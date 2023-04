Suomi mainittu! Kolme nuorta kertoo, miksi Sanna Marin sai heidät innostumaan politiikasta

– Marin sytytti minussa poliittisen kipinän.

– Hän antoi alkusysäyksen politiikan seuraamiselle.

– Ehdottomasti Marin herätti kiinnostukseni politiikkaan.

Näin vastasivat tämän jutun kolme nuorta, kun kysyimme heiltä, onko Sanna Marin (sd.) lisännyt kiinnostusta politiikkaan.

30-vuotias, hakumarkkinointia työkseen tekevä vantaalainen Daniel Ovitz kiinnostui politiikasta, kun hän huomasi, että pääministeri on nuori.

– Minua kiinnosti tietää, miten meillä voi olla maailman nuorin pääministeri.

”Suomi sai Marinista valtavaa kansainvälistä huomiota ja siitä tuli sellainen Suomi mainittu! -fiilis.”

– Suomen politiikka on minusta kiinnostavaa, kun siitä puhutaan kansainvälisillä areenoilla.

Halusin seurata vastakkainasettelua

Ovitzin mielestä Marinin saama laaja kritiikki aiheutti vastakkainasettelua, jota hän halusi seurata. Vastakkainasettelu sai Ovitzin seuraamaan myös Yhdysvaltojen politiikkaa presidentti Donald Trumpin kaudella.

– Minusta tuntuu, että Marinin ikä ja sukupuoli aiheuttivat normaalia enemmän vastakkainasettelua. Ehkä tämän takia hänestä uutisointiin eri tavalla, ja siitä syystä syvennyin politiikkaan.

Marinin ilmoitus siirtyä rivikansanedustajaksi herkisti Ovitzia ”oudolla” tavalla.

”Minua herkisti se, miten Marin nosti Suomen maailmankartalle.”

Ovitz jatkaa politiikan seuraamista, vaikka Marin ei olisi pääministeri tai SDP:n puheenjohtaja.

– Olen nyt kiinnostunut politiikasta ihan eri tavalla kuin aikaisemmin.

Sanna poistui kaikista tilanteista voittajana

Yle kysyi aikaisemmin lukijoilta, herättikö Marin kiinnostuksen politiikkaan. Yksi kyselyyn vastanneista oli Jyväskylässä asuva ja myymäläpäällikön töitä tekevä 31-vuotias Ville Kartela.

Kartela seurasi Marinia jo Tampereen kunnallispolitiikassa, mutta hän aloitti valtakunnallisen politiikan seuraamisen vasta, kun Marinista tuli pääministeri.

– Pidän Marinia hyvänä ihmisenä, hän toi mielenkiinnon politiikkaan ja hänen karismansa vetoaa minuun. Hän teki vaikutuksen esiintyessään äärimmäisen vaikuttavasti.

Avaa kuvien katselu Ville Kartela kertoo, että Sanna Marin sai hänet seuraamaan kevään eduskuntavaalit todella tarkasti. Kuva: Jannika Herala

Kartela oli vaikuttunut, miten Marin oli muita poliitikkoja huomattavasti nuorempi ja silti hänellä oli auktoriteettia.

– Hän poistui kaikista tilanteista voittajana, vaikka eri tahot eivät tehneet hänen kaudestaan helppoa.

Kartela sanoo, että jatkossa hän seuraa varmasti Marinia, mutta politiikasta hän ei ole niin varma.

– Politiikassa pitäisi olla jatkossakin hahmoja, jotka saavat ihmiset innostumaan.

Helsingin yliopiston tutkijatohtori ja nuorten osallistumista päätöksentekoon tutkinut Georg Boldt vahvistaa Kartelan havaintoja.

Avaa kuvien katselu Boldt muistuttaa, että nuoria on kaikenlaisia. Hän pohtii, että Marin varmasti vetoaa tiettyihin nuoriin, mutta puoluepolitiikassa on myös muita henkilöitä, jotka vetoavat toisenlaisiin nuoriin. Kuva: Yle

– Politiikkaan on tärkeää saada nuoria kasvoja. Ratkaisevaa on saada nuoret äänestämään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa nuoruutta.

