Analyysi: Julmat murskakritiikit koetaan kiusallisina, mutta juuri niitä luetaan

Kiira Korven runoteoksen lyttäyskritiikistä (siirryt toiseen palveluun) Helsingin Sanomissa lähti liikkeelle somessa ja mediassakin laaja ja keskustelu kritiikiin tehtävästä ja moraalikoodista. Ylen Tuomas Karemon paljon luettu artikkeli julisti kritiikin hautajaisia.

Eihän nyt yksi kulttuurijournalismin laji voi olla kuolemassa, jos se herättää näin paljon intohimoja?

Kritiikki on ollut median sisältönä vähenemään päin jo pari vuosikymmentä, eli niin kauan kuin netti ja some ovat syöneet lehtien mainostuloja. Kritiikin pitkät hautajaiset näyttävät nyt jatkuvan uudella suru-uutisella.

Journalisti -lehti uutisoi (siirryt toiseen palveluun), että Helsingin Sanomat aikoo pääosin luopua televisiosta kirjoittavista freelancereista. Suuri osa Helsingin Sanomien tv-kritiikeistä on ollut freelancereiden kirjoittamia.

Lehti aikoo puristaa enemmän tehoja kuukausipalkkaisista kulttuuritoimittajista. Asiantuntevasta, kritiikkejä kirjoittavasta freelancer-kulttuuritoimittajasta sen sijaan uhkaa tulla uhanalainen laji alalla pitkään tapahtuneen kehityksen tuloksena.

– Tv-kritiikkien määrä laskee määrällisesti esimerkiksi päivässä, mutta toivon että me saadaan ehkä (tilalle) analyyttisempiä, esseemäisempiä, ehkä lukijoita paremmin tavoittavia juttuja, sanoi Helsingin Sanomien kulttuuritoimituksen esihenkilö Aino Miikkulainen Kulttuuriykkösen haastattelussa.

Avaa kuvien katselu Taidekriitikko Arttu Seppänen nosti keskustelun Kiira Korven runokirjasta. Kuva: Yrjö Hjelt / Yle

Freelancer-kriitikko Arttu Seppäsen Kiira Korpi -kritiikki (siirryt toiseen palveluun) nousi Helsingin Sanomien luetuimpien kärkeen. Aino Miikkulainen väittää, että se ei ole yksittäinen lottovoitto.

– Kulttuuriosaston jutut nousee luetuimmiksi useinkin. Muutkin kuin tällaiset murska-arviot. Mutta toki toimituksessa tiedettiin, että tästä nousee kohu, ennenkuin painettiin julkaise-nappia.

Miikkulainen mainitsee, että lukijoita on kiinnostanut myös Behmin keikka-arvio. Muukin kuin murskakritiikki voi olla hitti.

Kritiikin moniäänisyys on hävinnyt suurista medioista ja kentällä hallitsee Helsingin Sanomat lähes yksin. Suomenkielinen Yle ei tällä hetkellä julkaise säännöllisesti kritiikkejä, paitsi parissa musiikkiohjelmassa.

Helsingin Sanomien kritiikkejä kierrätetään muissa konsernin lehdissä. Näin Helsingin Sanomien kritiikin lekan isku on armoton. Vielä pahempi on jos lehti ei kirjoita ollenkaan. Kulttuurin kenttä siis tarvitsee kritiikkiä, mutta kipuilee jos arvostelu on negatiivista.

Taidekritiikkiä on viime aikoina yleisesti syytetty liian laimeaksi ja kiltiksi. Ylen kulttuuritoimittajan Tuomas Karemon mielestä kritiikki kaivaa omaa hautaansa, jos kriitikko ei tarvittaessa uskalla selväsanaisesti teilata huonoa teosta.

Niin tekivät vuosikymmeniä sitten klassisen musiikin laajasti vihattu kriitikko Seppo Heikinheimo tai teatteri- ja tv-kriitikko Jukka Kajava.

Viime vuosina kriittisistä teurastuksista ja lyttäyksistä on saatu useinkin aikaiseksi kiihkeitä kulttuurikeskusteluja sekä kiusallisen latautuneita tai loukkaavia somereaktioita. Tällaisia ovat olleet esimerkiksi Maaria Ylikankaan kritiikit Hanna Brotheruksen (siirryt toiseen palveluun) ja Miki Liukkosen (siirryt toiseen palveluun) romaaneista.

Yleisön piirissä tyrmäyskritiikit aiheuttavat voimakkaita reaktioita, varsinkin jos kyseessä on kotimainen teos. Taiteilija ja teatteri saattavat syyllistää kriitikkoa, jos lipunmyynti lopahtaa.

Kriitikkoa haukutaan somessa. Kulttuuriykkösen lähetyksessä entinen teatterikriitikko Suna Vuori tiesi, että musikaalista kirjoitettuaan hänen ei kannattanut mennä Facebookiin, koska fanit eivät hyväksy muuta kuin suitsutusta.

Vuoren mielestä kriitikolla pitää olla yhtä aikaa sekä herkkyyttä teoksen kokemiseen ja ymmärtämiseen että vahva itsetunto.

Avaa kuvien katselu Entinen teatterikriitikko Suna Vuori tietää, että joskus kriitikon kannattaa pysytellä poissa somesta. Kuva: Yle / Jyrki Valkama

Moni on epäillyt kritiikin kuoliniskuksi somen vertaisvinkkejä ja blogeja. Somekommenttien perusteella moni ajattelee näin. Koetaan että kriitikko ärsyttää mielipiteineen.

– Tällä hetkellä kaikki kritiikki menee alas ja kokemusarviointi menee ylöspäin, mietti Suna Vuori.

Yleisön ymmärrys taidekritiikin tehtävästä on myös hyvin epäselvä ja kummallinen. Se näkyy nyt selvästi somen kommenteissa.

– Esimerkiksi Ylen entinen toimitusjohtaja Jungner kirjoitti Twitterissä (siirryt toiseen palveluun), että kritiikki on osa markkinointia. Tasan päinvastoin. Kritiikki on parhaimmillaan riippumatonta sisältöanalyysiä, painotti Vuori Kulttuuriykkösessä.

Mitä mieltä olet kulttuurikritiikin tilasta? Voit keskustella aiheesta 16.4. 2023 klo 23:een saakka.

Kulttuuriykkösen lähetyksessä aiheesta keskustelevat kriitikko ja Kritiikki näkyy! -hankkeen vetäjä Maaria Ylikangas, Helsingin Sanomien kulttuuritoimituksen esihenkilö Aino Miikkulainen ja kulttuuriviestinnän asiantuntija Suna Vuori.