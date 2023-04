Siitepöly kiusaa allergikkoja nyt monin tavoin – antihistamiinia ei kannata aloittaa turhan aikaisin

Jos allergiaoireita ei ole aikaisemmin ollut, apua voi hakea esimerkiksi antihistamiinista. Ennen sen aloittamista on tarjolla muutakin helpotusta tukkoiseen oloon.

Meneillään olevasta keväästä on ennustettu siitepölyallergisille vaikeaa. Yskittää, nenä valuu vesinuhaa, silmät punoittavat ja kutisevat – kun allergiaoireet pukkaavat päälle, voi olla vielä hyvin väsynytkin.

– Oireet ovat monimuotoisia. Allergikko voi saada myös astmaoireita tai pahenevaa atooppista ihottumaa, sanoo Pirkanmaan allergia- ja astmayhdistyksen toiminnanjohtaja Terhi Hurme.

Luonnonvarakeskus arvioi maaliskuun lopussa, että alkaneesta keväästä tulee allergikoille haastava. Syy löytyy vuosittain vaihtelevasta siitepölyn määrästä.

– Jos ei ole kovin voimakkaasti allerginen, ei saa välttämättä oireita. Hankalana siitepölykeväänä ongelmat taas palaavat.

Maltilla antihistamiinin kanssa

Jos allergiaoireita ei ole aikaisemmin ollut, kannattaa Hurmeen mukaan pohtia ensin reseptivapaiden lääkkeiden käyttöä.

– Nenäoireisiin kannattaa käyttää nenäsuihkeita ja silmäoireisiin silmätippoja. Nykyisin on olemassa myös nenäsuihkeita, joissa on sekä hoitava puoli että antihistamiini.

Jotkut lääkärit ovat sitä mieltä, että ihmiset alkavat hoitaa allergiaoireita antihistamiinilla liian aikaisin. Miten on?

– Antihistamiini tehoaa nopeasti, tunnin sisään ainakin, eli sitä on tavallaan turhaa aloittaa liian aikaisin. Siitepölykautena kannattaa aloittaa siinä vaiheessa, kun ilmenee oireita.

Avaa kuvien katselu Pirkanmaan allergia- ja astmayhdistyksen toiminnanjohtaja Terhi Hurme on koulutukseltaan sairaanhoitaja. Arkistokuva. Kuva: Miikka Varila / Yle

Allergista tulehdusta poistavien, useimmiten kortisonipohjaisten lääkkeiden käyttö taas tulee aloittaa viimeistään viikkoa ennen kyseisen siitepölykauden alkua.

Lääkärin puoleen on syytä kääntyä, jos allergiaoireet ovat voimakkaita tai esimerkiksi astmaattisia. Reseptillä ostettavat lääkkeet tulevat myös edullisemmiksi.

Nuhan väri paljastaa bakteerin

Allergioiden ilmeneminen yhdistetään usein lapsuuteen, mutta ne voivat puhjeta minkä ikäisenä tahansa. Todennäköisyys allergian puhkeamiseen kasvaa kahdesta ikävuodesta eteenpäin.

– Toisaalta taas iäkkäillä todennäköisyys pienenee, koska silloin puolustusjärjestelmä heikkenee. Allergiassa on kysymys juuri siitä, että puolustusjärjestelmä toimii epätarkoituksenmukaisesti ja voimakkaasti.

Kevätflunssaa ja koronaa on yhä runsaasti liikkeellä. Miten ne erottaa mahdollisesta siitepölyallergiasta?

– Esimerkiksi flunssassa on useimmiten kurkkukipua ja lämmön nousua, mitä allergiassa taas harvoin. Voi olla kirkasta vesinuhaa kuten allergiassa, mutta jos nuha on kellertävää tai varsinkin vihertävää, on kyseessä bakteeri, Hurme sanoo.