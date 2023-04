Yhdysvaltalaissivusto: Venäjä korjaa asevelvollisuutta koskevia ”virheitä”, mutta uusi liikekannallepano olisi Putinille yhä valtava haaste

Venäjän kaksikamarisen parlamentin alahuone, eli valtioduuma, äänesti tiistaina maan asevelvollisuuslakiin kaavailtujen muutosten puolesta.

Venäjällä aiemmin voimassa olevan lain mukaan värväystoimistojen tuli toimittaa kutsuntakirjeet asevelvolliselle henkilökohtaisesti. Velvoite palvelukseen ilmoittautumisesta astui puolestaan voimaan sinä hetkenä, kun henkilön katsottiin vastaanottaneen tiedon palvelukseen kutsumisesta.

Lakiuudistuksen myötä kutsuntakirjeet voidaan jatkossa lähettää Venäjällä myös elektronisesti. Tieto palvelukseen kutsumisesta tulkitaan vastaanotetuksi heti kun kutsuntakirje on toimitettu asevelvollisen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, tai venäläiseen tietojärjestelmä Gosuslugiin. Palveluksen ilmoittautumista välttävälle voidaan uuden lain nojalla määrätä maastapoistumiskielto ja esimerkiksi hänen varallisuutensa voidaan jäädyttää.

Putinin viime vuonna käynnistämä osittainen liikekannallepano ei sujunut suunnitelmien mukaan. Tieto liikekannallepanosta sai sadat tuhannet venäläiset miehet pakenemaan maasta.

Venäjän johto on toistaiseksi kiistänyt suunnittelevansa uutta liikekannallepanoa. Venäjän presidentti Vladimir Putin on kuitenkin todennut, että viime vuonna nähdyn osittaisen liikekannallepanon virheet tulee korjata tulevaisuuden varalta.

Kansainvälisiä turvallisuuskysymyksiä käsittelevä uutissivusto Defense One (siirryt toiseen palveluun) arvioi, että uusi asevelvollisuuslaki saattaa olla ensimmäinen askel kohti uutta liikekannallepanoa, joiden avulla Putin pyrkii värväämään Ukrainaan satoja tuhansia uusia sotilaita. Viime vuoden osittainen liikekannallepano koski noin 300 000 venäläistä.

Uusi liikekannallepano valtava haaste

Useat uutissivusto Defense Onen haastattelemat asiantuntijat näkevät, että viime vuoden kaltainen liikekannallepano olisi Putinille valtava poliittinen haaste.

Ajatushautomo Institute for the Study of Warin (ISW) asiantuntija Kateryna Stepanenko kertoo Defense Onelle, että Putin selvästi empii uuden liikekannallepanon aloittamista. Hänen mukaansa yksi iso syy tälle lienee se, ettei Venäjällä ole keinoja niin monen sotilaan pikaiseen koulutukseen, tai satojen tuhansien kutsuntakirjeiden käsittelemiseen.

– Venäjä joutui edellisen liikekannallepanon yhteydessä lähettämään eturintamalle joukkoja, joilla ei ollut lainkaan sotilaallista koulutusta. He eivät osoittautuneet kovinkaan tehokkaiksi, Stepanenko toteaa.

Tärkein syy Putinin epäröinnille on Stepanenkon mukaan se, että Putin uskoo uuden osittaisen liikekannallepanon saavan kansalaisten keskuudessa nihkeän vastaanoton, mikä saattaisi merkittävällä tavalla heikentää hänen valta-asemaansa.

Turvallisuuskysymyksiin keskittyneen tutkimuslaitos CNA:n tutkijan Sam Bendettin mukaan Venäjä joutui jo viime vuonna huomaamaan, etteivät useimmat venäläisnuoret halua tulla värvätyiksi.

– Monet ovat jo tässä vaiheessa poistuneet maasta. Lisäksi eri viestipalveluissa, kuten Telegramissa, kiertää kuvaa brutaaleista toista maailmansotaa muistuttavista taisteluista Ukrainassa, jossa miehistötappiot ovat valtavat, Bendett arvioi Defense Onen mukaan.

Stepanenkon mukaan Venäjän kansaa ei ole vielä valmis uuteen liikekannallepanoon, vaikka isäänmaallinen retoriikka onkin Venäjällä lisääntynyt.

– Uskon Kremlin ajautuneen tietynlaiseen ahdinkoon, sillä se ei yksinkertaisesti valmistanut riittävästi joukkoja ennen hyökkäyksen aloittamista. En myöskään usko, että he ennen sotaa koskaan ajattelivat tarvitsevansa näin montaa sotilasta.

Parhaat kortit on jo käytetty

Viime vuonna Venäjä värväsi riveihinsä enimmäkseen maaseudulla asuvia, sekä etnisiä vähemmistöjä edustavia sotilaita.

Ukrainan sodan myötä Venäjältä paennut venäläispoliitikko Vladimir Milov uskoo, että uusi liikekannallepano ulottuisi välttämättä myös osittain isompiin kaupunkeihin, jolloin mielenosoitusten riskit kasvavat.

Parhaat kortit on Milovin mukaan Kremlissä jo käytetty.

– Viime syyskuussa Venäjä pystyi värväämään ihmisiä kylistä, joissa ihmisillä ei ole minkäänlaista kokemusta omien oikeuksiensa puolustamisesta. Tuolloin he värväsivät myös lähes kaikki sellaiset ihmiset, joilla on minkäänlaisia sotilaallisia kykyjä, Milov sanoo.