Yksityisyyttään vuosikymmeniä suojellut Katri Helena kertoo vihdoin oman tarinansa

Suomen menestyneimpiin esiintyjiin lukeutuva Katri Helena tunnetaan hiteistään kuten Puhelinlangat laulaa ja Anna mulle tähtitaivas. Vuonna 1945 syntynyt Katri Helena on pyrkinyt olemaan esillä aina taiteensa kautta esillä, ja antanut julkisuuteen melko kitsaasti tietoja yksityiselämästään.

Silti Katri Helenasta on kirjoitettu, ja paljon. Vaikka hän on puhunut vain vähän yksityiselämästään, on se noussut lööppeihin.

Romanssi laulaja Dannyn kanssa. Toisen aviomiehen kuolema, ja oman pojan hautaaminen. Avioero kirjailija Panu Rajalan kanssa ja sitä seurannut Rajalan paljastuskirja. Suhde yli 30 vuotta nuorempaan rokkimanageriin, nykyiseen elämänkumppaniin Tommi Liimataiseen.

Parempi kertoa tarinansa itse

Katri Helena kertoo oman versionsa tapahtuneista uudessa Elina Hirvosen kirjoittamassa Katri Helena - Laulaja -kirjassaan.

– Elämänkumppanini sanoi, että kyllä sun täytyy se itse tehdä jonkun kanssa, ettei joku muu rupea tunaroimaan sun elämää.

Ajatus kirjasta kypsyi, kun korona-aika toi vei laulajan ikänsä takia kahdeksaksi viikoksi karanteeniin.

– Minä olen tämän jälkeen vapaa. Voin tehdä ihan mitä haluan ja enkä ole enää kiinni siinä, että hyväksytäänkö minut vai ei, sanoo Katri Helena.

Avaa kuvien katselu Katri Helena tunnetaan tyylistään tarkkana pukeutujana. Tässä hän esittelee kenkiä, joita käytti vuoden 2007 Kesähuuma-showssa. Sittemmin hän lyhennytti pitkävartiset buutsit nilkkamittaan. Kuva: Petteri Sopanen / Yle

Monet mediat julkaisivat otteita kirjasta – nostaen otsikoihin etenkin miessuhteet. Katri Helena ei yllättynyt.

Kirjassa Katri Helena myöntää huhut suhteesta Dannyyn todeksi, joskin kutsuu sitä työpaikkaromanssiksi. Aikanaan samat huhut saivat ensimmäisen aviomiehen osoittamaan Katri Helenaa pistoolilla.

Hän ei myöskään pelkää mahdollista julkista välienselvittelyä Panu Rajalan kanssa, jonka kanssa viettämistään vuosista hän kertoo nyt vihdoin oman versionsa.

– En pelkää, koska minä en selvittele. Eiköhän hän ole oman osansa jo tehnyt, mutta ei minulla ole muuta sanomista aiheesta.

Eläminen julkisuudessa nuoresta naisesta saakka on muokannut Katri Helenaa.

– Se on tehnyt minusta varovaisen, nimenomaan ihmissuhteissa. Jos ihmiset elävät kanssani, heidän on täytynyt sopeutua siihen, minkä minä katson oikeaksi, koska minä sen kuitenkin saan päälleni sen julkisuuden.

Katri karkasi salaa vanhemmiltaan laulukilpailuun

Katri Helena, oikealta nimeltään Katri Helena Kalaoja, syntyi itärajan Tohmajärven pienessä kylässä. Katri Helena tiesi jo lapsena haluavansa laulaa. Hän karkasikin 12-vuotiaana vanhemmiltaan salaa kotikyläänsä saapuneen, maata kiertävän Toivo Kärjen laulukilpailuun.

Siihen osallistumiseen Katri Helena oli vanhempiensa mielestä vielä aivan liian nuori. Kun Katri Helena voitti kisan, hänen vanhempansa heltyivät ja antoivat tytön jatkaa lauluharrastustaan, saipa tyttö ottaa laulutuntejakin.

– Minä olin jo koko lapsuuteni innokas esiintyjä. Olin aina pirteä ja iloinen, koska huomasin, että sillä saa ihmiset hyvälle mielelle – ja myös itsensä! Ja jos hymy on hyytynyt, olen mennyt hyytymään jonnekin, missä minua ei nähdä, sanoo Katri Helena.

Ura lähti käyntiin vauhdilla ja kotikylä jäi taa. Katri Helena asui jo alle parikymppisenä Helsingissä levyttäneenä artistina.

Ensimmäinen julkaisu oli vuoden 1963 Poikien kuvat -biisi, jolloin Katri Helena oli hädin tuskin täysi-ikäinen. Seuraavan vuoden Puhelinlangat laulaa -kappale räjäytti pankin.

Vuoden 1965 hittiä, Rauno Lehtisen säveltämää Letkajenkkaa Katri Helena lennätettiin esittämään ja tanssimaan tunisialaiseen yökerhoon saakka.

Muita hittejä ovat muun muassa Minne tuuli kuljettaa, Vie minut ja Anna mulle tähtitaivas.

