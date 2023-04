Uutta tietoa Tampereen kaupungin työntekijöiden epäillyistä hämäristä jäähallibisneksistä: seuroja ei ole ainakaan vielä syytä epäillä

Poliisi tutkii Tampereen kaupungin työntekijöiden epäiltyjä hämäriä liiketoimia jäähallin vuorojen jakamisessa. Tutkinnanjohtaja Antti Uusipaikka kertoo, että epäiltyjä on enemmän kuin kolme.

Henkilöitä epäillään tässä vaiheessa kavalluksesta. Tämäntyyppinen rikostutkinta on hyvin harvinaista kaupunkien työntekijöillä.

Rikoksen tutkinta on vasta alkuvaiheessa, joten epäiltyjen määrä saattaa kasvaa. Epäillyt eivät ole välttämättä vielä samoja kuin ne, jotka Tampereen kaupunki on irtisanonut epäiltyjen väärinkäytösten vuoksi.

Tampereen kaupunki kertoi torstaina irtisanoneensa kolme työntekijäänsä. Poliisilla ei ole tietoa Uusipaikan mukaan, ketkä on irtisanottu.

Kaupungin sisäisten selvitysten mukaan kaupungin työntekijät ovat jakaneet Hakametsän jäähallien jäävuoroja ohi kaupungin virallisen varausprosessin.

Seuroja ei syytä epäillä

Tässä vaiheessa urheiluseuroja ei ole poliisin mukaan syytä epäillä rikoksista. Antti Uusipaikka kertoo, että vuorojen ostajat eivät ole välttämättä tienneet, mihin raha on päätynyt. Epäiltyinä on nyt yksittäisiä henkilöitä, mutta tutkinta tarkentuu.

Tampereen kaupungin tietojen mukaan joidenkin jäävuorojen käyttäjät ovat maksaneet vuoroista suoraan työntekijöille, käteisellä ja virallisesta hinnastosta poikkeavin hinnoin.

Kyseessä ei ole kaupungin mukaan yksittäistapaus.

– Se on voinut alkaa pienimuotoisempana, mutta on laajentunut vähitellen. Sitä kautta on arvioitu, että kaupungin viime vuoden aikainen tulonmenetys on voinut olla jopa 20 000 euroa, sanoi Tampereen kaupungin konsernijohtaja Juha Yli-Rajala torstaina.

Vakavista väärinkäytöksistä epäillään useampiakin henkilöitä kuin vain näitä kolmea irtisanottua. Lisäksi työoikeudellisia seurauksia on muutamille muillekin.

Samassa yhteydessä on tullut ilmi myös kaupungin varojen väärinkäyttöä.

Jäähallille on hankittu yksittäisten työntekijöiden henkilökohtaiseen käyttöön harrastusvälineitä kaupungin kustannuksella.

Tampereen kaupunki myöntää, että Hakametsän jäähallien sisäinen valvonta on epäonnistunut.