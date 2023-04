Suomalaisia tuotteita rajan yli kuskaaville yksityishenkilöille kyse on todennäköisesti puhtaasti toimeentulosta. Sota on ehkä vienyt aikaisemmat työt ja niiden tilalle on täytynyt keksiä joku muu tulonlähde, sanoo varjotalouteen ja sosialismin jälkeiseen Eurooppaan perehtynyt tutkija Abel Polese.