Irak esittelee Isis-terroristeja televisiossa, ja nämä hurjat tv-ohjelmat pitävät yllä väkivallan kierrettä, sanoo suomalaistutkija

Irakin valtio yrittää kovasti päästä eroon muutaman vuoden takaisesta muistosta, kun terrorijärjestö Isis piti hallussaan lähes puolta maan pohjoisosasta. Isis, eli Islamilainen valtio pöyristytti koko maailmaa kammottavalla väkivallallaan.

Kirkon ulkomaanavun vanhempi asiantuntija Marko Juntunen on tehnyt tutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) siitä, miten Irak on toipumassa Isisin ajasta. Hänen mukaansa Irakissa on käynnissä paljon hyviä hankkeita, jotta valtio eheytyisi.

Samalla Juntunen on huolestunut Irakissa ja Syyriassa näytettävistä televisio-ohjelmista, jotka vahvistavat etnisiä, uskonnollisia ja alueellisia jakolinjoja. Ohjelmat leimaavat löyhästikin Isisiin kytköksissä olleet ihmiset, samoin kuin heidän koko sukunsa niin, että he joutuvat väkisinkin erilleen muusta yhteiskunnasta.

Televisiolla hyvä tarkoitus, mutta lopputulos on haitallinen

Marko Juntunen näyttää Irakin ja Syyrian televisioissa esitettyjä, nyt netistä löytyviä ohjelmia. Niiden sisältönä on esitellä vankilatuomiotaan kärsiviä Isisiin kuuluneita henkilöitä.

Ohjelmissa kerrotaan, millaisia hirmutekoja henkilö on tehnyt. Usein tuomittu viedään terroritekojensa tapahtumapaikalle, hänet pakotetaan istumaan maahan ja hänen uhriensa omaiset tulevat kertomaan tuomitun veritekojen aiheuttamasta tuskasta.

– Heidät pannaan kasvot paljaina kertomaan elämäntarinansa ja liittymisensä Isisiin. He joutuvat kertomaan koko nimensä, vanhempiensa nimet, vanhempien ammatit ja asuinalueet, kertoo Juntunen.

Ohjelmia esitetään viikoittain parhaaseen katseluaikaan. Niiden tarkoituksena on välittää katsojille viesti, ettei terrorismiin kannata ryhtyä. Myös uhrien omaisille saattaa olla tärkeää saa purkaa tuntojaan pahantekijään.

Ohjelmien pitemmän ajan vaikutusta on vielä vaikea sanoa, mutta Juntusen mukaan ohjelmien haitallinen puoli on jo nähtävissä.

– Ne perheenjäsenet, jotka eivät ole vangittuina vaan esimerkiksi al-Holin kaltaisilla massiivisilla leireillä - naiset ja lapset - jotka ovat olleet mukana Isisin järjestäytyneessä toiminnassa, eivät pysty palaamaan kotiyhteisöihinsä.

Heidän koko perhepiirinsä on leimattu joissain tapauksissa vain yhden henkilön toimien takia.

Juntusen mukaan vankiloissa on pääosin parikymppisiä miehiä, mutta myös teini-ikäisiä, jotka ovat nuoruusvuosinaan olleet Isisin riveissä. Ohjelmien seurauksena heidän sukunsa, naapurustonsa tai esimerkiksi samaa sukunimeä käyttävät ovat leimautuneet terroristeiksi.

– Pelkään että tällä on pitkäaikainen vaikutus siihen, että se alleviivaa ja tekee väestöryhmien väliset jännitteet entistä kriittisemmiksi, Juntunen toteaa.

Isisin taustalla Irakin kaaos

Tutkimuksessaan Juntunen pyrki myös selvittämään, mitkä tekijät olivat hirvittävää terroria tuottaneen järjestön syntymisen taustalla. Hänen mukaansa nyky-Irakin poliittisen väkivallan juuret ulottuvat jo 1960-luvulle.

Monet Isis-järjestön johtajat kärsivät 2000-luvun alussa pitkiä vankeusrangaistuksia, koska he olivat osallistuneet Yhdysvaltoja vastustaneeseen toimintaan.

