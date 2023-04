Lukemiseen käytetty aika vähenee, mutta toisin oli ennen – 1800-luvulla suomalaisten kasvavalla lukuinnolla oli merkittäviä vaikutuksia

Elämme jälleen kirjojen kuluttamisen murrosvaihetta. Haluammeko me lukea kaunokirjallisuutta?

Ilman lukuhalua olisi turhaa tehdä lainkaan kirjallisuutta. Halu ahmia tekstejä on synnyttänyt painetun tekstin kulttuurin.

Tällä hetkellä Suomessa tutkimukset kuitenkin todistavat lukemiseen käytetyn ajan vähentyneen (siirryt toiseen palveluun). Huoli lukuinnon hiipumisesta on noussut.

Lukuhalun historia ei ole sama kuin lukemisen historia. Lukuhalu on jotain, joka syntyy omasta motivaatiosta ja saattaakin olla siksi tuoreempi ajatus kuin itse lukeminen.

– Jostakin 1700–1800-lukujen vaihteesta lähtien on syntynyt oletus, että kaikilla ihmisillä on oma synnynnäinen lukuhalu, joka saa heidät lukemaan ilman ulkoista pakkoa, sanoo kirjastohistorian dosentti Ilkka Mäkinen. Hän on perehtynyt lukuhalun historiaan.

Avaa kuvien katselu Dosentti Ilkka Mäkinen on tutkinut väitöskirjassaan lukemisen historiaa. Tietoteos Lukuhalun historia avartaa käsityksiä vapaasta tahdosta tapahtuvan lukemisen menneisyydestä. Kuva: Mårten Lampén / Yle

Raamatun lukeminen on länsimaisen lukemisen historian perusta.

300- ja 400-luvuilla elänyt kirkkoisä Augustinus oli ensimmäinen, jolla oli selkeä ajatus lukuhalusta – ja nimenomaan kirkollisten tekstien lukuhalusta.

– Ihmisen täytyi itse haluta lukea uskonnollisia Raamatun tekstejä muodostaakseen uskonkäsityksen ja vahvistaakseen sitä, Mäkinen kertoo.

Kirjapainon keksimisen vaikutuksesta 1400-luvulla lukuhalu loikkasi uskonnollisen ja maallisen rajan yli. Samalla kirjallisuus levisi laajemmille piireille, sillä tekstejä ei enää tarvinnut kopioida kalliisti ja hitaasti käsin.

Kirja oli yhteinen kokemus

Augustinuksen aikaan äänettä lukeminen herätti hämmennystä ja epäluuloa. Miksi ihminen lukee muiden keskellä, muttei jaa lukemaansa?

Ääneen lukeminen oli Mäkisen mukaan välttämätöntä, sillä teksti oli kirjoitettu ilman välimerkkejä. Lisäksi vain harvat osasivat lukea. He joutuivat toimimaan tulkkeina kirjoitetun tekstin ja kuulijan välillä.

– Lukemisen alku oli ääneen lukemista. Silloin esimerkiksi orja luki Kreikassa vapaille ihmisille. Ei edes käsitetty miten voisi lukea ilman ääntä.

1700- ja 1800-lukujen vaihde oli suurta mediamurrosten vaihetta. Silloin lukeminen ja lukuhalu levisivät juuri siitä syystä, että ihmiset alkoivat lukea hiljaa. Äänettä lukeminen oli tehokkuuskysymys.

Avaa kuvien katselu Vielä 1800-luvulla oli tapana perheen kesken kerääntyä kuuntelemaan ääneen luettuja kirjoja. Bramine Hubrechtin maalaus 1800-luvun lopulta. Kuva: All Over Press

Kun lukeminen hiljentyi, tekstin tulkitseminen muuttui yksilölliseksi kokemukseksi. Uskaliaita ranskalaisromaaneja sai lukea omassa rauhassa.

Äänettä lukeminen vaikutti Mäkisen mukaan koko kirjallisuuteen.

Nyt elämme jälleen kirjojen kuluttamisen murrosvaihetta.

Äänikirjapalvelut solmivat yhteyksiä menneisyyteen

Kirjakauppaliiton ja Suomen Kustannusyhdistyksen teettämän Suomi lukee 2023 -tutkimuksen mukaan äänikirjapalveluita tilaa 21 prosenttia suomalaisista. Kahden vuoden aikana tilaajien määrä on kasvanut 17 prosenttia.

Äänikirjat solmivat kirjastohistorian dosentin mukaan yhteyksiä menneisyyteen, sillä ihmiset kuuntelevat jälleen mielellään ääneen luettuja kirjoja.

