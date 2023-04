Venäläismedia: Valkoista jauhetta sisältäviä kirjeitä lähetettiin Suomen Moskovan-suurlähetystöön, paikalla poliisi

Kyseessä on kolme kirjekuorta, jotka on osoitettu suomalaisille diplomaateille, uutisoi Kreml-mielinen Izvestija.

Asiasta uutisoi Kreml-mielinen Izvestija (siirryt toiseen palveluun).

Kyseessä on kolme kirjekuorta, jotka on osoitettu suomalaisille diplomaateille. Venäläinen poliisi on nyt suurlähetystörakennuksessa selvittämässä asiaa.

Tuntematon aine lähetettiin suurlähetystöstä asiantuntijoille arvioitavaksi.

Suurlähestystö ei ole vielä vahvistanut tietoja. Ulkoministeriön viestintäpäivystys ei osannut kommentoida asiaa torstai-iltana millään tavalla.

Suomen Moskovan-suurlähetystö joutui naamioituneiden henkilöiden lekaiskun kohteeksi viime joulukuussa.

