Oulun seurakuntayhtymän johtaja nimitettiin uudeksi kenttäpiispaksi

Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö on nimittänyt Oulun seurakuntayhtymän yhtymäjohtaja Pekka Asikaisen kenttäpiispaksi. Asikainen aloittaa Puolustusvoimien palveluksessa kenttäpiispan virassa 1.6. Tehtävä on viiden vuoden määräaikainen virka.

Kenttäpiispa johtaa puolustusvoimien hengellistä työtä. Hän on valtion virkamies ja kenraalikuntaan kuuluva erikoisupseeri, joka vastaa puolustusvoimissa hengellisen ja henkisen tuen antamisesta ja yhteydenpidosta Suomessa toimiviin kirkkokuntiin sekä uskonnollisiin yhteisöihin. Virkansa puolesta hänellä on läsnäolo- ja puheoikeus piispainkokouksessa ja kirkolliskokouksessa.

– Suomen NATO-jäsenyys tuo vahvasti uutta ulottuvuutta tehtävään, sanoo Pekka Asikainen.

Asikainen on sotilasarvoltaan reservin majuri ja käynyt sekä alueellisen että valtakunnallisen maanpuolustuskurssin. Hänellä on teologian ja filosofian tohtorin tutkinnot, ja hän on toiminut Oulun seurakuntayhtymän yhtymäjohtajana helmikuusta 2019 alkaen.

Palvelusarvoltaan kenttäpiispa rinnastetaan prikaatikenraaliin.

Nimityksen myötä Oulun seurakuntayhtymään tulee avoimeksi yhtymäjohtajan virka.