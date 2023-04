Teitkö etätöitä viime vuonna? Voit saada yksinkertaisella tavalla jopa 920 euron verohelpotuksen

Työhuonevähennyksen suosio kasvoi viime vuonna etätöiden yleistyessä. Verohallinnon tilastojen mukaan työhuonevähennyksen teki vuonna 2021 verotuksessa 409 588 henkilöasiakasta. Vuonna 2020 työhuonevähennyksen sai 403 000 veronmaksajaa.

Verohallinto on antanut henkilöasiakkaille esitäytetyt veroilmoitukset vuodelle 2022, ja muutosten tekemisen takaraja on 9. toukokuuta, 16. toukokuuta tai 23. toukokuuta.

– Vähennysvaatimuksen voi tehdä joko Omavero-palvelussa tai paperilomakkeella, joita saa pyydettäessä verotoimistoista. Siellä on oma kohta työhuonevähennykselle ja tarkat kysymykset siitä, kuinka paljon etätyötä on tehnyt. Mitään euromääriä ei tarvitse muistaa ulkoa, vaan ne on annettu valmiiksi, kertoo ylitarkastaja Minna Palomäki Verohallinnosta.

Kaavamainen vähennys sopii monelle

Yksinkertaisin tapa hakea työhuonevähennystä on niin sanottu kaavamainen vähennys. Kaavamainen työhuonevähennys on kokopäiväisesti yli puolet työajasta etätöitä tehneelle 920 euroa.

Verottaja tekee automaattisesti palkansaajille 750 euron tulonhankkimisvähennyksen, joten harvemmin etätöitä tekevien ei välttämättä kannata hakea kaavamaista työhuonevähennystä, sillä summat jäävät pienemmiksi. Alle puolet työajasta etätöissä olleet voivat vähentää verotuksessa 460 euroa, satunnaisesti etätöitä tekevä voi saada 230 euron vähennyksen.

Jos kaavamaista työhuonevähennystä ei hae, voi vähennyksen sen sijaan tehdä todellisten kulujen mukaan.

Palomäen mukaan todellisissa kuluissa pitää esittää luotettava selvitys, jonka tekeminen on mutkikkaampaa kuin kaavamaisen vähennyksen hyödyntäminen.

– Kulujen kohdistuminen työskentelyyn ja työskentelytilaan on haastavaa selvittää, ja käytännössä vähennyskelpoisia kuluja on yleensä kaavamaista vähennystä vähemmän, hän sanoo.

Jos puolisot käyttävät samaa asuntoa etätyössä, kumpikin heistä voi tehdä kaavamaisen työhuonevähennyksen. Todellisissa kuluissa vähennys jaetaan puolisoiden kesken.

Nettiyhteyskin on vähennyskelpoinen

Työhuonevähennykseen sisältyvät esimerkiksi kalusteet, mutta työvälineet, kuten tietokoneen näyttö tai näppäimistö, huomioidaan verotuksessa erikseen. Myös nettiyhteyden kuluja voi vähentää, jos yhteyttä on käyttänyt työssään.

– Jos tietoliikenneyhteys on osaksi työkäytössä, voi vähentää puolet kustannuksista. Jos se on pääasiassa työkäytössä, kustannukset voi vähentää sataprosenttisesti, ylitarkastaja Minna Palomäki selventää.

Lisätietoja tulonhankkimisvähennyksistä on Verohallinnon nettisivuilla (siirryt toiseen palveluun).