Lentoyhtiö SAS voi poistua pörssistä syksyyn mennessä – kurssi syöksylaskussa

Pohjoismainen lentoyhtiö SAS voi poistua pörssistä syksyyn mennessä, kirjoittaa tanskalaislehti Berlingske (siirryt toiseen palveluun). Lehden uutisen jälkeen yhtiön pörssikurssi oli keskiviikkona enimmillään liki 40 prosentin laskussa. SAS noteerataan nykyisin sekä Tukholman, Oslon että Kööpenhaminan pörsseissä.

Pääomistajaksi jäisi pörssistä poistumisen jälkeen SAS:lle korkeakorkoisen kriisilainan antanut yhdysvaltalainen sijoitusyhtiö Apollo Global Management, joka on nostamassa omistusosuuttaan 70 prosenttiin. Loput noin 30 prosenttia jäisi Tanskan valtiolle.

Ruotsi ja Norja eivät ole olleet kiinnostuneita pumppaamaan kriisistä toiseen rämpineelle lentoyhtiölle lisärahoitusta. Ruotsilla on vielä reilun viidenneksen osuus yhtiöstä, kun taas Norja myi viimeiset omistuksensa jo vuonna 2018. Tanskalle SAS on erityisen tärkeä, koska sillä on keskeinen rooli Kastrupin lentokentän liikenteelle.

SAS esitteli viime syksynä laajan säästöohjelman, jolla yhtiö pyrkii korjaamaan kurssiaan. Yhtiö haki viime kesänä suojaa velkojiltaan Yhdysvalloissa niin sanotun chapter 11 -menettelyn kautta. SAS valmistelee parhaillaan uutta osakeantia hankkiakseen lisärahoitusta suurilta omistajiltaan. Tavoitteena on kerätä yhdeltä tai kahdelta suursijoittajalta ainakin 350 miljoonan dollarin sijoitukset.