Suomalaiset ovat sokeutuneet roskan määrälle, sanoo oululaismies, joka ei lähde kauppaankaan ilman roskapussia

Oululainen Simo Koskinen haluaa herätellä ihmisiä roskasokeudesta, jonka ilmentymiä näkee hänen mukaansa joka puolella minne meneekin.

– Täällä Suomessa on tupakantumpeista lähtien aika paljon pientä roskaa ajelehtimassa ihan turhaan. Jokainen voisi huolehtia roskat roskikseen, jotta kaupunki pysyisi siistimpänä.

Koskinen toimii valtakunnallisen Zero Waste Finlandin puheenjohtajana. Yhdistys edistää kestävää elämäntapaa jätteitä vähentämällä. Hän on myös yksi roskankeruuyhteisö Oulu Ploggingin perustajajäsenistä. Koskinen on kerännyt roskia vapaaehtoisesti jo vuosien ajan.

– Jokaisella kauppareissulla ja koiran lenkityksellä tulee joitain roskia poimittua ja vietyä roskikseen. Siellä täällä kun pistää silmään, että jos nuo kolme roskaa ottaa pois, niin kulkuväylä näyttää heti paljon siistimmältä. Uskon, että muutkin huomaavat sen.

Roskapussin saa hänen mukaansa täyteen jopa parin korttelin kävelymatkalla. Koskinen painottaa, että kyse ei ole siitä, että hän tykkäisi siivota muiden ihmisten jälkiä.

– Taustalla on koko se ajatus, mitä roskaaminen ja kuluttaminen on. Miksi roska on yleensäkin syntynyt, mikä sen matka on ollut tuotannosta käyttöön ja mihin se menee, kierrätykseen vai jätteenpolttoon.

Ylen valtakunnallisen Miljoona roskapussia -kampanjan tavoitteena on innostaa ihmisiä keräämään ympäristöstä roskia miljoonan pussillisen verran sekä havahduttaa ihmiset näkemään roskien todellinen määrä.

Oulussa puhtaanapitoon kuluu 1,5 miljoonaa

Tänään käynnistyvässä kahden kuukauden mittaisessa kampanjassa on mukana yhteensä 149 kuntaa ja kaupunkia sekä yhdistyksiä ja järjestöjä.

Esimerkiksi Oulun kaupunki kannustaa tiedotuskanavien kautta asukkaita keräämään roskia omatoimisesti vaikka arkiliikunnan ohessa. Kaupungin verkkosivuilta löytyy yleinen talkoo-ohjeistus, minkä kautta jokainen voi jättää halutessaan oman talkooilmoituksen.

– Mikäli roskapusseja kertyy paljon, ne voidaan jättää roska-astioiden viereen. Roskapussien sijainti ilmoitetaan palautepalvelun kautta, minkä jälkeen kunnossapitäjä voi käydä hakemassa ne, kertoo Oulun ympäristöpalvelujen kunnossapitovalvoja Anu Laakko.

Oulussa kuluu vuosittain yleisten alueitten puhtaanapitoon noin 1,5 miljoonaa euroa. Oulusta löytyy puistojen, pysäkeiden ja katujen varsilta yhteensä 2 450 roska-astiaa.

Tällä hetkellä kaupungin kevätsiivous on vasta pikkuhiljaa käynnistymässä.

– Työ ja kevään iso ponnistus alkaa lumien sulaessa, jotta saadaan kerättyä kaikki talven aikana kertyneet roskat. Tämä on vakiotyö, joka ei lopu koskaan, Laakko kertoo.

