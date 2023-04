17-vuotiaat serkukset tekivät poikkeuksellisen ratkaisun ja muuttivat satojen kilometrien päähän pikkulukioon

Ehdottomasti ei.

Kun Emmi Riissasen, 17, ja Ilona Pellin, 17, ukki ehdotti muutama vuosi sitten serkuksille muuttamista Ilomantsiin lukioon, he tyrmäsivät ajatuksen heti.

Ilomantsissa asuvasta ukista olisi ollut mukava saada lapsenlapset lähelleen.

Mutta Riissanen asui Lahdessa ja Pelli Mikkelissä, ja ajatus muuttamisesta alle 5 000 asukkaan pikkukuntaan tuntui älyttömältä. Varsinkin kun Ilomantsi sijaitsee Suomen itäisimmässä kolkassa ja kulkuyhteydet sinne ovat heikot.

Mutta kun lukiovalinta tuli myöhemmin ajankohtaiseksi, ukin ehdotus muistui mieleen.

– Ajatus alkoi houkutella, kun kyllähän Ilomantsissa on paljon hyviä puolia, Riissanen sanoo.

Opintojen maksuttomuus houkuttelee isoihin kaupunkeihin

Viime syksynä Emmi Riissanen ja Ilona Pelli muuttivat pieneen kaksioon Ilomantsin keskustaan. Serkusten ratkaisu on poikkeuksellinen.

Tuhannet peruskoulun päättävät nuoret muuttavat lukion tai ammattiopintojen perässä pois kotoa, mutta suunta on lähes poikkeuksetta maaseudulta ja kehyskunnista suurempiin kaupunkeihin.

Oppivelvollisuuden laajentaminen näyttää lisänneen entisestään nuorten intoa hakeutua suurempiin kaupunkeihin.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi selvitti lukiouudistuksen vaikutuksia ja kysyi samalla lukioiden näkemyksiä tulevaisuudesta (siirryt toiseen palveluun). Vastauksista nousee esiin, että etenkin lukio-opintojen maksuttomuus madaltaa kynnystä hakea suurempaan lukioon, joissa opintotarjontaa on usein enemmän.

Avaa kuvien katselu Ilona Pelli harrastaa tavoitteellisesti kestävyysjuoksua. Treenaaminen on sujunut myös Ilomantsissa: ”Kuntosalillakin saa käydä koko vuoden samalla hinnalla kuin Mikkelissä kaksi kuukautta”, Pelli kertoo. Kuva: Pauliina Tolvanen / Yle

Pienessä lukiossa kaikki tuntevat toisensa

Ensimmäinen lukuvuosi Ilomantsin lukiossa lähenee loppuaan. Emmi Riissanen ja Ilona Pelli vakuuttavat, että päätös muuttaa oli oikea.

He toivoivat saavansa pikkulukiosta yksilöllisempää opetusta ja se on toteutunut. Etukäteen puntarissa painoivat myös paperiset oppikirjat, joita Ilomantsissa on yhä käytössä.

– Kirjat ovat olleet tosi hyvä juttu. Niihin on helppo tarttua, eikä lukeminen väsytä samalla tavalla kuin jos tietokoneelta katsoisi, Pelli toteaa.

Serkusten ryhmässä on kymmenen opiskelijaa. Riissanen kertoo, että heidät otettiin heti mukaan porukkaan.

– Me olemme ryhmäytyneet todella tiiviiksi porukaksi, jos vertaa esimerkiksi yläasteen luokkaani, joka oli yli tuplasti isompi.

Avaa kuvien katselu Kokeisiin serkukset saattavat lukea yhdessä, mutta läksyt kumpikin tekee yksin. Emmi Riissanen kertoo, että kotityöt jaetaan ”omantunnon mukaan”, eikä riitoja ole ollut. Kuva: Pauliina Tolvanen / Yle

Ilomantsin lukioon haki keväällä seitsemän

Suomessa on vajaat 30 lukiota, joihin oli kevään yhteishaussa alle kymmenen ensisijaista hakijaa.

Kun ikäluokat pienenevät, osa lukioista joutuu jo lähivuosina pohtimaan, miten kauan laadukkaan opetuksen järjestäminen on mahdollista.

Vastaavasti suuremmissa kaupungeissa opiskelijamäärien kasvu on lisännyt huolta pätevien opettajien riittävyydestä sekä siitä, että keskiarvorajat nousevat korkeiksi.

