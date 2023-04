Venäjän laajamittainen toiminta ukrainalaislasten kaappaamiseksi on paljastanut kuluneen talven aikana. Ukraina on omien sanojensa mukaan pystynyt tunnistamaan 16 500 lasta, jotka Venäjä on kaapannut omalle maaperälleen. Heistä 300 on onnistuttu palauttamaan takaisin kotiinsa.