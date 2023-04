Fortumin tuulimyllyistä Venäjällä syntyi outo sotku, johon lähti mukaan myös Tanskan poliittinen johto – tästä on kyse

Vestasin toimitusjohtaja Henrik Andersen ja Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo ovat napit vastakkain siitä, mitä Venäjän-bisneksistä on sovittu.

Valtionyhtiö Fortumin ja tanskalaisen tuulivoimayhtiö Vestasin välinen jupakka sai jälleen lisäkierroksia torstaina.

Tanskan ulkoministeri Lars Løkke Rasmussen sanoi Tanskan yleisradioyhtiö DR:lle (siirryt toiseen palveluun), että hän aikoo ottaa asian käsittelyyn Suomen tulevan hallituksen kanssa.

Kyse on yritysten välisestä sopimusriidasta, jonka käynnisti Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja länsimaiden Venäjä-pakotteet. Tanskalaiset tekivät riidasta poliittisen.

Sekä omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisen (sd.) esikunta että Suomen ulkoministeriö kieltäytyvät osallistumasta kinaan millään muotoa.

– Tämä on yritysten välinen asia, ja niiden tulisi se ratkaista. Suomen valtio ei ole osallisena kiistassa. Toivomme, että yritykset ratkaisevat asian nopeasti, ulkoministeriön viestintä vastaa Ylelle sähköpostitse.

Kerrataan aluksi, mistä koko vyyhdissä on kysymys. Konkreettista tietoa on vähän, koska Fortumin Tukholmassa käynnistämä välimieskäsittely on salainen ja kysymys on yritysten salaisista sopimuksista.

Tästä voit kerrata riidan aiemmat vaiheet ja yhtiöiden väitteet Avaa Fortum tilasi Vestasilta yli 50 tuulivoimalaa Fortumin venäläisen tytäryhtiön tuulipuistoihin. Venäjän vaatimuksesta Vestas valmisti voimaloita osittain Venäjällä. Tuulivoimalat jäivät keskeneräiksi, kun lännen Venäjä-pakotteet astuivat voimaan. Vestas ei enää saanut tehtailleen esimerkiksi puolijohteita. Fortum oli jo maksanut tilaamistaan voimaloista ennakkomaksua. Yhtiöt neuvottelivat tappioiden jakautumisesta tuloksitta kuukausia. Lopulta Fortum vei asian ratkaistavaksi Tukholman välimiesoikeuteen, jossa se vaatii Vestasilta yli 200 miljoonan euron korvauksia. Ylen tietojen mukaan ratkaistavana ovat ennakkomaksun kohtalo ja joitakin muita riitaisia seikkoja.

Keskiviikkona Vestas hyökkäsi julkisuudessa rajusti Fortumia vastaan. Vestas kommentoi, että Fortum ja Suomi valtio-omistajana toimivat Venäjä-pakotteita vastaan.

Sitä ennen yhtiö oli lähestynyt Suomessa useita poliitikkoja kirjeitse. Mitä Vestas väittää riidasta? Vestasin mukaan se on työstänyt Fortumin tilaamia voimaloita pitkälle. Työstä muodostuvat valmistuskulut ylittävät Vestasin mukaan selvästi sen rahasumman, jonka se on saanut Fortumilta ennakkomaksuna. Vestasin mukaan yhtiöiden sopimuksessa on linjattu, että kumpikin osapuoli kantaa omat tappionsa, jos hanke kaatuu pakotteisiin. Yhtiö katsoo, että riski ennakkomaksun menetyksestä kuuluu Fortumille ja työhön uppoavien varojen menettämisen riski Vestasille. Mitä väittää Fortum? Fortumin mukaan Vestas ei ole suostunut kompensoimaan Fortumin maksamaa ennakkomaksua tai muita hankkeeseen liittyviä kustannuksia.

Vestas rikkoi sopimusvelvoitteitaan Fortumin mukaan jo ennen kuin EU asetti Venäjän-vastaiset pakotteet.

Miksi Vestas usutti tanskalaispoliitikot omalle asialleen?

Riita on jo ratkottavana välimieskäsittelyssä. Vestas olisi voinut odottaa välimiesoikeuden ratkaisua kaikessa rauhassa.

Yhtiö päätti kuitenkin politisoida tapauksen julkisesti, ja asiaansa edistämään se sai myös tanskalaispoliitikot.

Useat suomalaiset virkamiehet arvioivat, että Vestas päätyi toimimaan näin, koska se pelkää olevansa välimieskäsittelyssä heikoilla.

Näin arvelee myös omistajaohjauksen finanssineuvos, Fortumin hallituksessa pian aloittava Maija Strandberg.

Toisaalta nyt kun Vestas on tullut asian kanssa julkisuuteen ja vetänyt poliitikotkin mukaan kampanjaansa, tappio olisi sille nolo.

