Tampereella paljastunut jäähallikohu laajenee: Moni tiesi asiasta, mutta pysyi jostain syystä hiljaa

Tampereen kaupungin työntekijöiden epäilyttävästä sivubisneksestä tulee uutta tietoa. Kaupungin sisäinen tarkastus selvittää, miksi asiaan ei ole puututtu.

Poliisi tutkii Tampereen kaupungin työntekijöiden epäiltyjä hämäriä liiketoimia jäähallin vuorojen jakamisessa. Epäiltyjä on enemmän kuin kolme ja määrä saattaa kasvaa.

Tampereen kaupungin tarkastuspäällikkö Heini Ruski sanoo, että väärinkäytös kesti arviolta useita vuosia. Pitävää näyttöä ei ole, joten tarkkaa aikaa ei pystytä tarkemmin vielä sanomaan.

Pelkästään viime vuonna arvion mukaan 20 000 euroa hallirahoja jäi kaupungilta saamatta. Väärinkäytöksen todellista hintaa ei tiedetä.

Miksi asiaan ei ole puututtu?

Kaupungin sisäisten selvitysten mukaan kaupungin työntekijät ovat jakaneet Hakametsän jäähallien jäävuoroja ohi kaupungin virallisen varausprosessin. Asia on ollut monen tiedossa, mutta jostain syystä siihen ei ole puututtu.

– Tässä on epäilyksenä, että jäähallin toimintakulttuuri on jotenkin mahdollistanut toiminnan jatkumisen, vaikka asia on ollut melko laajan henkilöpiirin tiedossa. Emme vielä tiedä tarkalleen, ketkä asiasta ovat tienneet ja miksi asiaan ei ole puututtu, Ruski sanoo.

Poliisi epäilee työntekijöitä tässä vaiheessa kavalluksesta. Tämäntyyppinen rikostutkinta on hyvin harvinainen kaupunkien työntekijöillä.

Tampereen kaupunki kertoi torstaina irtisanoneensa kolme työntekijäänsä.

Ruskin mukaan henkilöiden osallistumistavat vuorojen myyntiin vaihtelevat, ja siksi myös epäilyt ovat erilaisia.