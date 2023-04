Pohjoisessa suot ja tiettömät metsät estävät maahantuloa – raja-aitaa tulee vain tieurien kohdalle

Karttaan on merkitty kohdat, joissa Kainuun ja Koillismaan itärajan yli kulkee tie. Esteaitaa ei ole suunnitteilla kaikille tieurille.

Itärajan esteaitaa rakennetaan pohjoisessa vain paikkoihin, joissa luvattomalle maahanmuutolle on suurin riski. Käytännössä se tarkoittaisi kohtia, joissa Venäjän ja Suomen välillä kulkee tie.

Itärajan esteaitaa rakennetaan Kainuun ja Koillismaan itärajalle tämän hetken suunnitelmien mukaan yhteensä 16 kilometrin matkalle. Rajavartiolaitos on kartoittanut paikat, joissa aitaa tarvitaan eniten.

– Itärajan esteaitaa suunnitellaan uhanalaisimmille suunnille erilaisille kulku-urille. Kaikille urille, poluille tai teillekään ei rakenneta esteaitaa, kertoo rajojenvalvonnan toimialajohtaja Jyrki Säkkinen Kainuun rajavartiostosta.

Ensimmäisessä vaiheessa esteaitaa tulee itärajalle Kainuuseen ja Koillismaalle yhteensä viisi kilometriä. Aitaosuudet rakennetaan ensiksi kansainvälisten rajanylityspaikkojen yhteyteen eli Kainuun rajavartioston alueella Kuhmon Vartiukseen ja Kuusamon Kortesalmelle.

Rakentamispäätöstä ensimmäisestä vaiheesta ei ole vielä tehty, ja loput 11 aitakilometriä ovat vielä suunnitteluasteella. Aidan rakentaminen on alkanut Imatralta, jonne aidan ensimmäinen pilottiosuus valmistuu kesäkuun loppuun mennessä.

Tiettömien taipaleiden takaa on vaikea tulla Suomeen

Kainuun rajavartioston vastuulla olevalla 406 kilometrin mittaisella rajaosuudella on Google Mapsista ja venäläisen Jandeks-karttapalvelun satelliittikuvista laskettuna kymmenen kohtaa, joissa itärajan yli menee autolla ajettava tie.

Julkisesti saatavilla olevat kuvat ovat tarkkoja, ja niiden avulla vihamielinen taho pystyisi helposti suunnittelemaan mahdolliset tuloreitit Suomeen.

Suomen itäraja eli Venäjän luoteisraja on Venäjän näkökulmasta kaukana huonojen teiden päässä, eli laittoman maahantulon järjestäminen edes teitä pitkin ei ole todennäköistä. Metsien kautta se olisi vielä isompi ponnistus.

– Se vaatisi erilaisia järjestelyjä ja kovaa kuntoa. Yksittäisiä laittomia maahantulijoita on nytkin tullut rajan yli, mutta laajamittaista laitonta maahantuloa pidetään epätodennäköisenä korpisaloilta, sillä erämaat ovat hyvä luonnollinen este kulkemiselle, sanoo Säkkinen.

Itärajan esteaitaa rakennetaankin eniten Kaakkois-Suomeen, jossa asutusta rajan takana on enemmän ja kulkureittejä Suomeen on tiheämmässä kuin pohjoisessa. Siellä töitä teettää myös maanomistajien kanssa sopiminen, sillä kiinteistöt ovat pieniä ja niitä on paljon.

– Maanomistajat, joiden alueille aitaa tullaan täällä Kainuussa ja Koillismaalla rakentamaan, ovat laskettavissa yhden käden sormilla, mikä vähentää hallinnollista työtä.

Itärajan esteaita on noin kolme metriä korkea teräsverkkoaita. Sen viereen tulee autolla ajettava tie, ja lisäksi puut kaadetaan noin 10 metrin leveydeltä. Esteaita kulkee metsässä siis yhteensä noin 20 metriä leveässä aukossa.

Avaa kuvien katselu Rajavartiolaitoksen mukaan kokemukset Puolan ja Valko-Venäjän rajalta parin vuoden takaa osoittivat, että rajan yli pyrkivät ihmiset yrittävät useammin rikkoa tai kaataa aidan kuin kiertää sen. Kuvassa piikkilanka-aitaa Puolan rajalla 2021. Kuva: Leonid Scheglov / Valko-Venäjän valtiollinen uutistoimisto

Esteaita on vain lisätyökalu

Aidankin aikana itärajaa pitää valvoa ihmisvoimin, sanoo Jyrki Säkkinen.

– Esteaita on vain yksi kokonaisuus rajojen valvonnan työkalupakissa. Tekninen valvonta tulee olemaan mittavaa tämän raja-aidan alueella, ja ihmisiä tarvitaan edelleen tarkastamaan ja reagoimaan teknisen valvonnan hälytyksiin sekä mahdollisiin luvattomiin kulkijoihin.

Rajavartiolaitoksen mukaan itärajan esteaita ehkäisee laitonta maahantuloa, nopeuttaa luvattomien rajanylittäjien paljastamista ja kiinniottoa, mahdollistaa laajamittaisen maahantulon estämisen sekä tehostaa aluevalvontaa ja alueloukkausten torjuntaa.

Käytännössä aita pakottaa maahan yrittävät henkilöt kiertämään aidan, mutta esimerkiksi Valko-Venäjältä Puolaan vuonna 2021 pyrkineet henkilöt eivät lähteneet kiertämään aitaa, vaan yrittivät ennemminkin rikkoa tai ylittää sen, kertoo Rajavartiolaitos.

Venäjän rajavartiopalvelu on pidetty koko ajan tietoisena aitahankkeesta. Yhteyttä on pidetty sekä valtakunnallisella että alueellisella tasolla.

– Yhteistyö Venäjän kanssa on ollut sujuvaa. Kumpikin valtio huolehtii asioista omalla puolellaan, ja informoimme toisiamme rajan läheisyydessä tapahtuvista asioista, sanoo Säkkinen.

