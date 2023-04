Itärajan aita kiinnostaa ulkomaita myöten – ranskalaistoimittaja: ”Emme ole koskaan kertoneet niin paljon Suomesta kuin nyt”

Suomen itärajalle nouseva aita kiinnostaa myös maamme rajojen ulkopuolella.

Rajavartiolaitos kertoi perjantaina lisätietoa itärajalle tulevasta aidasta, jonka tarkoituksena on estää hallitsematon, laiton maahantulo. Esteaidasta tulee kokonaisuudessaan 200 kilometrin mittainen. Suurin osa siitä sijoittuu Kaakkois-Suomeen.

Nyt käynnissä on kolmen kilometrin mittaisen testiaidan rakentaminen.

Kotimaisen median lisäksi Imatralla Etelä-Karjalassa vieraili perjantaina liuta ulkomaalaisia tiedotusvälineitä, pääasiassa Euroopasta.

– Ranskalaisen median kiinnostus Suomea kohtaan räjähti viime keväänä Ukrainan sodan alettua. Emme ole koskaan kertoneet niin paljon Suomesta ja turvallisuuspolitiikastanne kuin nyt, sanoo ranskalainen toimittaja Anne-Françoise Hivert.

Etelä-Ruotsista Suomeen matkustanut Hivert on Le Monde -lehden Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja.

Avaa kuvien katselu Ulkomaalaiset tiedotusvälineet olivat saapuneet lähinnä Keski-Euroopasta. Kuva: Mikko Mykkänen / Yle

”Todella pelottavaa”

Median kiinnostus näkyi keväällä 2022 konkreettisesti itärajalla. Kaakkois-Suomen rajavartiostoon tuli vuosi sitten kymmeniä pyyntöjä viikossa päästä käymään Suomen ja Venäjän rajalla.

Rajavartiolaitos halusi turvata operatiivisen toimintansa ja sen, että rajalla on rauhallista. Siksi rajavyöhyke on edelleen suljettu tiedotusvälineiltä.

Perjantain tiedotustilaisuus oli siis harvinaislaatuinen mahdollisuus päästä raja-aidalle.

Neljättä kertaa vuoden sisällä Suomessa käymässä ollut Anne-Françoise Hivert halusi ennen kaikkea nähdä aitatyömaan sekä kuulla, miten aitaa aiotaan käyttää ja mikä sen tavoite on.

– On myös kiinnostavaa puhua paikallisille ihmisille. Ranskalaisten mielestä on todella pelottavaa, että asutte muutaman kilometrin päässä Venäjästä. Kun täällä tapaa ihmisiä, he ovat tottuneet asumaan Venäjän lähellä.

Hivertin mukaan ranskalaiset ovat seuranneet kiinnostuneina Suomen Nato-jäsenyyden käsittelyä ja Ukrainan sotaa. Aikaisemmin hyvin harva tiesi esimerkiksi sitä, kuinka paljon Suomella ja Venäjällä on yhteistä maarajaa.

Suomesta uutisoitiin Ranskassa lähinnä päämininisteri Sanna Marinia koskevia asioita, Hivert kertoo.

Miten Venäjä suhtautuu?

Saksan yleisradioyhtiö ZDF:lle freelancerina työskentelevä Claudius Technau oli myös saapunut tilaisuuteen kuulemaan, miten aitatyömaa on edistynyt.

– Tiedän, ettei aita ole näkyvissä, mutta on mielenkiintoista nähdä, miltä rajavyöhykkeellä näyttää, koska sinne pääsee niin harvoin, Technau sanoi ennen kansainväliselle medialle tarkoitetun tiedotustilaisuuden alkua.

Hänen mukaansa saksalaista yleisöä kiinnostaa, miten Venäjä suhtautuu aitaan.

– Saksassa tai muualla ulkomailla ei myöskään ymmärretä, miltä rajalla yleensäkään näyttää.

Avaa kuvien katselu Kuvaaja Pekka Koli (vas.) ja toimittaja Claudius Technau saapuivat Imatralle Helsingistä. Kuva: Mikko Mykkänen / Yle

Helsingissä asuvan Technaun mukaan on vaikea arvioida, kuinka tietoisia ulkomaalaiset ovat aidan rakennuksesta.

– Uutisissa on toki kerrottu aitahankkeesta, mutta Suomi ei ole ainoa maa, joka on rakentamassa aitaa, joten en tiedä kuinka yksityiskohtaisesti ihmiset seuraavat asiaa.

