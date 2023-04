Lapin 60-vuotias mäkivanhus kaipaa korjausta – kansainvälisiä kisoja siinä ei voi hypätä, mutta viikonloppuna kilpaillaan kansallisesti

Ounasvaaran talvikisojen ympärillä käydään keskustelua mäkihyppytornien kunnosta ja kehittämisestä. Rovaniemi on palannut mäkihyppykeskusten joukkoon, mutta korjattavaa riittää.

Juhani Huhtala näkee mäkihypyn ja yhdistetyn tulevaisuuden Ounasvaaralla toiveikkaana.

Hän on Suomen Hiihtoliiton johtokunnan jäsen, mäkihypyn ja yhdistetyn lajiryhmän edustaja, sekä Ounasvaaran Hiihtoseuran mäkihypyn ja yhdistyn olosuhde- ja tapahtumatyöryhmän vetäjä

Ounasvaaran korkein hyppyrimäki HS100 on rakennettu vuonna 1962. Huhtala kertoo, että mäen profiili on hyvä ja betoni on ikäänsä nähden hyvässä kunnossa, mutta alamäkeä pitäisi uusia, portaat korjata ja turvarakenteita päivittää.

Avaa kuvien katselu – Mäet ovat siinä kunnossa, että kansallisia kisoja voi järjestää, mutta kansainvälisiä kisoja varten näitä pitäisi korjata, Huhtala sanoo. Kuva: Antti Mikkola / Yle

Rovaniemen kaupungin liikuntajohtaja Pekka Hämäläinen kertoo, että kahteen isoimpaan mäkeen käytetään vuosittain aika paljon rahaa ylläpitoon ja peruskorjaukseen.

– Seuraavaksi edessä on alastulorinteiden korjaus tai uusiminen jahka saamme vain tiedon, että mitä, miten ja milloin tehdään.

Rovaniemen kaupunki on tilannut viime kesänä ulkopuoliselta asiantuntijalta rakennearvioinnin, jota Ounasvaaran hiihtoseura tällä hetkellä myös odottaa.

– Tällä hetkellä ollaan valitsemassa suunnittelutoimistoa Ounasvaaran hiihtostadionalueen kehittämisen tueksi. Työryhmä on toiminut jo hyvän aikaa, Hämäläinen kertoo.

Rahojen käyttö on poliittinen päätös

Tarkkoja summia siitä, mitä mäkihyppytornien tai alueen kunnostus tulisi maksamaan, ei Hämäläisellä ole tässä vaiheessa kertoa. Hämäläinen arvelee, että syksyyn mennessä on tiedossa, mitä pitää tehdä ja mitä toimet tulevat maksamaan.

– Se, kuka maksaa ja mitä maksaa on sitten poliittinen päätös, Hämäläinen sanoo.

Huippu-urheilun merkityksen työryhmässä pohditaan linjoja ja suuntaviivoja sille, miten huippu-urheilu Rovaniemellä näkyy.

– Mäkihypyn ongelma on siinä, että harrastajia on vähän, mutta ensilumen kausi on merkittävä elinkeinoelämän näkökulmasta. Samoin kilpailutoiminta tuo alueelle rahaa. Tässä puntaroidaan nyt vaihtoehtoja kuntalaisten harrastamisen näkökulmasta ja elinkeinotoiminnan kantilta. Harva kuntalainen näistä isoista hyppyrimäistä hyppää, Hämäläinen kiteyttää.

Rahoitusvaihtoehtojen suhteen Hämäläinen näkee, että suoran budjettirahoituksen lisäksi on hyvä pohtia ulkopuolista rahoitusta ja EU-rahoitusta.

Avaa kuvien katselu Ounasvaaran suurimman HS 100 mäen FIS-sertifikaatti ei ole enää voimassa eli kansainvälisiä kisoja ei voi tällä hetkellä järjestää. Sertifikaatin palauttaminen vaatisi korjaustoimia. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Kunnianhimoinen tavoite vuodelle 2027

Ounasvaaran hiihtoseura on asettanut muutama vuosi sitten kunnianhimoisen tavoitteen, että seuralla olisi 100 mäkihypyn harrastajaa, kun seura täyttää 100 vuotta. Tällä hetkellä määrä on noin 30–40.

– Tavoite on todella kunnianhimoinen, mutta niinhän niiden täytyy ollakin, Huhtala sanoo.

Avaa kuvien katselu Huhtala iloitsee, että Ounasvaaran hiihtoseuran mäkihyppääjä Jenny Rautionahon menestys ruokkii kiinnostusta myös rovaniemeläisissä junioreissa. Rautionaho käy ohjaamassa myös junioreita. Kuva: Tomi Hänninen - Chilipictures

Huhtala näkee, että valtakunnallisesti niin yhdistetyn kuin mäkihypynkin suhteen aallonpohja on saatu taitettua nyt uuteen nousuun.

– Ounasvaaran hiihtoseuran Waltteri Karhumaa on Rautionahon tapaan tulevaisuuden nousevia nimiä.

Ounasvaaran hiihtoseuran toiminta on tavoittanut myös talkoolaiset, joita ilman viikonlopun Ounasvaaran talvikisatkaan eivät olisi mahdollisia. Talvikisat tekivät paluun vuonna 2022 ja suunnitelmia ensi vuodelle on jo tehty.

Avaa kuvien katselu – Onhan se hienoa, että nyt jo toista kautta putkeen on kisoja siten, että mäkihyppykausi alkaa Ounasvaaralta ja päättyy tänne, Huhtala mainitsee. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Hiihtokauden päätöskilpailut käydään tulevana viikonloppuna Rovaniemen Ounasvaaran keväthangilla. Perjantaina ohjelmassa on mäkihypyn normaalimäen SM-kilpailut ja lauantaina yhdistetyn normaalimäen SM-kisat.

Ounasvaaran talvikisat näkyvät Ylen kanavilla.