Touko Laine, 16, lakkaa kynsiään ja se on herättänyt kysymyksiä: “Jos ihmiset alkavat tuomita, ne eivät ole kauhean hyviä ihmisiä ympärille”

Miehet koristelevat kynsiään aiempaa enemmän. Kynsien laittaminen on tullut ilmiöksi sosiaalisen median myötä. Lakkauksen lisäksi myös manikyyrit ja kynsien geelaukset ovat yleistyneet miesten keskuudessa.

Lakatut kynnet ovat osa ulkonäköä, ne näyttävät hienoilta ja ovat tyylikkäät, toteaa oululainen 17-vuotias Elias Kojo. Hän on lakannut kynsiään noin vuoden ajan, ja tällä kertaa kynnet ovat punaiset.

Touko Laine, 16, on päätynyt mustaan lakkaan, koska ”se näyttää aina hyvältä”.

– Naiset laittavat kynsiään, koska se näyttää kivalta. Miehet laittavat kyntensä ihan samasta syystä, Laine kuittaa.

Kojon ja Laineen innostuksen kynsien laittoon jakaa yhä useampi mies. Jopa kauneushoitoloissa on huomattu, että miehet ovat aiempaa kiinnostuneempia koristelemaan kynsiään.

– Viime kesän jälkeen miesten kynsien laitto on yleistynyt tosi paljon ja uskon, että yleistyy lisääkin. Vuosi tai pari eteenpäin, niin sitten se on varmasti jo täysin tavallinen asia, kajaanilainen yrittäjä-kynsiteknikko Hanna-Mari Mustonen arvelee.

Kynsien laiton uskotaan tulleen suosioon sosiaalisesta mediasta, kun värikkäitä kynsiä on alkanut näkyä myös miehillä. Värikkäät kynnet ovat tuttu näky esimerkiksi euroviisuedustaja Käärijällä eli Jere Pöyhösellä sekä sosiaalisen median vaikuttajilla Joona Hellmanilla ja Arttu Mustosella.

Avaa kuvien katselu Elias Kojo näki somesta lakattuja kynsiä. Hän halusi itsekin testata ja tykästyi siihen, miltä lopputulos näytti. Kuva: Janne Körkkö / Yle

Ulkomaat edellä, Suomi perässä

Kauneusalalla 30 vuotta työskennellyt, Suomen Kosmetologien Yhdistyksen Opiston Säätiön puheenjohtaja Ulla Leppäkoski-Juvonen tunnistaa ilmiön.

– Miehet ovat viime aikoina kunnostautuneet enemmän käsien hoidossa. Se on selkeästi nouseva juttu, että miehetkin ottavat kynsiä.

Art Nails Academyn kouluttaja Tatjana Gamolova sanoo, että Venäjä ja Italia ovat olleet edellä siinä, että miehetkin laittavat kynsiään. Viime vuosina trendi on tullut myös Suomeen.

Suomessa miesten innostus kynsien laittoon korostuu pääkaupunkiseudulla, mutta se on huomattu myös pohjoisessa. Esimerkiksi Oulussa kauneuspalveluita tarjoavan Tornin omistaja Jenna Repo kertoo, että viimeisen vuoden sisällä on tullut useita kyselyitä miesten lakkauksista ja miesten käsihoidoista. Vaikka kyselyt ovatkin lisääntyneet, miesten määrä kynsiasiakkaina on yhä melko pieni.

Kysyimme kymmenestä Oulun ja Kajaanin seudun kynsipalveluita tarjoavista kauneushoitoloista, onko miesasiakkaiden määrä lisääntynyt viime aikoina. Monessa paikassa ilmiö tunnistettiin, mutta miesasiakkaiden määrässä muutosta ei ole ainakaan vielä huomattu.

Avaa kuvien katselu Kun Elias Kojolla (oik.) on luvassa “jotain siistimpää”, hän lakkaa tapahtumaa varten kyntensä. Se on osa ulkonäköä ja osaltaan myös asuste. Touko Laine lakkaa kyntensä, jos olo tuntuu tylsältä ja haluaa jotain vaihtelua. Kuva: Janne Körkkö / Yle

”Kun lakkaa tarpeeksi usein, ketään ei enää kiinnosta”

Kajaanissa yrittäjä-kynsiteknikko Hanna-Mari Mustosella on kuitenkin lähivuosien aikana käynyt useita miesasiakkaita. Musta on yleinen toive kynsien väriksi, mutta usein hän on saanut laittaa miesten kynsiin myös vaaleanpunaisen eri sävyjä.

Mustonen on saanut myös kyselyjä kynsipalveluihin liittyen, mutta aina rohkeus ei välttämättä ole riittänyt loppuun saakka.

– Tosi moni täällä miettii, mitä ihmiset ajattelevat. Minä olen sanonut, että eihän se haittaa, mitä he ajattelevat. Kaikilla on oikeus laittaa kynnet kuten itse haluaa.

Myös Elias Kojo ja Touko Laine kertovat saaneensa jonkin verran kyselyitä lakatuista kynsistään.

– Kun lakkaa tarpeeksi usein, ihmiset huomaavat sen olevan osa tätä henkilöä. Eikä ketään kiinnosta enää, Kojo toteaa.

– Muutama kaveri on kysynyt, miksi olen lakannut kynnet. Sanoin, että se näyttää hienolta. Se jäi siihen, Laine kertoo.

Avaa kuvien katselu Touko Laine ei tyrmää ajatusta siitä, että kävisi ottamassa esimerkiksi geelikynnet ammattilaisella. Nyt hän kuitenkin pitää lakkaamista itselleen parempana vaihtoehtona. Kuva: Janne Körkkö / Yle

Ei enää naisten ja miesten juttuja

Oulun kauneuspalveluita tarjoavan Tornin omistaja Jenna Repo uskoo kynsien laittamisen olevan merkki siitä, että tietynlaiset stereotypiat ja ajatukset ”naisten ja miesten jutuista” alkavat hälvetä. Samaan uskoo Elias Kojo.

– Ihmiset ovat tosi avoimia ja on ruvettu murtamaan muureja. Kaikki saa käyttää mitä haluaa ja tehdä mitä haluaa.

Art Nails Academyn kouluttaja Tatjana Gamolova sanoo, että tänä päivänä nuoret ovat luovia ja värikkäät kynnet nousevat todennäköisesti lähiaikoina vielä suurempaan suosioon.

– Se kuuluu identiteettiin, että halutaan erottua. Ja kynsien avulla voi erottua, Gamolova sanoo.

Herättikö juttu ajatuksia? Voit keskustella aiheesta sunnuntaihin 16.4. kello 23 saakka.