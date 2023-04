Frisbeegolf-radoille jonottaa kymmeniä teinipoikia, vaikka maassa on vielä lunta – lajiliittokin äimistyi

Frisbeegolf on noussut 11–15-vuotiaiden poikien kolmanneksi suosituimmaksi kesäliikuntalajiksi. Sitä suositumpia ovat vain jalkapallo ja pyöräily.

Laajalahden frisbeegolf-radalla Kokkolassa käy kuhina, kun viitisenkymmentä vanhempaa miestä ja nuorta poikaa sekä yksi nainen jonottavat mäntymetsän keskelle rakennetuille radoille.

Yhdeksänneksi SM-tasolla rankattu heittäjä Pyry Joutsen on väenpaljoudesta ihmeissään, sillä normaalisti radoilla on jonoja vasta kesällä.

– Erikoinen tilanne, kun vielä on luntakin maassa, Joutsen sanoo.

Pyry Joutsen kokeili frisbeegolfia kolmetoistavuotiaana veljensä Miro Joutsenen kanssa kymmenen vuotta sitten.

Kipinästä syttyi liekki, ja nykyään hän harjoittelee parikymmentä tuntia viikossa.

Avaa kuvien katselu 13-vuotias Elmer Tyynelä pitää frisbeegolfista, koska sitä harrastaessa saa olla luonnossa kavereiden kanssa ja radoille voi mennä vapaasti, vaikka kesäyönä. Kuva: MIro Joutsen / Pietarsaari

Kentällä on myös 13-vuotias Elmer Tyynelä, jonka ura alkoi Pyry Joutsenen kilpailun seuraamisesta neljä vuotta sitten.

Tosin myös Elmerin isä on ollut osallinen poikansa harrastuksen löytymiseen.

– Isän kanssa on käyty heittelemässä, mutta nykyään käydään kavereiden kanssa, jopa kesäöinä, Tyynelä sanoo.

Heti jalkapallon ja pyöräilyn perässä

Frisbeegolf on nykyään 11–15-vuotiaiden poikien kolmanneksi suosituin kesäliikuntalaji.

Sen edelle menevät vain jalkapallo ja pyöräily.

Avaa kuvien katselu Saman lajin veljekset: Miro Joutsen on suunnitelut syksyllä 2022 avatun Luodon kentän. Pyry Joutsen puolestaan on heittänyt itsensä kymmenssa vuodessa pro-pelaajien joukkoon, suomalaisten heittäjien rankinglistalle sijalle 9. Kuva: Kalle Niskala / Yle

Talvella frisbeegolf nousee 11–15-vuotiaiden poikien lajilistalla kuudenneksi.

Tiedot käyvät ilmi Valtion liikuntaneuvoston tuoreesta Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa -tutkimuksesta (siirryt toiseen palveluun).

Elmer Tyynelä tietää, mikä häntä frisbeegolfissa kiehtoo.

– Tämä on kivempaa kuin jalkapallo. Saa liikkua luonnossa ja olla kavereiden kanssa ja heitellä kiekkoa, sanoo Tyynelä.

Pyry Joutsenen motiivi on toinen:

– Kilpaileminen on mulle se juttu.

Miro Joutsen arvelee, että hengaileminen poikaporukassa ja se, että ryhmässä voi olla varsin eritasoisiakin pelaajia, tekee frisbeegolfista kiinnostavan.

– Frisbeegolfin suola on sen monipuolisuus ja sosiaalisuus. Lisäksi pääsee luontoon ja ratoja on joka puolella Suomessa, Miro Joutsen sanoo.

Avaa kuvien katselu Frisbeegolfiin tarvitaan aluksi vain kiekko. Kun jatkaa harrastusta, on pian mukana repullinen kiekkoja ja niiden kuivauspyyhe, peliin suunnitellut hyvin maahan tarrautuvat kengät ja ulkoiluasu. Kuvassa Miro Joutsen lähtöalustalla. Kuva: Kalle Niskala / Yle

Suomen frisbeegolfliiton nuoriso- ja koulutuskoordinaattori Leo Piironen tietää, että pojat harrastavat lajia paljon, mutta ihmettelee itsekin sitä, mikä on saanut 11-15-vuotiaat pojat ottamaan lajin niin omakseen.

Omasta kokemuksestaan hän epäilee suosiolla olevan tekemistä poikien luonteen kanssa.

– Kysymykseen on vaikea antaa yksiselitteistä vastausta, mutta kai se on poikalasten luonteessa, asioiden heittely ja viskominen on kivaa, Piironen sanoo.

Harvinainen nousu

Frisbeegolf on noussut poikien suosikkilajistoon vuoden 1978 jälkeen, jolloin Suomessa järjestettiin ensimmäiset frisbeenheiton SM-kilpailut. Samana vuonna perustettiin frisbeen lajliitto.

Varsinainen frisbeegolfbuumi alkoi Suomessa 2000-luvulla. Lajiliitto vaihtoikin nimensä Suomen frisbeegolfliitoksi vuonna 2013.

Lasten ja nuorten liikuntatutkimuksen tekijä, apulaisprofessori Sami Kokko Jyväskylän Yliopistosta kertoo aineistoja kerätyn vuodesta 2014 lähtien.

Kokon mukaan frisbeegolf on hiipinyt suosituimpien lajien joukkoon kuin varkain.

Vuoden 2018 jälkeen se on kiilannut lajien kärkikahinoihin.

– Koronan aiheuttama lock down vaikutti luonnossa liikkumiseen ja se osaltaa selittää lajin löytymistä, sanoo Kokko.

