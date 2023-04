Saksan kannabishaaveet kaatuivat EU-komissiossa: lakiesitys laillistamisesta lientyi kotikasvatukseksi

Kuva: F Boillot/Shutterstock/All Over Press

Saksan hallitus ilmoitti keskiviikkona, ettei kannabiksen laillistaminen etene maassa aiemmasta toiveikkuudesta huolimatta. Asiasta uutisoiva Forbes kertoo (siirryt toiseen palveluun), että maan terveysministeri Karl Lauterbachin mukaan kannabiksen myynnin laillistavaa lakiesitystä oli arvioitava uudelleen.

Alkuperäisessä esityksessä yli 18-vuotiaat olisivat saaneet pitää hallussaan 20-30 grammaa kannabista, jonka myyminen olisi sallittu valtuutetuissa liikkeissä.

Politicon mukaan (siirryt toiseen palveluun) Saksan laillistamishaaveiden tielle asettui kuitenkin Euroopan komissio.

Saksan hallitus on käynyt EU-komission kanssa kuukausien ajan keskusteluja alkuperäisestä lakiesityksestään. Julkaisun mukaan poliitikot, yritykset ja käyttäjät odottivat keskustelujen lopputulosta innolla.

Loppujen lopuksi Saksa hylkäsi ajatuksen kannabiksen laillistamisesta. Politico kertoo Lauterbachin kommentoivan, että komission kanssa puhuttuaan hallitus tuli siihen tulokseen, että lakiesitys ei toisi hallitusta lähemmäs tavoitteitaan.

Hallitus kuitenkin esitteli keskiviikkona uuden, aiempaa laimeamman lakiesityksen kannabikseen liittyen.

Sen mukaan aikuisille sallitaan kolmen kasvin kotikasvatus ja kannabiksen ostamisesta tulee sallittua niin sanotuilta ”kannabisklubeilta”. Lisäksi enintään 25 gramman hallussapidosta tulee laillista.

Laillista myyntiä sen sijaan on tarkoitus kokeilla Saksassa alueellisessa pilottiohjelmassa neljän vuoden ajan. Reutersin mukaan ohjelman aikana tarkkaillaan, millaisia vaikutuksia kaupallisella jakelulla on kansanterveyteen. Forbesin mukaan kokeilu olisi samanlainen, johon Sveitsi ja Alankomaat ovat ryhtyneet.

Vastoin yleistä harhaluuloa kannabiksen tuottaminen ei ole laillista Alankomaissa. Vaikka kannabista voi myydä valtion luvalla niin sanotuissa coffee shopeissa, myyjät hankkivat tuotteensa pimeästi. Tänä vuonna Alankomaissa on kuitenkin Forbesin mukaan (siirryt toiseen palveluun) käynnistymässä laillisen myynnin pilottiohjelma. Lisäksi käynnissä on jo nyt kokeilu, jonka tarkoitus on tuottaa kannabista laillisesti viihdekäyttöön.