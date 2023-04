Emeritusprofessori penää seuroilta tiukempaa suhtautumista salametsästykseen – jäsenen rikostuomioon ei välttämättä reagoida mitenkään

Välinpitämätön suhtautuminen salametsästykseen on ongelma suomalaisessa metsästyskulttuurissa, arvioi Itä-Suomen yliopiston ympäristöpolitiikan emeritusprofessori Pertti Rannikko.

– Jos metsästysseurat ja metsästysjärjestöt aktiivisemmin puuttuisivat siihen, niin silloin ratkaisujakin löytyisi helpommin, hän sanoo.

Pohjois-Karjalan maaseudulla asuva Rannikko on tutkinut ja kommentoinut suurpetokonflikteja ja salametsästystä useaan otteeseen urallaan. Hän on seurannut esimerkiksi tapausta, jossa metsästysseuran johto ilmoitti, etteivät jäsenen saamat salametsästystuomiot koske seuraa millään lailla.

– Ihmettelen sitä, että jos seuran jäsen saa tuomion suden salametsästyksestä, niin siihen ei reagoida mitenkään. Ei eroteta jäsentä tai edes keskustella asiasta, kuten tässä tutkimassani tapauksessa, hän sanoo.

Myös Lapinlahdella Pohjois-Savossa paljastuneessa metsästysrikosvyyhdissä on Savon Sanomien (siirryt toiseen palveluun)mukaan epäiltyinä metsästysseurojen johtohenkilöitä.

Rannikon mukaan asenneongelmaa on monissa metsästysseuroissa, vaikka poikkeuksiakin on.

– Tiedän kyllä seuroja, joissa salametsästyksestä kiinni jääville tulee kovat sanktiot.

Viranomaisten suhtautuminen on muuttunut

Poliisi kertoi keskiviikkona tutkivansa Lapinlahdella paljastunutta laajaa metsästysrikosvyyhtiä, jossa yli 20 miehen epäillään tappaneen ainakin kymmenen suurpetoa laittomasti.

– Johtuuko tämä tapaus tai muut viime aikoina ilmi tulleet tapaukset siitä, että niistä ilmoitetaan herkemmin? Vai onko kyse siitä, että susipolitiikan umpikuja olisi jotenkin kriisiytynyt ja salametsästys lisääntynyt, Rannikko pohtii.

Vuonna 2020 Pertti Rannikko julkaisi Oikeus-lehdessä tieteellisen artikkelin, jossa hän arvioi salametsästykseen liittyvän vaikenemisen kulttuurin olevan murtumassa. Syynä ovat esimerkiksi maaseutuyhteisöjen monimuotoistuminen ja asukkaiden erilaiset luontosuhteet.

– Maalla liikkuu myös paljon mökkiläisiä ja retkeilijöitä, jotka eivät ole samalla lailla sidoksissa paikallisyhteisöihin. Heille on helpompaa ilmoittaa havainnoistaan viranomaisille.

Rannikon mukaan myös viranomaisilla on enemmän halua ja myös osaamista puuttua metsästysrikoksiin.

– Se on keskeinen syy. Ennen viranomaiset eivät olleet niin innokkaita niitä selvittämään, mutta nykyään metsästysrikoksiin suhtaudutaan vakavammin kuin kymmenen vuotta sitten.

Avaa kuvien katselu Poliisi takavarikoi Lapinlahdella myös ilveksen turkin. Kuva: Poliisi

Paikallisten huoli on sivuutettu

Suurpetojen määrä alkoi kasvaa Suomessa 1990-luvulla. Paikallisen väestön huolta ei kuitenkaan Pertti Rannikon mukaan ole otettu todesta. Esimerkiksi koulukyytien järjestämiseen suurpetoalueilla on suhtauduttu penseästi.

– On odotettu, että julkinen valta jotenkin puuttuisi tähän ongelmaan. Kun näin ei ole tehty, niin on paikoin otettu oikeus omiin käsiin.

Ilveksen ja karhun kohdalla kannanhoidollinen metsästys on toiminut viime aikoihin asti hyvin ja lieventänyt niihin kohdistuvia asenteita. Harvinaisempi susi on kuitenkin pysynyt monin paikoin vihan kohteena.

Suden kannanhoidollista metsästystä yritettiin kokeilla vuosi sitten. Kaikki kaatoluvat jäivät käyttämättä valitusten vuoksi.

– Suden kannanhoidollinen umpikuja on vain kärjistynyt, Rannikko kuvaa.

Susiongelmiin pitäisi puuttua

Suden salametsästyksen kitkeminen vaatisi Rannikon mukaan kaikilta osapuolilta tosiasioiden tunnustamista.

– On hyväksyttävä, että susi aiheuttaa ongelmia ja niihin on jotenkin puututtava. On tunnustettava, että laiton tappaminen on ongelma, hän linjaa.

Rannikon mukaan pitäisi myös hyväksyä se, että susikantaa ja sen elinvoimaisuutta voidaan selvittää vain tieteellisin menetelmin. Luonnonvarakeskuksen arvioihin pitäisi siis luottaa.

Laiton tappaminen toimii myös kannanhoidollista metsästystä vastaan, sillä se vaikeuttaa kannan kehityksen arviointia.

– Minä olisin taipuvainen hyväksymään suden kannanhoidollisen metsästyksen, jos se on hallittua ja sitä tehdään suunnitelmallisesti ja järkiperäisesti.