Suuri vaikutus oli vuoden 2005 vaaleilla, jolloin sunnihallinto vaihtui shiiahallinnoksi. Tämän jälkeen shiiajohto pyrki nujertamaan Irakissa vähemmistönä olleet sunnit. Seurauksena oli laajoja sunnien mielenosoituksia, jotka shiiat tukahduttivat erittäin väkivaltaisesti.

Juntusen mukaan sunniväestö ei varsinkaan 2010-luvulle tultaessa nähnyt muita vaihtoehtoja kuin aseellisen vastarinnan. Tuolloin Irakin armeijasta erotettiin sunnitaustaisia sotilaita, joilla oli suuria vaikeuksia löytää muita töitä perheidensä elättämiseen.

Juntunen muistuttaa, että äärimielinen islamismi oli rantautunut Irakiin jo 1990-luvulla. Sunnien ahdinko kasvatti nopeasti äärimielistä ja väkivaltaan valmista väestönosaa.

Isisissä oli erilaisia tehtäviä

Juntunen pitää tärkeänä muistaa, että vaikka monet Isisin jäsenet syyllistyivät järkyttäviin rikoksiin, kaikki eivät niitä tehneet. Järjestössä oli hyvin monenlaisia tehtäviä.

– Isis ei ollut terrorijärjestö pelkästään, vaan se oli valtioprojekti. Sillä oli 19 ministeriötä, virkamieskoneisto, bensa-asemat, koko talousrakenne, oli salakauppaa. Heillä oli valtava, öljyn ja verotuksen ympärille rakentunut talous. Oli kaikkea, mitä valtioon voi kuvitella.

Isisin jäsenillä oli siis todella monenlaisia rooleja, ei ainoastaan terroristeja ja aseiden kanssa kulkevia ihmisiä, Juntunen kertoo.

Isisin hallussa ollut alue laajimmillaan. Kuva: Yle Uutisgrafiikka

Juntunen on tutkinut etenkin tavallisten irakilaisten päätymistä järjestön piiriin. Hänen mukaansa oli tavanomaista, että henkilöt tulivat aluksi hyvin vaatimattomiin tehtäviin, kuten esimerkiksi bensa-asemien pumppumiehiksi.

Tästä tehtävät muuttuivat vähitellen, ja ihminen ikäänkuin liukui vaativampiin töihin, kuten panttivankien sieppaukseen ja murhiin.

Järjestöön menneet ihmiset olivat usein nähneet maan hallinnon tai puolisotilaallisten järjestöjen tekemää silmitöntä väkivaltaa. Heidän sukulaisiaan oli kidutettu tai siepattu, ja ihmiset olivat joutuneet pakon edessä muuttamaan kodeistaan. Asiaa ei helpota Irakin surkea koululaitos ja usein kodeissa riehuva perheväkivalta.

Kaikki nämä tekijät traumatisoivat ihmisiä, mikä madaltaa heidän kynnystään ryhtyä itse harjoittamaan raakaa väkivaltaa, Juntunen pohtii.

Sovintoa yritetään, mutta vain puolinaisesti

Juntusen mukaan Irakissa kyllä on halua päästä yli Isisin kauden hajanaisuudesta ja korjata tuhot. Kaupungeissa ja kylissä on käynnissä valtava jälleenrakennusprojekti.

Samalla maahan on perustettu lukuisia sovintokomiteoita, joissa hyvin monet väestöryhmät ovat edustattuina.

– Mutta sitten on se toinen puoli. Irakin keskushallinto ei juuri yritäkään kontrolloida Isisiä vastaan taistelleita puolisotilaallisia ryhmittymiä, eikä tee juurikaan työtä sen hyväksi, että jonkinlainen sovinnon ilmapiirisi saataisiin, Juntunen kuvailee.

Hänen mielestään hallinnon ei pitäisi leimata yhtä väestöryhmää tuomalla heitä kameroiden eteen ja syyllistämällä heitä.

Vaikka joukossa on todellisia terroristeja, suuren väestöryhmän leimaaminen saa aikaan uutta katkeruutta, samanlaista, mikä aikanaan synnytti Isisin.

Juntunen onkin hyvin huolissaan Irakin tulevaisuudesta.

– Siellä on jatkuva maaperä sille, että ekstremistinen sanoma voi tarttua tiettyyn väestönosaan. Turhautumiset ovat yhä siellä. Kaikki ne tekijät, jotka johtivat Isisin nousuun ovat valitettavasti yhä olemassa.