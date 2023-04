Uudessa Siltasairaalassa perutaan leikkauksia henkilöstöpulan vuoksi

HUSin sairaaloiden leikkaussaleista on alkuvuonna ollut käytössä arkisin 120–125 salia.

Ennalta suunniteltuja ortopedisia leikkauksia on jouduttu siirtämään Helsingin Siltasairaalassa henkilöstöpulan takia, HUS tiedottaa (siirryt toiseen palveluun).

Siltasairaalan leikkaussaliresursseja käytetään tällä hetkellä traumatologisten ja neurokirurgisten päivystyspotilaiden ja kiireellisten potilaiden hoitoon.

Ortopedian leikkaukset jatkuvat Peijaksen, Lohjan, Hyvinkään ja Porvoon sairaaloissa normaalisti.

HUS kertoo hakevansa henkilöstöpulaan ratkaisuja uudistamalla työ- ja tehtäväjakoja ja panostamalla rekrytointiin sekä perehtyttämiseen.

HUSin eri sairaaloissa on käytössä yhteensä 159 leikkaussalia, joista alkuvuonna on ollut käytössä arkisin 120–125 salia. Tavoitteena HUSin mukaan on, että syksyllä 140 leikkaussalia voidaan pitää arkisin avoinna.