Jäävuoroja jaettu tiskin alta: kolme kaupungin työntekijää irtisanottu Tampereella ja tutkintapyyntö poliisille

Tampereen kaupunki on irtisanonut kolme työntekijäänsä epäiltyjen väärinkäytösten vuoksi.

Kaupungin sisäisten selvitysten mukaan kaupungin työntekijät ovat jakaneet Hakametsän jäähallien jäävuoroja ohi kaupungin virallisen varausprosessin. Asiasta on tehty tutkintapyyntö poliisille. Tampereen kaupunki kertoi asiasta torstaina.

– Se on voinut alkaa pienimuotoisempana, mutta on laajentunut vähitellen. Sitä kautta on arvioitu, että kaupungin viime vuoden aikainen tulonmenetys on voinut olla jopa 20 000 euroa, sanoo Tampereen kaupungin konsernijohtaja Juha Yli-Rajala.

Yli-Rajalalla ei ole tarkkaa arviota, kauanko tätä on jatkunut.

– Kaupungille tuli asiasta vihje muutamia viikkoja sitten ja sitä kautta asia tuli ilmi kaupungin sisäisessä tarkastuksessa.

Kaupungin sisäisestä tarkastuksesta alkaneet selvitykset ovat tähän mennessä johtaneet kolmen kaupungin työntekijän työsuhteen irtisanomiseen. Kaupunki on muuttanut useita käytäntöjä väärinkäytösten vuoksi.

Yli-Rajala ei halua kertoa, mitä seuroja tai henkilöitä asia koskee.

– Poliisi selvittää asiaa.

Maksuja maksettu suoraan käteisellä työntekijöille

Tampereen kaupungin tietojen mukaan joidenkin jäävuorojen käyttäjät ovat maksaneet vuoroista suoraan työntekijöille, käteisellä ja virallisesta hinnastosta poikkeavin hinnoin.

Kyseessä ei ole kaupungin mukaan yksittäistapaus.

Väärinkäytökset ovat olleet suunnitelmallisia ja toiminta on jatkunut pitkään. Samassa yhteydessä on tullut ilmi myös kaupungin varojen väärinkäyttöä.

Jäähallille on hankittu yksittäisten työntekijöiden henkilökohtaiseen käyttöön harrastusvälineitä kaupungin kustannuksella.

Tampereen kaupunki myöntää, että Hakametsän jäähallien sisäinen valvonta on epäonnistunut.

Tapauksen paljastumisen jälkeen kaupungin ohjeistuksia ja varauksiin liittyviä prosesseja on tarkistettu ja niitä pitää noudattaa.

Erilaisia väärinkäytöksiä kaupungilla ilmenee aina muutaman vuoden välein, mutta vastaavaa tapausta Yli-Rajala ei muista koskaan olleen.

– Todella harmillinen tapaus eikä todellakaan ole kaupungin tapa toimia. On käsittämätöntä, että tämmöistä hyväksikäyttöä on tapahtunut.