Boldt kertoo, että nuori äänestää hyvin todennäköisesti koko loppuikänsä, jos hän äänestää heti ensimmäisissä mahdollisissa vaaleissa.

Kärjistyminen on viihdyttävää

Helsinkiläinen elämänkatsomustieteen opettaja Santtu Heikkinen sanoo, että Marin sai hänet kiinnostumaan politiikasta, koska Marin on nuorena päättäväisenä naisena ainutkertainen.

– Kiinnostus kasvoi korona-ajan alkuvaiheilla. Mariniin kohdistunut mediahaloo on ollut itsessään huomiota kiinnittävää, kertoo 31-vuotias Heikkinen.

Hän sanoo, että Marinin inhimillisyys on ollut merkittävää.

– Hän on puhunut yksityiselämän ja työn rajoista enemmän kuin monet muut pääministerit.

Avaa kuvien katselu Santtu Heikkinen sanoo, että Marin on ravistellut kansakunnan näkemyksiä politiikasta, koska hän oli nuori nainen merkittävässä asemassa. Kuva: Anni Riikonen

Heikkisen mukaan Marin on tehnyt politiikasta kärjistyneempää verrattuna aikaisempaan.

– Marin on ollut sanomisissaan erittäin määrätietoinen ja jopa itsepäisen oloinen, joten oppositio on suhtautunut häneen ärhäkämmin. Kärjistyminen on tehnyt politiikasta jopa viihdyttävää.

Heikkinen kertoo jatkavansa politiikan seuraamista, vaikka Marin olisi rivikansanedustaja.

– En kuitenkaan niin aktiivisesti.

Bile-kohu vahvisti Marinin julkisuuskuvaa

Jyväskylän yliopiston viestinnän johtamisen professori Vilma Luoma-aho kertoo mahdollisia syitä siihen, miksi Marin on innostanut nuoria seuraamaan politiikkaa.

– Marinin suurin vaikutus tulee mahdollisesti hänen persoonansa ja mielikuvien rakentamisen kautta. Hän on uuden ajan, nuoren polven vaikuttaja ja hallitsee somen käytön.

Luoma-aho kertoo, että Marin varmasti kiinnostaa nuoria naisia, koska he voivat samaistua häneen. Politiikan seuraaminen on myös sukupuoliasia.

– Somealustat, joita Marin käyttää, ovat hieman enemmän tyttöjä kiinnostavia. On silti hyvä muistaa, että kaikki sukupuolet käyttävät kaikkia somealustoja, eivätkä erot ole suuria.

Avaa kuvien katselu Luoma-aho sanoo, että Marin on tehnyt politiikasta näyttävämpää ja kansainvälisempää. Suomi muuttui kiinnostavammaksi maabrändiksi verrattuna aikaan ennen Marinin julkisuutta. Kuva: Yle

Hän arvioi, että korona-ajan lopussa nuorilla vapautui aikaa ja kiinnostusta seurata politiikkaa. Koronan alussa Marin oli somessa aika varovainen ja pidättyväinen verrattuna loppuvaiheeseen.

– Mitä enemmän Marinista tuli normaali ihminen, sitä paremmin ihmiset pystyivät samaistua häneen. Näyttää siltä, että bile-kohu enemmänkin vahvisti kuin heikensi Marinin julkisuuskuvaa.

Ylen kyselyyn vastanneiden nuorten kirjoittamia kommentteja, joissa nuoret kertovat, miksi Sanna Marin sai heidät kiinnostumaan politiikasta.

Näin juttu tehtiin Avaa Yle kysyi ensin lukijoilta, alkoiko politiikka kiinnostaa, kun Sanna Marinista tuli pääministeri. Valitsimme henkilöitä, jotka Marin oli saanut kiinnostumaan politiikasta ja sovimme haastattelut. Harva nuori suostui nimillään haastatteluihin, joten haastattelimme Ovitzin, Kartelan ja Heikkisen. Sovimme kuitenkin, että käytämme muiden nuorien kommentteja etunimillä tai muutetuilla etunimillä.