Avaa kuvien katselu Äänikirjasovelluksien suosio kertoo siitä, että edelleen viihdymme ääneen kerrottujen tarinoiden äärellä. Kuva: Mårten Lampén / Yle

Ääneen luetut kirjat voivat nostattaa lukuhalua, mutta lähtökohtaisesti äänikirjoiksi tarkoitetut tekstit vaativat kirjoittajalta erilaista panostusta.

Kokemus lukemisesta sekä kirjallisuus ovat taas uuden edessä.

– Kirjailija joutuu pohtimaan, miten muotoilen tämän tekstin tai tarinan niin, että se voidaan lukea ääneen ja lukija saa siitä jotain selvää. Jotkut kritisoi, että se turmelee korkeatasoisen kirjallisuuden, jos se pitää lähtökohtaisesti voida lukea ääneen. Se yksinkertaistaa tarinaa ja lauserakenteita, mutta toisaalta se on oma kirjallisuuden lajinsa tai oma välitystapansa, Mäkinen pohtii.

Kirjoista varoiteltiin siinä missä nyt somesta

Monipuolinen kirjoittaja Zacharias Topelius varoitteli 1840-luvulla liiallisesta lukuhalusta. Hän kuvaili himolukijan kalpeaksi raukaksi, joka kadottaa kosketuksen yhteisöönsä.

– Rahvaan keskuudessa huolestuttiin jälkikasvun hurahtamisesta lukemiseen. Siihen aikaan piti olla pellolla kyntämässä eikä lukemassa.

Silti suomalaisten lukuhalu ajoi 1800-luvulla positiivisiin asioihin: kansanvalistukseen ja sivistyksen leviämiseen eri kansanryhmiin.

– Jos kansansirpaleille, niin kuin suomalaisille, haluttiin omaa kirjallisuutta, niin sillä kansalla pitää olla halua lukea sitä, että kirjoille tulee kysyntää.

Avaa kuvien katselu Kansankirjastoja alkoi syntyä 1800-luvulla kansanvalistusajattelun seurauksena. Kuva Turusta 1900-luvun alusta. Kuva: Turun museokeskus

Mäkisen mukaan uusiin ilmiöihin suhtauduttiin ja suhtaudutaan edelleen varautuneesti.

– Lukemiseen suhtauduttiin epäluuloisesti, mutta nykyään halutaan, että kaikki lapset lukisivat mielellään. Nyt se epäluulo on siirtynyt älylaitteisiin.

Suomalaisen lukuhalun kultainen hetki

Lukuhalu nousi epäluulosta huolimatta. Suomalaisen lukemiskulttuurin huippu koettiin vuosituhannen vaihtumisen jälkeisinä vuosina.

2000-luvun alussa kirjojen myynti ja lainaus olivat huipussaan ja tekivät ennätyksiä joka vuosi.

– Lukemiskulttuurin palaset olivat kerrankin loksahtaneet hienosti paikoilleen. Silloin ei valitettu lukemisen lieveilmiöistä eikä ollut vielä syytä valittaa somen lieveilmiöistä. Se oli sellainen kultainen hetki Suomessa.

Samaan aikaan Suomi paistatteli Pisa-tutkimuksissa lukutaidon kärkimaana. Mäkisen mukaan se johtui lukuhalusta, joka oli levinnyt suomalaislapsiin jo varhain.

Siitä lähtien ovat lukemat tulleet alaspäin.

Avaa kuvien katselu Suomalaisilla on ollut perinteisesti paljon lukuintoa. Kuvassa Hilkka Elijoki lukee asunnossaan Helsingissä 1920-luvulla. Kuva: albumitauki.fi

Miten nostattaa lukuhalua?

Tähän mäkinen antaa yksinkertaisen vastauksen.

– Yksiselitteinen keino on se, että pitää olla sellaista tekstiä, mitä halutaan lukea.

Nuorten kirjoista hän nostaa esiin miltei jokaiselle milleniaalille tutun kirjasarjan.

– Harry Potterit kuuluivat siihen kultaiseen hetkeen. Ne olivat sellaisia, joita kaikkien – tai edes suuren osan lapsista – oli pakko lukea.

Tuotannon ja kirjailijoiden puolella Mäkisen mukaan ponnistellaan parhaillaan, jotta syntyisi uudenlaisia tekstejä ja genrejä, jotka vetoaisivat varsinkin nuoriin.

– Nuorten kirjallisuudessa näkyy kovaa yritystä luoda kirjallisuutta, jota haluttaisiin lukea. En ole hirveän pessimistinen tässä asiassa, vaikka itse olen lukuhalun aikakauden kasvatti. Uusi aika tuo uudet mahdollisuudet ja uudet tavat löytää yleisöä.