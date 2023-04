Kaduilta kerätään tonnitolkulla hiekkaa, jolle on vaikea keksiä käyttöä – ihmisten välinpitämättömyys on osa kierrätysongelmaa

Kevät on katuhiekan keruun sesonkiaikaa. Kadut pöllyävät, kun koneet harjaavat tonneittain talven mittaan kylvettyä hiekkaa. Ongelmana on se, että katuhiekan kierrättäminen on hyvin vaikeaa.

Avaa kuvien katselu Antti Leiskallio pohtii ratkaisua katuhiekan uusiokäyttöongelmaan. Kuva: Juha-Petri Koponen