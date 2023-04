Eduskunnassa outo viivästys: Jättikö yksi edustaja äänestyslipun pudottamatta uurnaan?

Täysistunnossa puhetta johtanut Kimmo Kiljunen sanoo, että hän on kehottanut eduskunnan pääsihteeriä selvittämään äänestyksen kulkua. Kiljusen mukaan kyseessä on kiusallinen ennakkotapaus.

Vaalikauden alun rutiinitapahtuma, väliaikaisten puhemiesten valinta, sai keskiviikkona oudon käänteen eduskunnassa.

Äänestys toisesta varapuhemiehestä jouduttiin uusimaan, kun yksi äänestyslippu katosi.

Äänestämässä kävi 191 kansanedustajaa, mutta laskentavaiheessa saatiin tulos vain 190 äänestä. Seuraus oli, että eduskunnan aikataulu viivästyi ja puhemiesten tiedotustilaisuutta piti siirtää aiotusta.

Täysistunnossa puhetta johtanut ikäpuhemies Kimmo Kiljunen (sd.) pitää mahdollisena, että yksi äänestykseen osallistuneista kansanedustajista ei pudottanut lipuketta lainkaan uurnaan.

Äänestys piti uusia, ja sen seurauksena toiseksi varapuhemieheksi valittu Tarja Filatov (sd.) sai vähemmän ääniä, kun osa edustajista oli ehtinyt lähteä pois.

Kiljunen sanoo, että hän on kehottanut eduskunnan pääsihteeriä selvittämään äänestyksen kulun niin pitkälle kuin voidaan. Kiljusen mukaan ainoa looginen selitys tässä vaiheessa on, että joku on käynyt uurnalla, mutta ei ole pudottanut sinne äänestyslippua.

Kiljusen mukaan kyseessä on kiusallinen ennakkotapaus ja mahdollisesti ensimmäinen kerta, kun edustajien oikeutta osallistua puhemiesvaaliin vaurioitetaan tällä tavalla.

– Tämä oli väärinkäytös, joka tuhosi muidenkin äänestystä, Kiljunen sanoo Ylelle.