Katri Helena on levyttänyt lähes 500 kappaletta, ja julkaissut 52 albumia ja kokoelmaa. Kultalevyjä on kertynyt 19, platinalevyä neljä ja tuplaplatinaa yksi.

Katri Helena on edustanut Suomea Euroviisuissa kahdesti. Ensimmäisen kerran, vuonna 1979 kappale oli Matti Siitosen eli Fredin Katson sineen taivaan. Sijoitus oli neljästoista.

Katri Helenalla on kova työmoraali. Uudessa kirjassa hän kertoo myös metodeistaan. Kun hän opetteli vuoden 1999 suurta konserttikiertuetta varten ohjelmiston laulujen sanoja, hän teki sen polkupyörän selässä.

”Polkupyörässäni oli kori edessä, ja minä kiinnitin siihen pahvin ja pahviin pyykkipojilla laulun tekstin. Ajoin viiden tai kuuden kilometrin lenkkejä, luin sanat koriin kiinnittämästäni pahvinpalasta ja lauloin. Huomasin, että opin parhaiten silloin, kun vereen tulee liikkuessa happea. Olen opetellut monta kymmentä tekstiä sillä menetelmällä,” kertoo Katri Helena Elena Hirvosen kirjoittamassa omaelämäkerrassa.

Omaelämäkerta tuo monin tavoin ilmi sen, että Katri Helena on esteetikko. Katri Helena kertoo nauttivansa itsensä ehostamisesta, kauniista asuista, tiloista ja huonekaluista. Musiikissa kauneus löytyy harmoniasta.

– Musiikkikappale on kaunis, kun teksti ja melodia ovat ikään kuin samaa paria. Katson autiota hiekkarantaa on mielestäni esimerkki kauniista, tyylikkäästä ja hyvästä iskelmästä.

Anna mulle tähtitaivas

Puolison Timo Kalaojan kuolema vuonna 1988 oli Katri Helenalle suuri järkytys. Muusikko-säveltäjämies menehtyi sairaskohtaukseen keikkapaikalle Katri Helenan viereen.

Avaa kuvien katselu 42-vuotiaana Katri Helena jäi leskeksi ja kolmen kouluikäisen lapsen yksinhuoltajaksi. Asiasta puhuminen vie hymyn huulilta. Kuva: Petteri Sopanen / Yle

Yksi laulajalle tärkeimmistä kappaleista on vuonna 1992 ilmestynyt Anna mulle tähtitaivas. Se oli kuin taivaan lahja musiikin monitoimimieheltä ja papilta Jukka Kuoppamäeltä.

– Jukka Kuoppamäki kutsui minut kotiinsa Emäsaloon sanoen, että minulla olisi sinulle hyvä laulu. Olin tosi hämmästynyt. Mielestäni se oli niin hyvä laulu, että hänen olisi kyllä pitänyt tehdä se itse, kertoo Katri Helena.

– Mutta hän oli päättänyt, että minä laulu on minun. Kapellimestari ja sovittaja Esa Nieminen laittoi sen sellaiseen musiikilliseen pakettiin, että vaikka se oli rukous, voi ihmisen mielikuvitus tehdä siitä hyvin monenlaisen tarinan. Se voi olla myös rakkauslaulu. Ne iskelmät ovat parhaita, jotka voi muokata mitä erilaisimpiin tilanteisiin sopivaksi.

Jättihitiksi noussut Anna mulle tähtitaivas -kappale paitsi lohdutti Katri Helenaa, myös auttoi hänet taloudellisesti lamavuosien yli.

Kahvi ja konjakki

Nyt 60-vuotistaiteilijajuhlavuonnaan Katri Helena kertoo olevansa artistiuraansa lopetteleva iskemälaulaja.

Tänä kesänä ja syksynä Katri Helena esiintyy ympäri Suomea. Kesällä konsertteja on Seinäjoen Tangomarkkinoilta Kiuruveden Iskelmäviikoille ja Helsingin Juhlaviikoille. Syksyn esiintymiset ovat Porvoossa, Hyvinkäällä ja Kouvolassa.

– Arvostan sitä, että mä voin vielä mennä näihin paikkoihin esiintymään, koska ei tätä enää kauan kestä. Tulee uusia artisteja, ja ihmiset haluavat aina uutta. Ihmettelen, että olen näinkin kauan saanut ihmiset vielä kuuntelemaan itseäni, sanoo Katri Helena.

Uusia, ennen julkaisemattomia kappaleita ei Katri Helenan mukaan tulevissa konserteissa kuulla. Hän tulkitsee yleisölle tuttuja iskelmäkappaleita, tanssilavoilta ja niiden ulkopuolelta, niin hyvin kuin ikinä osaa.

Katri Helena vertaa uraansa illalliseen.

– Kyllä tässä jo jälkiruokaa syödään. Liekö jo kahvi ja konjakki.

Vuonna 1973 Jussi Raittinen kummastelee Katri Helenan 10-vuotistaiteilijajuhlahaastattelussa, miksi laulaja on valinnut juhlaohjelmistoonsa amerikkalaisia big band -kappaleita. “Eikö puhelinlangat laulaa ole enää mitään?”

