Pirkanmaan pelastustoimen palkkalaskelma on nyt niin monimutkainen, että asian ratkomiseksi tarvitaan auttava puhelin ja kehittämishanke

Kaikkiaan noin 550 pelastustoimen työntekijää on joutunut tuskailemaan palkanmaksun virheiden kanssa. Myös palkkalaskelmien monimutkaisuus tuottaa työntekijöille vaikeuksia.

Pirkanmaalla on ollut toistuvia ongelmia hyvinvointialueen palkanmaksussa. Viimeisimmät ongelmat koskevat pelastustoimea. Ilta-, yö- ja viikonloppulisiä maksettiin maaliskuun palkassa väärin.

Hyvinvointialueen palkkanyrkki on kaksi päivää selvittänyt yhdessä kuntien omistaman Monetran ja muiden toimijoiden kanssa ongelmia.

– 14. huhtikuuta pelastustoimen ihmiset saavat palkkansa korjattuna oikein. Korjaukset on tehty niin kuin on sovittu, sanoo muutosjohtaja Jukka Alasentie Pirkanmaan hyvinvointialueelta.

Yhdeksän ihmistä Monetralla tekee nyt käsipelillä korjauksia palkkoihin.

Erityisesti palkkojen lisät olivat ongelmallisia

Pelastuslaitoksen palkanmaksun ongelmat liittyivät erityisesti lisien maksamiseen. Tämä johtui siitä, että esimerkiksi palkkalajeja oli kirjattu tietojärjestelmään väärin, silloin kun tiedot siirtyivät hyvinvointialueelle.

Myös palkka-aineistojen toimittamisen aikatauluissa oli ongelmia. Jos palkka-aineisto lähti hyvinvointialueelta vähän myöhässä Monetralle, palkka-ajo ehti mennä eivätkä lähetetyt tiedot ehtineet kirjautua mukaan.

Hyvinvointialueelle siirtymisen takia pelastuslaitoksen palkkalaskelma muuttui samalla monimutkaisemmaksi. Siihen on perustettu oma kehittämishankkeensa yksinkertaistamaan sitä.

Nyt perustetaan myös tukiluuri, josta työntekijä voi kysyä tarkemmin omasta palkkalaskelmastaan.

– Koetaan tuoda siihenkin apuja, että ihmiset voisivat arvioida, että onko palkka tullut oikein, sanoo Jukka Alasentie.

Virheitä löytyy vielä

Palkanmaksun tarkkuus on parantunut, mutta virheitä tulee vielä yksittäisillä ihmisillä palkkalaskelmista löytymään. Arviolta prosentti maksetuista palkoista tulee edelleen väärin.

Tämä johtuu esimerkiksi siitä, että ihmiset ovat voineet vaihtaa työtehtävää ja tiedot eivät ole siirtyneet ajoissa palkanlaskentaan.

– On voinut tulla uusia ihmisiä ja työsopimuksia ei ole saatu tehtyä ajoissa. Se on ihan normaalia, että pienessä määrässä palkkoja on jotakin pientä häikkää, sanoo Alasentie.

Hän kuitenkin toivoo, että pelastuslaitoksen palkanmaksuongelmat olivat viimeinen iso ongelma.

