Zelenskyi tuomitsee mestausvideot: ”Tappaminen on helppoa näille pedoille”

Kuva: Artur Widak/All Over Press

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tuomitsee jyrkin sanoin sosiaalisessa mediassa leviävät mestausvideot. Videoilla ukrainalaissotilaiden päät on katkaistu tai katkaistaan. Videoista voi päätellä, että hirmutekojen takana ovat venäläiset sotilaat, mutta niiden aitoutta ei ole pystytty varmistamaan.

– Kukaan maailmassa ei voi olla huomaamatta kuinka helppoa pedoille on tappaminen. Me emme unohda, emme anna anteeksi murhaajille, hän sanoi ääniviestissään.

Zelenskyi pyytää maailman johtajia vastaamaan videoihin.

– Jokaisen on toimittava. Jokaisen johtajan. Älkää odottako, että tämä unohtuisi, Zelenskyi on kommentoinut.

Videot ovatkin herättäneet tyrmistystä ympäri länsimaita. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel kuvaa videoita hirvittäväksi, Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki taas kirjoittaa (siirryt toiseen palveluun) Twitterissä pahan valtakunnan syntyneen uudestaan idässä.

Myös Venäjä on BBC:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) kommentoinut videoita sanomalla niitä hirveiksi, mutta haluaa, että niiden aitous varmistetaan.

Toinen video kuvattu ehkä viime kesänä

Uudempi videoista ilmestyi venäläiselle sosiaalisen median kanavalle 8. huhtikuuta. Siellä se keräsi nopeasti toista tuhatta tykkäystä.

Video on kuvattu ilmeisesti Bahmutin lähellä. Sillä vaikuttaisi esiintyvän kaksi ukrainalaista sotavankia, joiden kaulat ja mahdollisesti myös kädet on katkaistu. Vieressä on tuhoutunut panssaroitu miehistönkuljetusvaunu.

Toinen video on vanhempi, todennäköisesti viime kesältä. Videon kuva on muutettu epäselväksi, mutta siitä nähdään, kuinka ilmeisesti venäläisotilas leikkaa puukolla vangin pään irti. Ääni videon alussa voi merkitä, että vanki on hirvittävän teloituksen alkaessa vielä elossa.

Tutkimuslaitos Institute for the Study of War sanoi maanantaina raportissaan, että sen tietojen mukaan Wagner jatkaa Bahmutin alueella sotarikoksiaan katkaisemalla ukrainalaisvankiensa kauloja.

Yle on nähnyt videot, mutta ei julkaise niitä kammottavan ja kansainvälisiä lakeja rikkovan sisällön vuoksi.