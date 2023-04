Analyysi: Pelit ovat leffojen tekijöille uusi kirja

Super Mario Bros. Movie on yksi esimerkki siitä, miten pelin maailma on siirretty varsin yleisöön vetoavasti valkokankaalle.

Huumori, itseironia, nostalgia. Näihin termeihin tuntuvat tiivistyvän pääsiäisviikolla maailmanensi-iltansa saaneen Super Mario Bros. Movie -elokuvan katsojien ylistävät arviot Rotten Tomatos -verkkosivuilla.

Ammattikriitikoilta elokuvalle ei herunut tähtiä, mutta se ja sama. Mario-leffa keräsi avausviikonloppunaan Suomessa liki 50 000 katsojaa ja oli tällä luvulla kirkkaasti maan katsotuin elokuva.

Maailmalla menestystä mitataan yleensä elokuvan tuottaman potin mukaan. Pelifirma Nintendon ja animaatioelokuvia tuottavan Illuminationin yhteistyönä syntynyt Super Mario keräsi avausviikonloppunaan kaikkien aikojen tilin, liki 377 miljoonaa dollaria (siirryt toiseen palveluun). Aiempaa ennätystä pitää hallussaan Frozen 2 -leffa 358 miljoonalla dollarilla (siirryt toiseen palveluun).

Kieltämättä aika hyvin elokuvalta, joka perustuu simppeliin tasohyppelypeliin. Siis ketä kiinnostaa? Aika monia.

Guardianin kriitikko Keza McDonald kirjoittaa katsoneensa elokuvan (siirryt toiseen palveluun)teatterissa lapsensa kanssa ja yllätyksekseen pitäneensä siitä. Tai ainakin elokuva oli ihan kiva.

– Oikeastaan Super Mario Bros. Moviessa on paljon hyvää. Peleistä pitävän 6-vuotiaan pelaavana isänä osun varmaankin juuri oikeaan kohderyhmään, McDonald toteaa.

– Elokuvan juoni oli ohut, kuten peloteltiin, mutta eipä Mario-peleissä ole paljoakaan juonenkäänteitä joista ammentaa. Mariohan on loppujen lopuksi vain räväkkä putkimies, joka inhoaa sieniä. Silti olin kokemukseen ihan tyytyväinen.

Peleihin perustuvat elokuvat ja sarjat vetoavat laajaan katsojakuntaan. Super Marion kaltainen klassikkohahmo on tuttu viisikymppisistä viisivuotiaisiin.

Peli elää vahvana edelleen, mikä on tietenkin ratkaisevaa. Mario yhdistää sukupolvia ja elokuva vetää leffateatteriin hyvin erityyppisiä katsojakomboja.

Suomen Elokuvasäätiön viimeisimmän tilaston mukaan Super Mario Bros. Movien on nähnyt viimeiseen tilastointipäivään (11.4.) mennessä 79 532 katsojaa.

Vertailulukuna voi toimia toisen pelileffan katsojaluvut. *Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves -*elokuvan on nähnyt runsaat 24 000 suomalaista.

Avaa kuvien katselu Last of us -pelistä tehty sarja on avannut pelien maailmaa myös heille, jotka eivät ole peleistä aiemmin olleet kiinnostuneita. Kuva: HBO Entertainment

Pelien adaptaatioita tarinalliseen muotoon on toki tehty jo pitkään. Sen sijaan onnistumisia on nähty vähän.

Veikko Eromäki kirjoittaa Ylen uutisten jutussa, että videopelien sovitukset ovat vuosikymmenien ajan epäonnistuneet elokuvina ja tv-sarjoina. Tästä ovat olleet samaa mieltä niin katsojat kuin kriitikotkin.

Edes kuuluisimmat pelisarjat, joilla on vakiintunut ja suuri fanijoukko, eivät ole siirtyneet valkokankaalle kitkatta.

Nyt taika näyttää murtuneen. Pelimaailma tuntuu yhtäkkiä tarjoavan yllin kyllin maailmoja, hahmoja ja nostalgiaakin. Kevättalven suurin sarjahitti The Last of Us avasi pelien maailmaa niillekin, joille se on täysin vieras. Samoin Dungeons and Dragonsin uusi siirto valkokankaalle on ollut onnistunut.

Elokuvantekijät vaikuttavatkin keksineen uuden tavan käsitellä pelien tarinallisuutta. Näyttää siltä, että käsikirjoittamiseen ja suunnitteluun on satsattu nyt tosissaan.

Tarinankerronta hyödyntää uuden alustan kerronnallisia vahvuuksia, eikä toimi vain suoraviivaisena adaptaationa pelistä. Pelissä toiminnallisuus on yleensä etusijalla, ja sellaisenaan alituinen rymistely käy tylsäksi elokuvassa.

Kun peliadaptaatioiden voima on nyt osoitettu, videopelit tuntuvat olevan elokuvien ja tv-sarjojen tekijöille uusi kirja. Varsinkin nuorempaa yleisöä tuntuvat kiehtovan tuttujen pelien hahmot ja maailmat kirjallisuudesta ammennettuja tarinoita paremmin.

