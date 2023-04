Rallikuski Ville Pynnösen mukaan Craig Breen oli yksi varikon pidetyimmistä persoonista – ”En tule ikinä unohtamaan sitä hymyä ja iloa hänen kasvoiltaan”

Irlantilaisen rallikuski Craig Breenin kuolema on järkyttänyt ihmisiä ympäri maailmaa.

Jyväskyläläinen rallikuski Ville Pynnönen kertoo seuranneensa keskustelua sosiaalisessa mediassa. Hän kertoo huomanneensa, että asia on ollut monelle valtava sokki ja järkytys.

– Eihän kukaan voi tällaiseen valmistautua. Breen oli todella pidetty persoona, kertoo Pynnönen.

Pynnönen on ajanut rallia itsekin. Hän on kilpaillut esimerkiksi SM-sarjassa. Lisäksi Pynnönen on toiminut Ylen Ralliradion asiantuntijana ja kommentaattorina.

Vaikka Pynnönen ei tiedä tapahtuman yksityiskohtia, hän uskoo onnettomuuden johtavan toimenpiteisiin turvallisuuden parantamisessa.

– Jos huomataan, että jotain voidaan kehittää, niin se varmasti kehitetään.

Avaa kuvien katselu Craig Breen oli kuollessaan 33-vuotias. Kuva: Nikos Katikis / DPPI / All Over Press

Ralliautojen turvallisuutta on jo kehitetty paljon. Esimerkiksi ovia on vahvistettu, ja turvakaaria on kehitetty. Lisäksi kuljettajille ja karttureille on tullut käyttöön niskatuet.

Pynnösen mukaan ulosajoja on aina sattunut, mutta isoja ja vakavia onnettomuuksia sattuu melko vähän. Kokonaisuudessaan ralliautojen turvallisuus on parempi kuin siviiliautojen, kertoo Pynnönen.

– Tämmöiset valitettavat onnettomuudet opettavat turvallisuudesta lisää, ja näiden kautta lajia on mahdollista muuttaa entistä turvallisemmaksi.

Pynnösen mukaan Breen tullaan muistamaan yhtenä varikon pidetyimmistä persoonista.

– Olen pariin kertaan saanut kunnian jutella hänen kanssaan. Se tietynlainen lapsen into joka hänestä välittyi, kun pätkät olivat hienoja ja pääsi nauttimaan tekemisestä, oli sanoin kuvaamatonta. En tule ikinä unohtamaan sitä iloa ja hymyä hänen kasvoiltaan.

– Hän nautti intohimostaan elämänsä viimeisiin sekunteihin saakka.

Pynnönen on kommentoinut onnettomuutta myös Twitter-tilillään, jossa hän jakoi videon hymyilevästä Breenistä onnistuneen Ruotsin rallin jälkeen.

Niin ikään Ralliradion asiantuntija ja kommentaattori Tony Melville kommentoi tapahtunutta Ylelle tekstiviestillä.

Melvillen mukaan Breenillä oli letkeä, jopa leikkimielinen tapa puhua, mutta hänen työsuorituksensa oli aina maksimaalinen.

– Pienikokoinen vikkelä nuori mies. Mahtavat silmät, hieno hymy ja rautainen tahto menestyä. Suuri Suomi-fani. Tämä on iso menetys. Hän oli erittäin taitava kuski, toteaa Melville.