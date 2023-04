Norjaan loikannut Wagner-taistelija kertoo tunnistavansa teloitusvideoilla esiintyvät sotilaat

Norjaan paennut ja sieltä turvapaikkaa hakenut entinen Wagner-taistelija Andrei Medvedev on kertonut tuntevansa kammottavilla teloitusvideoilla esiintyvät venäläissotilaat, The Kiev Independent (siirryt toiseen palveluun) kertoo.

Sosiaalisessa mediassa on kiertänyt ainakin kaksi järkyttävää videota, joissa ukrainalaisten sotilaiden päät on katkaistu tai katkaistaan. Toisessa videoista voi nähdä, kuinka ilmeisesti venäläissotilas leikkaa puukolla ukrainalaisen sotavangin pään irti. Ääni videon alussa voi merkitä, että vanki on hirvittävän teloituksen alkaessa vielä elossa.

Nyt Medvedev kertoo Venäjän oppositiomedialle tunnistavansa videolla esiintyvät venäläissotilaat, joiden kanssa hän kertoo olleensa aiemmin henkilökohtaisesti tekemisissä.

Venäläisen Gulagu.net sivuston perustaja Vladimir Osechkin kertoo Youtubessa esitettävän Khodorkovsky Liven lähetyksessä keskustelleensa videoista Medvedevin kanssa.

– Hän kertoo varmuudella tunnistavansa videolla esiintyvät ex-kollegansa. Hän osaa kertoa, että he ovat Wagnerin yksitysiarmeijan sotilaita, heidän kutsumerkkinsä, heidän puhetapansa, ja heidän lähettämien radioviestien perusteella, Osechkin toteaa.

Osechkin kertoo, että Medvedev aikoo avustaa viranomaisia teloittajien todellisten henkilöllisyyksien selvittämisessä.