Tietovuotajaksi epäillään 21-vuotiasta ilmavoimien kansalliskaartilaista, ja hänet aiotaan pidättää jo tänään

Yhdysvaltain laajan sotilasasiakirjojen vuodon tekijäksi epäilty on tunnistettu, kertovat yhdysvaltalaismediat.

Yhdysvaltain ilmavoimien kansalliskaartilainen Jack Teixeira on ylläpitäjä 20–30 jäsenen ryhmässä viestipalvelu Discordissa, josta hänen uskotaan jakaneen salaisia asiakirjoja, kertoo (siirryt toiseen palveluun) The New York Times ja uutistoimisto Reuters (siirryt toiseen palveluun).

Yhdysvaltalaislehden mukaan Teixeira on 21-vuotias, ja hän työskentelee ilmavoimissa tiedusteluosastolla.

Yhdysvalloissa on yritetty viime päivinä kuumeisesti selvittää, kuka on syyllinen salaisten asiakirjojen vuotamiseen.

New York Times kertoo Yhdysvaltain liittovaltion poliisin FBI:n valmistautuvan menemään sisälle epäillyn kotiin. Lehden mukaan epäillyn koti oli torstaina eristettynä ja sen ulkopuolella oli panssaroitu ajoneuvo sekä noin kymmenkunta poliisia.

Motiivi vielä epäselvä

Ylen Yhdysvaltojen kirjeenvaihtaja Iida Tikka kertoo, että tietovuodon motiivi on vielä epäselvä.

– Epäillyn vuotajan ystävä kiistää jyrkästi sen, että vuodon taustalla voisi olla Venäjä-mielisyys, Tikka kertoo.

Tikan mukaan epäiltyä odottaa varmasti kova rangaistus, sillä kyseessä on eräänlainen maanpetos.

– Lisäksi tämä saattaa johtaa muutoksiin siinä, kuka saa käsiinsä salattua tietoa ja kuinka helposti turvaluokituksen voi saada. Sen saaminen on Yhdysvalloissa hyvin hankala prosessi, paitsi jos on töissä puolustusvoimilla tai kansalliskaartissa, Tikka kertoo.

Uutistoimisto Reuters kertoo omiin lähteisiinsä vedoten, että Teixeira olisi määrä pidättää Massachusettsissa vielä torstain aikana.

Mitä ajatuksia artikkeli herätti? Voit keskustella aiheesta perjantaihin kello 23:een saakka.