Eurolavat Käärijän viisushow'ssa saivat fanit parahtamaan – tuottajan mukaan Liverpooliin lähtee mahtava esitys

Yleisradio valotti torstaina Uuden musiikin kilpailun Instagram-tilillä, millaisilla eväillä Euroviisuja lähdetään voittamaan. Käärijä-fani Janne Kuusisen kuvittamassa julkaisussa listataan, mitkä UMK:sta tutut elementit ovat varsinaisessa viisuvedossa mukana.

Liverpoolissa nähtävään esitykseen päätyivät mukaan tanssijat, esiintyjien muodostama ”possujuna”, tekohampaat, kaulapannat ja taannoin eeppisen katoamistempun tehnyt vihreä bolero. Näistä viisufanit eivät pillastuneet, mutta ilmoitus eurolavojen raijaamisesta Euroviisuihin sai monet polttamaan päreensä.

– Kansainvälisissä ryhmissä fanit ei kyllä tajua mikä eurolavoissa on the juttu, mut niissä ei taidakaan olla armenialaisia mummoja, eräs kommentoi.

– Saara Aallon esityksen kohdalla kuunneltiin yleisön mielipidettä ja lopputuloksena oli paikka finaalissa, jota alkuperäisellä sekavalla ja halvan näköisellä esityksellä ei olisi tullut. Voisiko Yle nyt kuunnella taas yleisöä ja heivata eurolavat ja liian sekavuuden esityksestä. Euroviisufanit fanittavat Käärijää, mutta suuri yleisö tekee äänestyspäätöksen ensinäkemältä. Nerokas biisi ja hauska hahmo hukkuvat typerään esitykseen, toteaa toinen.

Sama tyylilaji jatkuu muissa kommenteissa.

– Kai siellä ny helvatti on vapaapainikehä eikä mitään perhanan eurolavoja!

– Eikö niitä eurolavoja nyt voisi korvata jollain?? Tai ainakin maalatkaa ne. Kukaan ei niitä tajua Suomen ulkopuolella, plus ne on todella cheap! 🙄 Käärijä kuitenkin best! 💚

– Ei helvetti Yle. Eurolavat. Oikeesti lopettakaa.

Katso muistin virkistykseksi, millaisella esityksellä Käärijä voitti UMK:n:

UMK:n tuottaja Anssi Autio Yleltä rauhoittelee faneja. Aution mukaan show on rakennettu yhteistyössä Käärijän itsensä kanssa, sitä vielä vähän viimeistellään, ja siitä tulee hyvä.

– Näkemyksiä on tietysti aina paljon. Eihän sellaista showta olekaan, josta joku ei olisi eri mieltä. Me olemme tosi tyytyväisiä esitykseen ja sillä tullaan pärjäämään.

Enempää yksityiskohtia siitä, mitä tuleman pitää, ei Autiolta heru.

– Eiköhän tuo Instagramissa julkaistu lista ole tällä kohtaa tarpeeksi.

