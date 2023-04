Ateneum avasi ovensa vuoden tauon jälkeen – teokset esitellään uudella tavalla

Ateneumin taidemuseo avasi jälleen ovensa sen oltua kiinni hieman yli vuoden ajan ilmanvaihtoremontin vuoksi. Taidemuseolla oli runsaasti vierailijoita jo pian avaamisajan jälkeen.

Helsinkiläinen Kari Törrönen kertoo olevansa taideharrastajana innoissaan taidemuseon avautumisesta

– Tosi hienoa päästä tänne, sanoo Ateneumin ystävien jäsenenä toimiva Törrönen.

Remontoitu taidemuseo avautui yleisölle uuden näyttelyn kera. Uusi kokoelmanäyttely Ajan kysymys rikkoo Ateneumin perinteistä kaavaa, jossa teokset on aseteltu näyttelyyn kronologisessa järjestyksessä.

Uudessa näyttelyssä on neljä teemaa: Luonnon aika, Kansan kuvat, Moderni elämä ja Taiteen vallassa.

Lounais-Suomen saaristosta Riihimaalta Helsinkiin matkannut Marjo Wahlström kertoo pitävänsä näyttelyn järjestyksestä.

– Kyllä ne vanhatkin täältä löytyvät, Wahlström toteaa.

Toni R. Toivosen teos "Giving Birth and Dying Still" käsittelee kuolemaa ja kommentoi naudan asemaa tuotantoeläimenä.

Ateneum tiedottaa, että teemat kumpuavat tämän hetken polttavista kysymyksistä.

Yksi Ateneumin pääsalin teoksista on Toni R. Toivosen teos Giving Birth and Dying Still, joka käsittelee kuolemaa. Vuoden 2016 teoksen valmistamisessa on käytetty kuolleiden eläimien ruumiita. Teoksen pohjana toimivaan messinkilaattaan on piirtynyt jäljet emosta ja vasikasta, jotka ovat kuolleet synnytyksessä. Ruumiista valuneet nesteet, suolat ja rasva muodostavat kuviot messinkiin.

Turkulainen Sami Kokkala kertoo olevansa Ateneumissa ensimmäistä kertaa. Paikka vaikuttaa hänen mielestään hienolta.

– Tulen ehdottomasti uudelleen, Kokkala sanoo.