Yhdysvaltain salaisten asiakirjojen vuotaja työskenteli sotilastukikohdassa ja halusi pitää kaveriryhmänsä ”ajan tasalla”, kertoo Washington Post

Yhdysvaltain puolustusministeriön salattujen asiakirjojen vuotaja on Yhdysvaltain sotilastukikohdassa työskennellyt nuori amerikkalainen aseharrastaja, kertoo sanomalehti The Washington Post (siirryt toiseen palveluun).

Asiasta kertoo lehdelle kaksi vuotajan nimen ja kotiosavaltion tuntevaa henkilöä. Heidän mukaansa mies jakoi asiakirjat internetiin pikaviestipalvelu Discordissa nimimerkillä OG.

Jo aiemmin on kerrottu, että ensimmäiset asiakirjat vuodettiin Discordiin maaliskuussa. Discordista asiakirjat levisivät hiljalleen muualle internetiin ja pääsiäiseen mennessä julkiseen tietoon.

Discord on erityisesti tietokonepelaajien suosima viestipalvelu. Discordin keskiössä ovat serverit eri keskusteluryhmät, joihin täytyy liittyä osallistuakseen niillä käytävään keskusteluun.

The Washington Postin tietojen mukaan OG jakoi asiakirjoja Discordissa pienessä ryhmässä, johon liittyäkseen piti tulla kutsutuksi. Noin 20 henkilön ryhmä oli perustettu vuonna 2020 koronaviruspandemian aikana.

Ryhmässä käyty keskustelu koostui meemeistä, epäasiallisista vitseistä ja yleisestä rupattelusta. Ryhmän keskustelijoita yhdisti usko Jumalaan sekä heidän aseisiin ja sotilasvarusteisiin liittyvä harrastuneisuutensa. Ryhmässä oli yhdysvaltalaisten lisäksi mukana keskustelemassa ulkomaalaisia jäseniä, muun muassa Ukrainasta ja Venäjältä.

The Washington Postille puhunut ryhmän jäsen kertoo OG:n olleen pienen ja tiiviin ryhmän johtohahmo, joka luennoi muille ”maailman asioista” ja ”hallituksen salaisista toimista”. OG halusi pitää muut ryhmässä olleet ”ajan tasalla”, ryhmän jäsen kertoo.

Jäsenen mukaan OG on älykäs henkilö, joka tiesi mitä oli tekemässä jakaessaan asiakirjojen tietoja.

– Nämä vuodot eivät tapahtuneet vahingossa, hän sanoi The Washington Postille.

Avaa kuvien katselu Yhdysvaltain puolustusministeriön päärakennus Pentagonissa on reagoitu tietovuotoon kiristämällä turvaluokitusten myöntämistä. Kuva: Shutterstock / AOP

Mies jakoi asiakirjojen tietoja pitkään

The Washington Postin haastatteleman ryhmän jäsenen mukaan OG kertoi Discordissa ryhmän muille jäsenille tietävänsä salaisuuksia, joita hallitus salaa tavallisilta ihmisiltä.

Jäsenen mukaan OG vihjasi usein tuoneensa kotiin asiakirjoja sotilastukikohdasta, jossa hän oli töissä. OG kertoi myös viettävänsä usein aikaa yksin tilassa, jossa älypuhelimien ja muiden elektronisten laitteiden käyttö oli kielletty.

Kyseisen sotilastukikohdan nimi ei ole toistaiseksi tiedossa. Discord on kertonut tekevänsä yhteistyötä Yhdysvaltain liittovaltion poliisin FBI:n kanssa vuotajan löytämiseksi.

Lehden mukaan OG alkoi jakaa salaisten asiakirjojen tietoja ryhmään viime vuonna kirjoittamalla asiakirjoista sanatarkkaa sisältöä suoraan ryhmän chattiin. Ryhmän jäsenen mukaan OG:n viestit olivat pitkiä ja koukeroisia, eikä suuri osa ryhmän jäsenistä siksi jaksanut lukea niitä aluksi läpi.

OG kertoi myös ryhmälle, että hänellä kului tuntikausia asiakirjojen sisällön kirjoittamiseen. Mahdollisesti kirjoittamisen työläyden vuoksi hän alkoi tänä vuonna jakaa ryhmään suoraan asiakirjoista ottamiaan valokuvia.

The Washington Post on tutustunut noin 300 valokuvaan asiakirjoista, jotka OG oli jakanut ryhmän nähtäväksi.

Asiakirjat ovat Yhdysvaltain pahin tiedusteluvuoto vuosiin

Internetiin päätyneet Yhdysvaltain salaiset asiakirjat ovat maan tiedustelun vakavin vuoto useaan vuoteen.

Asiakirjojen sisältämä tieto on tarkoitettu Yhdysvaltain hallinnossa vain henkilöille, joille on tehty kuukausia kestävä laaja turvallisuusselvitys.

Tietovuodon jälkeen Yhdysvaltain puolustusministeriö on tiukentanut turvaluokitusten myöntämistä, jotta jatkossa pienemmällä määrällä hallinnon työntekijöillä on pääsy salaisiin asiakirjoihin. Sanomalehti The Guardianin (siirryt toiseen palveluun) mukaan Yhdysvaltain hallinnossa huippusalainen turvaluokitus on tällä hetkellä yli miljoonalla työntekijällä.

Asiakirjoista on selvinnyt, että Yhdysvallat on soluttautunut syvälle Venäjän tiedusteluorganisaatioissa ja asevoimissa. Vakoilun ansiosta Yhdysvallat on kyennyt varoittamaan usein Ukrainaa etukäteen Venäjän suunnittelemista hyökkäyksistä.

Vuodetuista asiakirjoista on havaittu myös, että Yhdysvallat on vakoillut laajasti omia liittolaisiaan, kuten Etelä-Koreaa, Israelia ja Ukrainaa, mukaan lukien Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyitä.

Lisäksi asiakirjoista on huomattu Yhdysvaltain tarkkailevan läheisesti YK:n pääsihteeri António Guterresia. Asiakirjojen perusteella Yhdysvallat pitää häntä liian myötämielisinä Venäjän näkökannoille, Britannian yleisradioyhtiö BBC (siirryt toiseen palveluun) uutisoi eilen keskiviikkona.

Asiakirjoissa on mainittu myös Suomen tarjoama aseapu Ukrainalle, kuten noin 20 Ukrainalle lähetettyä miehistönkuljetusajoneuvoa. Asiakirjojen mukaan Suomi on kouluttanut ukrainalaissotilaita alkuvuodesta, mutta koulutuksen antamisen paikka ei selviä asiakirjoista.

