Yara jatkaa ei-sanktioidun ammoniakin tuontia Venäjältä

Suomessa Yaralla on tehtaita Siilinjärvellä, Uudessakaupungissa ja Kokkolassa. Kuvassa Yaran Siilinjärven lannoitetehdas.

Lannoitevalmistaja Yara jatkaa ammoniakin tuontia Venäjältä Euroopan epävakaan energiatilanteen ja ammoniakin saatavuusvaikeuksien vuoksi.

Yhtiön mukaan ammoniakkia hankitaan vain sellaisilta venäläisiltä toimittajilta, jotka eivät ole pakotteiden piirissä. Tavoitteena on varmistaa ammoniakin saatavuus Yaran Suomen tehtaille.

Yhtiö tuo ammoniakkia myös muista muista, kuten omista Euroopan tehtaistaan, Egyptistä, Algeriasta, Indonesiasta ja USA:sta.

– Venäjä on ollut ammoniakin valmistuksessa niin iso tekijä. Kun sanktioiden vuoksi ammoniakin toimittajia jäi pois, se vähensi ammoniakin saatavuutta globaalisti, Yara Suomen toimitusjohtaja Teija Kankaanpää sanoo.

Ennen Ukrainan sotaa suurin osa Suomen lannoitetuotannon ammoniakista tuli Venäjältä. Viime vuonna Yara vähensi ammoniakin tuonnin noin puoleen ja lopetti muiden venäläisten raaka-aineiden tuonnin kokonaan.

– Vaikea sanoa, miten paljon venäläistä ammoniakkia tänä vuonna tuodaan. Jos sitä ei tuotaisi lainkaan, toimintaa jouduttaisiin rajoittamaan. Jo nyt tuotantoa on jouduttu rajoittamaan Siilinjärvellä, Kankaanpää kertoo.

Yara käyttää vuodessa kokonaisuudessaan noin puoli miljoonaa tonnia ammoniakkia. Uudenkaupungin ja Kokkolan tehtaille sitä voidaan tuoda laivalla, mutta Siilinjärvelle sitä on mahdollista toimittaa vain rautateitse Kokkolasta tai Venäjältä.

Ammoniakki on lannoitetuotannon ja kaivostoiminnan raaka-aine. Yaralla on Siilinjärvellä EU:n ainoa fosfaattikaivos, josta saadaan elintärkeää fosforia lannoitteiden raaka-aineeksi. Yara painottaa, että ruokahuollon varmistamiseksi on tärkeää pitää kaivos ja lannoitetuotanto käynnissä.