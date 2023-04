Oulussa ei ole varsinaisia jengejä, mutta poliisi valvoo ryhmittymää, joka ihannoi katujengikulttuuria

Oulun poliisin mukaan kuluneen alkuvuoden aikana rikosten määrä on poliisilaitoksen alueella eli Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa lisääntynyt jonkin verran. Tilastoissa on kuitenkin myös myönteistä kehitystä.

Poliisi on tietoinen oululaisesta ryhmästä, joka ihannoi jengejä. Tilanne on Oulussa uusi.

Nuorison tekemien rikosten määrä on kasvanut Oulun poliisilaitoksen alueella. Kasvua on ollut jo neljän vuoden ajan.

Rikosten taustalla on tavallisia nuoria, jotka ihannoivat jengikulttuuria ja heitä on eri puolilla maakuntaa, vaikkakin noin 60 prosenttia nuorison tekemistä rikoksista tehdään juuri Oulussa.

Oulussa ei ole poliisin mukaan varsinaista jengiä, vaan katujengikulttuuria selvästi ihannoiva ryhmä, jonka jäsenet tekevät muun muassa väkivaltarikoksia. Osalla ryhmän jäsenistä on maahanmuuttajatausta.

Poliisi valvoo ryhmän tekemisiä, kertoo Oulun poliisilaitoksen rikostorjuntasektorin johtaja Markus Kiiskinen.

– Oulussa on nuorisoporukka, joka kokoontuu keskustan alueella ja sillä on viitteitä katujengikulttuuriin ihannointiin. Meillä siis ei ole katujengiongelmaa käsillä, mutta viitteitä on siihen, että ihannoidaan jengiytymistä ja rikosten tekemistä osana jengiyhteisöä, kertoo Kiiskinen.

Kiiskinen painottaa, että Oulun ydinkeskustassa on turvallista liikkua, mutta haluaa muistuttaa valppaudesta seurata mitä ympärillä tapahtuu.

– Tämä on uusi ilmiö Oulussa, eli kannattaa seurata entistä tarkemmin liikkuessaan, Kiiskinen sanoo.

Alkuvuoden aikana rikoksia on tehty kokonaisuudessaan noin kahdeksan prosenttia enemmän kuin viime vuonna samana aikana. Lukuun sisältyvät kaikenikäisten tekemät rikokset.

Lisäystä on näkynyt muun muassa huumerikosten määrässä. Hälytystehtäviäkin poliisilla on ollut aiempaa enemmän.

Tilastoissa on nähtävissä kuitenkin myös myönteistä kehitystä, sillä henkirikoksia ja niiden yrityksiä on nyt kirjattu aiempaa vähemmän. Myös perheväkivaltaa ja lasten seksuaalista hyväksikäyttöä on kirjattu viimevuotista vähemmän.