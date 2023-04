Hoitaja Janni Ekman sai käteensä hermovaurion asiakkaan retuutuksesta ja kertoo, että väkivalta on psykiatrisissa töissä arkipäivää

Väkivallan uhka on läsnä lähihoitaja Janni Ekmanin työssä päivittäin. Silti häntä edelleen järkyttää muisto tilanteesta, jossa asukas kävi häneen rajusti kiinni. Käteen tuli pysyvä hermovaurio.

Turkulainen Ekman on ollut Turun yliopistollisen keskussairaalan psykiatrian osastolla sekä nuorten että aikuisten kanssa hoitajana. Hän on työskennellyt myös kehitysvammaisten asumisyksikössä, jonka asukkailla on käytöshäiriöitä.

Loukkaantuminen tapahtui yllättäen. Asumisyksikössä oli ollut levotonta. Vuoro oli juuri vaihtumassa.

– Kun tulin paikalle, asukas provosoitui. Hän alkoi riuhtoa minua kädestä rajusti, Janni Ekman kertoo.

Väärässä paikassa väärään aikaan. Näin Ekman selittää vamman aiheuttamaa tilannetta. Hoitajien pitää varautua vastaaviin joka hetki.

Se syö jaksamista.

– Esimerkiksi nuorten asumisyksikössä olet toisen kodissa. Siellä ei ole turvapalveluja saatavilla, kuten sairaalassa, hän vertaa.

Illan levoton työvuoro jää usein mieleen kangastelemaan.

– Kun sitten taas ajaa aamuvuoroon, miettii väkisinkin, että mikähän siellä nyt on tilanne.

Väkivalta normalisoituu, vaikkei pitäisi

Väkivaltaa ei pidä hyväksyä.

– Välillä tuntuu, että työssämme tapahtuva väkivalta vähän liiaksi normalisoitu, Janni Ekman arvioi.

Joku on saattanut ottaa keittiöveitsen ja uhannut sillä. Ekmanin mielestä uhkatilanteista pitäisi puhua enemmän: työkavereiden ja etenkin johdon kanssa. Kiire on kuitenkin kova. Moni asia jää tuoreeltaan purkamatta, kun seuraava tilanne on jo päällä.

– Väkeä pitäisi olla enemmän kuin nyt. Liian usein työpäivän agenda on, että kaikki pysyvät hengissä ja saavat esimerkiksi ruokaa. Se on selviytymistä, Ekman sanoo.

Valppaana joka hetki

Porissa toimivan Satasairaalan psykiatrisilla osastoilla täytetään joka toinen päivä Haipro-ilmoitus, johon kirjataan työssä olleet vaaratapahtumat.

Työsuojeluvaltuutettu Jarkko Viljanen muistutaa, ettei väkivallan pitäisi koskaan kuulua työhön, eikä siihen pidä turtua. Kuva: Karri Laihonen / Yle

– Väkivalta voi olla potkimista, kuristamista, tönimistä, tavaroilla heittelyä, sylkemistä, puremista eli kaikenlaista väkivaltaista käyttäytymistä, kertoo työsuojeluvaltuutettu Jarkko Viljanen Satasairaalasta.

Kaikki tapahtumat eivät päädy Haipro-kirjauksiin.

– Työsuojelun kannalta ajattelen, että myös pienet ja henkisen puolen uhkatilanteet pitäisi kirjata. Se tekisi tekisi ongelmat näkyviksi.

Jatkuva väkivallan uhka on iso kuormitustekijä työssä. Pitää olla jatkuvasti valppaana. Tunne, että jotain voi tapahtua, kuluttaa.

– Tosiasia on kuitenkin, että riskejä ei saada koskaan poistettua.

Poliisi tutkii Tyksissä tiistaina tapahtunutta väkivaltatilannetta kolmena törkeänä pahoinpitelynä. Siinä epäilty hyökkäsi teräasetta käyttäen yksikön kolmea työntekijää kohtaan. He loukkaantuivat lievästi.