Se kertoo, että nuorison itse löytämä laji on lähtenyt kehittymään ilman organisointia Sami Kokko

Historiasta Kokko muistaa salibandyn, jonka rynnistys muistutti frisbeegolfin suosion kasvua.

– Kyllä tämä frisbeegolfin suosion nousu on harvinaista. Se kertoo, että nuorison itse löytämä laji on lähtenyt kehittymään ilman organisointia. Heitellään lähinnä kaveriporukassa, sanoo Kokko.

Kokko peräänkuuluttaakin sitä, että päättäjien pitäisi enemmän kuunnella lapsia ja nuoria ja sitä myötä mahdollistaa näiden omia liikuntatoiveita.

Avaa kuvien katselu Aarni Tervonen (vasemmalla), Mikko Yliojanperä ja Ari Junkala (oikealla) pelaavat oikeaa golfia, mutta talvisin, kun golfradat ovat lumen peitossa, he kiertävät frisbeegolfratoja. Kuvassa myös Pyry Joutsen (toinen vasemmalta). Kuva: Kaje Komulainen / Yle

Miten tytöt mukaan?

11–15-vuotiaiden tyttöjen lajilistalla frisbeegolf on talvella sijalla 29 ja kesällä 15.

Lajiliiton Leo Piirosen mukaan tyttöjen ja naisten innostamisesta lajin pariin käydään jatkuvasti keskustelua. Siihen pyrkivät myös seurat ympäri maan.

Ratasuunnittelija Miro Joutsenen mukaan pojat ja miehet ovat aina olleet yliedustettuina firsbeegolfissa.

– Seurojen jäsenistä on vain kuusi prosenttia naisia ja tyttöjä, Miro Joutsen sanoo.

Vaasalaisen frisbeegolfseura Wasa Disc Golf Club ry:n puheenjohtaja Antti Koskelan mukaan seura on kampanjoinut naisten ja tyttöjen saamiseksi mukaan toimintaan, mutta menestys on ollut heikko.

Viisastenkiveä ei ole löytynyt ainakaan vielä.

– Sain minä oman tyttäreni mukaan, joten ei se ihan tyhjä reissu ollut, kertoo Koskela.

Miro Joutsen arvelee, että tytöt ja naiset eivät välttämättä uskalla lähteä miesten mukaan radoille. Pelkona voi olla esimerkiksi, että heitot jäävät miesten heittoja lyhyemmiksi.

Myös Pyry Joutsen pohtii naisten määrää radoilla ja syytä, miksi naiset eivät lajin pariin hakeudu.

– Naisia pitäisi kannustaa, jotta he tulisivat mukaan toimintaan, Pyry Joutsen sanoo.

Avaa kuvien katselu Suomessa on lähes tuhat eritasoista frisbeegolfrataa, mutta vaativia 18-korin kilparatoja kaivataan lisää. Kuvassa Petteri Kuusniemi heittelee lättyä Pietarsaaressa puistoon rakennetulla harjoitteluradalla. Kuva: Kaje Komulainen / Yle

Puut ovat olennainen osa rataa

Leo Piironen laskee, että Suomessa on jo lähes tuhat frisbeegolfrataa. Ratojen määrällä mitattuna kynnys harrastaa lajia on siis matala.

– Radat ovat pääosin ilmaisia liikuntapaikkoja ja kustannukset aloittaa laji ovat minimaaliset. Kiekkoa voi mennä heittämään aina kun haluaa, Piironen sanoo.

Uusia ratoja rakennetaan myös koko ajan lisää.

Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla Seinäjoelle on suunnitteilla uusi kenttä olemassaolevien lisäksi.

Pohjanmaalla Vaasaan ja Luotoon avattiin viime syksynä täysimittaiset kentät.

Vaikka ratoja on paljon ja uusia rakennetaan, joudutaan suorituspaikoille jonottamaan usein. Pula on erityisesti täyspitkistä 18-korin radoista.

– Kauniina kesäpäivänä radoilla on pitkiä jonoja, sanoo Wasa Disk Golf Club ry:n puheenjohtaja Antti Koskela.

Avaa kuvien katselu Veljekset Miro ja Pyry Joutsen ovat kulkeneet yhdessä lajin kanssa pitkän matkan. Miro on kasvanut ratasuunnittelijaksi ja Pyry kansallisen tason heittäjäksi. Kuva: Kaje Komulainen / Yle

Esimerkiksi Vaasasta lähdetäänkin frisbeegolfradalle naapurikuntiin, jos tiedetään, että siellä ei tarvitse jonotella.

– Frisbeegolfaajien käyttämän Udisc-sovelluksen mukaan Luodon kentällä on yhtä hyvät arvostelut kuin ykköseksi rankatulla Heinolan kentällä, Miro Joutsen kehaisee luotolaisten olosuhteita.

Tähän saakka frisbeegolfratoja on rakennettu vaihtelevasti metsiin, mutta nyt trendi on, että niiden pitäisi olla perinteisen golfradan tyylisiä.

– Pelaajat haluavat avaruutta, ruohoa ja vesiesteitä, ratasuunnittelija Miro Joutsen sanoo.

Leo Piironen toteaa, että golf ja frisbeegolf voivat integroitua tiettyyn rajaan asti, mutta luonto on ja pysyy frisbeegolfin tärkeänä elementtinä.

– Metsien puut ovat frisbeegolfin kantava teema, sillä puusto luo erilaisia linjoja heittoihin. On tietysti myös avoimia pitkiä väyliä ns. puistotyyppisiä ratkaisuja, Piironen sanoo.

Aiheesta voi keskustella torstaihin 20. huhtikuuta kello 23 asti.