Vestas oli Venäjän tuulivoiman markkinajohtaja ennen Ukrainan sotaa. Se rakensi Fortumille ja tämän venäläiselle kumppanille tuulivoimaloita Rostovin lähelle muutama vuosi sitten.

Vestas on joka tapauksessa hyvin itsevarma oikeassa olemisestaan.

– Välimiesmenettely on turha. Ihmettelen, miksi käytämme resurssejamme ja aikaamme asiaan, joka on näin itsestäänselvä. Sitä minun on vaikea ymmärtää, toimitusjohtaja Henrik Andersen sanoi Ylen haastattelussa keskiviikkona.

Kyse voi olla myös Vestasin PR-tempauksesta. Tuulivoimayhtiö pääsee osoittamaan sitoutumistaan Venäjä-pakotteisiin ja ottamaan etäisyyttä hyökkäyssotaa käyvään öljy- ja kivihiilimaahan.

Menetettävää Vestasilla ei Fortum-yhteistyössä juuri ole. Firmojen välit ovat heikot kuukausia jatkuneiden sovitteluyritysten jälkeen.

Ylen tietojen mukaan kiistakumppaneilla on ollut kahnausta myös aiemmissa yhteisissä liiketoimissaan.

Miksi Fortum pysyttelee hiljaa?

Välimiesmenettelyn käynnistäminen voi olla peliä myös Fortumilta Venäjän hallinnon suuntaan. Fortum nimittäin odottaa kuumeisesti sikäläisten viranomaisten hyväksyntää voimaloidensa myynnille rajan takana.

Kun Fortum vaatii Venäjällä keskeneräisinä seisovista tuulivoimapuistoista oikeusteitse korvauksia tanskalaisilta, se voi saada nyökyttelyä venäläisiltä.

Fortum on jo joutunut alaskirjaamaan eli tekemään 2,7 miljardin euron tappiot Venäjän-omistuksistaan. Omistuksia on vielä jäljellä noin 1,7 miljardilla – ainakin niin kauan kuin Putinin hallinto on myötämielinen.

Fortum haluaa ensisijaisesti myydä omistuksensa. Yhtiön mukaan ostajia on ilmaantunut, ja kaupanteko on loppusuoralla.

Välimiesmenettelyt ovat täysin salaisia. Pörssiyhtiö Fortumille voi olla eduksi, että prosessin kaikki yksityiskohdat eivät tule julkisiksi.

Fortumilla voi olla myös Venäjällä yhteisyrityksensä kanssa velvoitteita, joita se ei ole tuonut julkisuuteen.

Rikkooko Fortum Venäjä-pakotteita?

Vestasin mielestä Fortum ja – samalla sen valtio-omistaja – kyseenalaistaa EU:n asettamat pakotteet Venäjälle, kun se on lähtenyt käräjöimään pakotteisiin liittyvässä asiassa.

Omistajaohjauksen Strandberg kiistää tämän. Raha ei enää kulje Venäjän-rajan yli.

– Fortum on katkonut kaikki hallinnolliset yhteydet ja rahavirrat venäläisen tytäryhtiönsä kanssa.

Fortum joutui vastikään (siirryt toiseen palveluun) irtisanoutumaan julkisesti huutokaupasta, johon sen venäläinen tytäryhtiö osallistui tuulivoimalupien saamiseksi. Huutokauppaan osallistuminen ei Strandbergin mielestä vielä riko sanktioita.

– Investointipäätöstä ei ole tehty, hän sanoo.

Miten tapaus voi ratketa?

Se, että Fortum vei riidan välimiesoikeuteen ei tarkoita, että se olisi tapauksessa niskan päällä. Välimiesratkaisuissa myös kanteen nostaja voi hävitä.

Välimieskäsittelyt ovat tavallisia oikeudenkäyntejä nopeampi ja kalliimpi vaihtoehto. Kun oikeusprosessi voi valitusoikeuksineen kestää jopa 3–4 vuotta, välimiesoikeudessa saatetaan selvitä kuukausilla.

Fortumin ja Vestasin tapaus on Venäjä-kytköksineen kuitenkin monimutkainen. Maija Strandbergin mukaan tapauksen ratkeaminen saattaa kestää vuodenkin.

Yhtiöt voivat saavuttaa sovun myös välimieskäsittelyn kuluessa ja keskeyttää prosessin.

Poliitikkojen välisenä asiana riita tuskin ratkeaa. Vaikka tanskalaiset sitä yrittävätkin, suomalaiset ovat ottaneet selvän kannan, että pörssiyhtiöt ratkokoon tapauksen keskenään.

Suomelle tanskalaisten elämöinti on kiusallista, koska nämä väittävät Fortumin painostavan Vestasia toimimaan Venäjä-pakotteiden vastaisesti. Suomen linja pakotteista on ollut tiukka, ja se on vaatinut johdonmukaisesti EU:n pakotteiden kiristämistä.

