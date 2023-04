Tänään kuollut Craig Breen menetti kartanlukijansa lähes samanlaisessa onnettomuudessa – Ylen asiantuntija: ”Ei lasit voi olla umpirautaa”

Yle Urheilun ralliasiantuntija Henri Haapamäki järkyttyi kuultuaan irlantilaisen rallikuski Craig Breenin kuolemasta.

– Vetää hiljaiseksi. Hän oli läheinen kuljettaja. Kyllä siinä vesi rupesi tulemaan silmiin, kun kuulin uutisen.

Haapamäki tutustui Breeniin pari vuotta sitten, kun he kuvasivat yhdessä Mikko Hirvosen kanssa materiaalia Jyväskylän MM-rallista Jyväskylän kaupungille. Iloisesta irlantilaisesta ei voinut olla pitämättä.

– Saunoteltiin siinä illalla ja pääsin tutustumaan häneen. Hän kyseli meidän taustoistamme paljon. Erittäin iloinen ja sympaattinen kaveri. Ei voi kuin kauhistella tätä uutista.

Pahin mahdollinen epäonni

Breenin auto suistui tieltä ja törmäsi kylki edellä puupylvääseen. Haapamäen mukaan Breenin kuolema oli monen epäonnisen asian summa.

– Kyllä on ollut todella huonoa onnea matkassa. Aika hurjia ulosajoja on rallin MM-sarjassa nähty vuosien saatossa. Ei ole mitään pahempaa sattunut pitkään aikaan. Nyt on käynyt pahin mahdollinen. Aika pieni ulosajo, mutta sivulasista on tunkeutunut jonkinlainen kaide tai puu autoon sisälle. Siinä on kaikki askelmerkit osuneet mahdollisimman huonoon kohtaan.

Edellinen pääsarjassa sattunut kuolemantapaus on vuodelta 2005, kun Markko Märtinin kartanlukija Michael Park kuoli 39-vuotiaana ulosajossa Walesin rallissa. Vuonna 2006 junioriluokassa ajanut saksalainen Citroën-kuski Jörg Bastuck kuoli 36-vuotiaana Katalonian rallissa, kun hän oli pysähtynyt vaihtamaan rengasta ja toinen kuljettaja törmäsi häneen.

Kuolema on koskettanut Breeniä läheltä aiemmin. Breen menetti kartturinsa Gareth Robertsin vuonna 2012 Sisilian IRC-rallissa sattuneessa ulosajossa. UIosajossa metallinen kaide tunkeutui sisään autoon kartturi Robertsonin puolelta.

Breenin menehtyminen johtui todennäköisesti samankaltaisesta tilanteesta.

– Kyllä kasaa yhdelle perheelle. Perhe on jo kokenut Craigin kartanlukijan poismenon. Nyt sitten tällainen. Syvät osanotot pitää lähettää hänen perheelleen. Tilanne oli silloin ihan samanlainen. Nykyautot kestävät koviakin lippoja. Mutta jos jotain terävää tunkeutuu auton sisään, se on monesti kohtalokasta.

Ajetaanko Kroatiassa?

Haapamäki arvioi, että Breenin menehtyminen palauttaa varmasti kuskeille mieleen, että ralli on vaarallinen laji.

– Totta kai aina puhutaan, että vaarat ovat läsnä, kun näin kovaa ajetaan. Mutta kyllähän uusi turvallisuus ja uudet autot sokaisevat, turvavarusteetkin ovat hurjan näköisiä. Ehkä ne antavat sellaista turvallisuuden tunnetta, että ei tässä pahasti voi käydä.

– Nämä ovat niitä hetkiä, kun palataan maan pinnalle ja huomataan, että kaikki voi olla silmänräpäyksessä ohi, vaikka on minkälaiset turvakehikot ovissa. Tällainen terävä esine kun tunkeutuu, sitä ei valitettavasti millään pystytä oikein estämään. Ei lasitkaan voi olla umpirautaa.

Kroatian MM-ralli on määrä ajaa 20.–23. huhtikuuta. Haapamäen mukaan järjestäjillä on pähkäiltävää, ajetaanko ralli vai ei.

– Vielä ei olla saaatu mitään tietoa, ajetaanko ralli. Monta kertaa on tehty niin, että on hiljaiset hetket ja muut rituaalit, mutta kilpaa ajetaan. Monesti se on ollut kilpailijoiden toive, että jos jotain pahaa tapahtuu, elämän ja kilvanajon on jatkuttava. Vaara on osa lajia.