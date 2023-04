Tunnetko vammaisaktivisti Judith Heumannin, jolla oli erityinen suhde Suomeen? Neljä faktaa maailmaa muuttaneesta taistelijasta

Maaliskuun alussa 75-vuotiaana menehtynyt Judith Heumann oli yhdysvaltalainen aktivisti, jota monet kuvailivat ”vammaisoikeuksien äidiksi”. Heumann vaikutti asenteisiin vuosien ajan tavalla, joka tuntuu Suomessa saakka.

– Hänen elämäntyönsä on vähättelemättä täysin monumentaalinen. Sen säteilyvaikutukset ovat valtavat, sanoo Abilis-säätiön vaikuttamistyön koordinaattori Tuomas Tuure, joka tapasi Heumannin useasti.

Nämä asiat tekivät tulisesta taistelijasta ikonin.

1. Istumalakko, joka muutti maailmaa

Vuonna 1977 Heumann johti 26 päivän mittaista istumalakkoa sanfransiscolaisessa viranomaisrakennuksessa. Vammaisten ihmiset valtasivat talon ja vaativat huomiota USA:n seisahtaneeseen vammaislainsäädäntöön.

Lakkoa yritettiin keskeyttää useasti. Kun viranomaiset katkaisivat rakennuksesta sähköt ja puhelinlinjat, mielenosoittajat kommunikoivat ulkomaailmalle muun muassa viittomakielellä.

Lakon luoma mediapaine sai presidentti Jimmy Carterin hallinnon edistämään säädöksiä, jotka johtivat lopulta historialliseen Americans with Disability Act -lakiin.

Tiivistettynä ADA:n idea on, että ihmisten syrjiminen vammaisuuden perusteella on laissa kiellettyä. Käytännössä laki tarkoittaa Yhdysvalloissa esimerkiksi sitä, että valtiorahoitteiset tahot, kuten julkinen liikenne, sairaalat ja koulut, on rakennettava esteettömiksi.

– Tämän lainsäädännön merkitys on heijastunut kymmenien miljoonien ihmisten elämään, vaikka sen läpimeno perustui pienen joukon aktivismiin, Tuure sanoo.

Laki astui voimaan yli vuosikymmen istumalakon jälkeen vuonna 1990, mutta talonvaltausta pidetään merkittävänä osana vammaisten oikeuksien historiaa.

2. Oscar-ehdokasdokkarin päähenkilö

Heumann on yksi Crip Camp: A Disability Revolution -dokumenttielokuvan päähenkilöistä. Dokumentti kertoo 1970-luvulla vammaisten teinien elämää muovanneesta leirikoulusta ja siellä tutustuneiden ihmisten poliittisesta urasta.

Netflixissä oleva (siirryt toiseen palveluun) dokumentti on julkaistu kokonaisuudessaan myös YouTubessa (siirryt toiseen palveluun).

Dokkari sai Oscar-ehdokkuuden vuonna 2020. Ensimmäistä kertaa koskaan Oscar-gaalassa lavalle pääsi pyörätuolilla ramppia pitkin yleisön silmien alla eikä vain takakautta.

Ihmisoikeusasiantuntijan ja vapaan kirjoittajan Sanni Myllyahon mukaan ramppi kiteyttää paljon Crip Campin ja sen Oscar-ehdokkuuden merkityksestä.

– Tässä suhteessa vaikutus on ollut pistemäistä, sillä tänä vuonna lavalle vei taas vain portaat, mutta se osoitti, että esteellinen palkintojenjako, ja laajemmin yhteiskunta, on valinta.

Abstraktimmalla tasolla dokumentin merkitys on Myllyahon mukaan siinä, että se näyttää vammaiset ihmiset tekemässä omaa historiaansa, ei vammaisia ihmisiä vammattomien huolenpidon ja hoivan kohteina.

– Siinä, että Crip Camp oli ehdolla gaalassa, jossa perinteisesti vammattomia näyttelijöitä palkitaan vammaisten ihmisten esittämisestä, itää vallankumouksen siemen, Myllyaho sanoo.

Politiikan lisäksi elokuvan parhaita paloja ovat leirin yhteisölliset, arkiset hetket, kuten kuvaus siitä, miten leirikoululaiset hoitavat tirskuen sekstailusta seurannutta satiaisepidemiaa. Kyseinen kohtaus on katsottavissa Youtubesta (siirryt toiseen palveluun).

3. Kova luu, jolla oli erityinen suhde Suomeen

Heumannia kuvaillaan usein sanalla badass, kovis. Abiliksen Tuomas Tuuren mukaan se liittyy aktivistin asenteeseen siitä, että hän uskalsi olla hankala ja vaatia.

– Yhdysvalloissa vammaisliike on Suomea paljon poliittisempi ja aggressiivisempi, militantti. Siellä aktivismissa on otettu oppia mustien ja homojen kansalaisoikeusliikkeiltä, Tuure sanoo.

Heumann työskenteli asiantuntijana sekä presidentti Bill Clintonin että presidentti Barack Obaman hallinnoissa ja lisäksi Maailmapankin vammais- ja kehitystyöneuvonantajana. Aktivisti teki paljon yhteistyötä suomalaisten vammaisjärjestöjen Kynnys ry:n ja Abiliksen kanssa.

Heumannina oli hyvä ystävä Suomen tunnetuimman vammaisaktivistin Kalle Könkkölän kanssa. Könkkölä vaikutti muun muassa Vihreän liiton kansanedustajana vuosina 1983–1987.

Tuuren mukaan kaksikko tapasi ensimmäistä kertaa jo 1970-luvun alussa Norjassa nuorille vammaisille suunnatulla kesäleirillä.

– Heillä oli hyvin omanlaisensa kemia. Kalle oli aluksi varautuneempi suomalainen ja Judith hyvin ekstrovertti amerikkalainen, mutta heillä oli ainutlaatuinen suhde, Tuure kertoo.

Molempia aktivisteja yhdisti tinkimätön asenne siihen, että vammaiset ihmiset vaikuttavat itse omaan elämäänsä sen sijaan, että vammattomat toimisivat tai päättäisivät heidän puolestaan.

4. Inspiroiva esikuva keräsi ihmisiä yhteen

Heumann oli karismaattinen puhuja, joka keräsi vammaisyhteisöä kasaan kaikkialla, mihin matkusti.

Heuman kävi Suomessa useasti.

Paraurheilija ja monimuotoisuusyrittäjä Reeta Lindeman tapasi Heumannin kerran illallisilla, joilla Heumann kyseli vammaisaktivisteilta heidän elämästään ja näkemyksistä suomalaiseen yhteiskuntaan. Alkuillasta Lindeman mietti omaa rooliaan porukassa.

– Olin silloin pienten lasten äiti ja aikamoisessa taaperosumussa. Mietin, mitä annettavaa minulla on, en voi mennä viikoksi istumaan eduskuntatalon portaille osoittamaan mieltä.

Heumann loi kuitenkin tapahtumaan lämpimän, yhteisöllisen ja rupattelevan ilmapiirin ja vakuutti Lindemanin siitä, että tämä löytää oman tapansa vaikuttaa asioihin. Nykyään Lindeman tekee aktivismia somessa, työelämässä ja yrittäjänä. Heumannin vaikutus esikuvana on ollut paraurheilijalle suuri.

– Meillä ei ole tarpeeksi esikuvia siitä, mitä kaikkea voit vammaisena ihmisenä tehdä ja saavuttaa. Kun tapaat ihmisen, joka on laittanut tuulemaan ja hörsseliksi, niin onhan se jumankauta aika vaikuttavaa.