Ilomantsin lukioon oli tänä keväänä seitsemän ensisijaista hakijaa. Sivistysjohtaja ja Ilomantsin lukion rehtori Päivi Nenonen uskoo, että syksyllä opintoja aloittavia on muutama enemmän.

– Usein kesän aikana joku muualle hakenut muuttaa mieltänsä ja tulee meille, Nenonen sanoo

Yhteensä opiskelijoita on tällä hetkellä 33. Vielä kymmenen vuotta sitten heitä oli vajaat 60.

Nenosen mukaan nykyinen opiskelijamäärä riittää vielä laadukkaan opetuksen järjestämiseen.

Avaa kuvien katselu Emmi Riissanen (vas) ja Ilona Pelli ovat tunteneet toisensa koko ikänsä. Heidän äitinsä ovat sisaruksia ja kotoisin Ilomantsista: ”Äidit olivat innoissaan tästä meidän muutosta”, Riissanen kertoo. Kuva: Pauliina Tolvanen / Yle

Verkko-opetus lisää valinnanvapautta

Pieni opiskelijamäärä vaatii suunnitelmallisuutta sekä lukiolta että opiskelijoilta.

Esimerkiksi valinnaisaineiden tarjontaa on Ilomantsissa pystytty lisäämään yhdistämällä ikäryhmiä.

– Osa kursseista järjestetään joka toinen vuosi tai kerran lukioaikana. Ohjaamme opiskelijoita, jotta he ymmärtävät valita kurssin silloin kun se on tarjolla, Nenonen kertoo.

Harvinaisemmissa aineissa opetus on mahdollista järjestää verkko-opintoina. Ilomantsin lukio on kuulunut jo vuosia Isoverstas-yhteisöön, jossa lukiot tarjoavat toisilleen opetusta verkon kautta.

– Esimerkiksi ortodoksisen uskonnon opettajamme tarjoaa opetusta ympäri Suomen niihin lukioihin, joissa ei ole omaa opettajaa. Vastaavasti voimme ostaa opetusta, jos joku haluaa opiskella vaikka espanjaa, Nenonen kertoo.

Avaa kuvien katselu Ilomantsin sivistysjohtaja ja lukion rehtori Päivi Nenonen kertoo, että heille on ehdotettu erikoistumista, mutta hän itse näkee Ilomantsin ennen kaikkea hyvänä yleislukiona. Kuva: Pauliina Tolvanen / Yle

Pitkä kotimatka on suurin miinus

Ilona Pellin ja Emmi Riissasen on vaikea keksiä huonoja puolia Ilomantsissa asumisesta. Koulumatkakin on lyhyempi kuin mitä se olisi kotikaupungissa.

– Lahdessa minulla menisi pari tuntia päivässä bussilla kulkemiseen. Täällä pääsen kouluun nopeasti pyörällä tai kävellen, Riissanen kertoo.

Vapaa-aikana serkukset harrastavat urheilua. Riissanen iloitsee yhä jatkuvasta hiihtokaudesta ja juoksua treenaavalle Pellillekin riittää harjoitusmaastoja.

– Ainoa miinus on, että onhan tämä kaukana Mikkelistä, Pelli sanoo.

Miettimisen jälkeen huonoihin puoliin lisätään myös se, ettei Ilomantsissa ole avantouintipaikkaa ja vanhojen tansseihin on hankala löytää paria.

Avaa kuvien katselu Ilomantsin lukion pihapiirissä on asuntola, mutta siinä saa asua vain viikolla. Kuva: Pauliina Tolvanen / Yle

Oppilaitoksen sijainti vaikuttaa fiilikseen

Kotoa pois muuttaminen 16-vuotiaana on nuorelle iso muutos, ja sillä voi olla vaikutusta jaksamiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö seuraa oppivelvollisuuden laajentamisen vaikutuksia. Opiskelijoille tehty verkkokysely osoitti, (siirryt toiseen palveluun) että etenkin ensimmäistä vuotta lukiossa opiskelevien yleisfiilis oli matalampi, mikäli oppilaitos sijaitsi kauempana kotoa.

Emmi Riissanen myöntää, että ilman Ilona-serkkua hän tuskin olisi muuttanut Ilomantsiin.

– On iso asia, että saa vertaistukea eikä kaikkea tarvitse tehdä aina yksin, Riissanen toteaa.

Serkukset jakavat kodin askareet ja laittavat yhdessä ruokaa. Bravuuri on kana ja riisi.

– Ja kun ukki ja mummo ovat täällä, niin on jotain sukulaisia lähellä. Ei tarvitse ilman turvaverkkoa olla, Pelli sanoo.

