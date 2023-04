Hovioikeus on koventanut useita Greenlight-operaatioon liittyviä huumerikostuomiota

Poliisi on kuvannut huumerikoskokonaisuutta historiallisen suureksi.

Vaasan hovioikeus on koventanut osaa niin sanotun Greenlight-operaation huumerikostuomioista.

Keski-Suomen käräjäoikeuden antama, noin nelikymppisen jyväskyläläismiehen 10 vuoden ja kuuden kuukauden tuomio nousi 11 vuoteen. Toisen noin nelikymppisen miehen yhdeksän vuoden ja kuuden kuukauden vankeustuomio koveni 10 vuoteen ja kuuteen kuukauteen.

Keski-Suomen haaran kolmas pääsyytetty sai käräjäoikeudelta kolmen vuoden ja kuuden kuukauden vankeusrangaistuksen, mutta hovioikeus kovensi tuomion 11 vuoden vankeudeksi.

Yhden syytetyn kohdalla hovioikeus kumosi käräjäoikeuden miehelle antaman neljän vuoden tuomion avunannosta törkeään huumausainerikokseen.

Laaja huumerikossvyyhti liittyy kansainväliseen Greenlight-rikostorjuntaoperaatioon, jossa Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI pääsi käsiksi eri maissa toimivien rikollisten salattuun viestinvaihtoon ja luovutti tiedot maiden viranomaisille.

Operaatiossa FBI ujutti alamaailmaan itse kehittämänsä viestintäalustan.

Jutun Keski-Suomen haarassa syytettynä on ollut seitsemän miestä, jotka ovat pääosin jyväskyläläisiä ja syntyneet 1980-luvulla. Jutussa on ollut useita syytekohtia, rikosnimikkeenä on muun muassa törkeä huumausainerikos.

Jyväskylän seudulla vaikuttanut rikollisryhmä hankki ja levitti muun muassa amfetamiinia, tuhansia ekstaasitabletteja ja yli 20 000 Subutex-tablettia.

Poliisin mukaan Suomeen tuotiin huumeita kaikkiaan sadan miljoonan euron arvosta historiallisen mittavassa huumekokonaisuudessa.