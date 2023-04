Traficom selvittää Paraisten lossiturmaa – lauttayhtiön mukaan aluksessa oli hetkellinen ohjaushäiriö

Paraisilla tapahtuneen hybridilossionnettomuuden syiden selvittely on alkanut. Alkuvuonna toimintansa Nauvon ja Korppoon lauttareitillä aloittanut uusi hybridilossi ajautui rantaan myöhään torstaina.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on aloittanut Paraisilla torstai-illalla tapahtuneen lossiturman selvittämisen.

Korppoon ja Nauvon välillä virtuaalivaijerilla kulkeva akkuhybridilossi menetti ohjattavuutensa myöhään eilen illalla ja ajautui rantakivikkoon.

– Odotamme tällä hetkellä varustamolta lisätietoja ja sukeltajaraporttia tapahtuneesta. Vielä on liian aikaista arvioida, mitä on tapahtunut. Kuulemme osallisia, eli henkilökuntaa ja varustamoa, sekä odotamme teknistä raporttia aluksen vaurioista, kertoo Traficomin merenkulun johtava asiantuntija Thomas Lundström.

Merivartioston mukaan lossi sai jonkinlaisen ”blackoutin”, Finnferriesin varatoimitusjohtaja Håkan Fagerströmin mukaan kyseessä oli muunlainen vika, jota selvitetään

– ”Blackout” on yleinen termi merenkulussa ja se tarkoittaa, että alus menee täysin pimeäksi. Näin ei tapahtunut, kyseessä oli hetkellinen ohjauskyvyn menetys. Kaikki muu toimi aluksessa normaalisti ja alus oli sähköistetty koko tämän ajan, Fagerström kertoo.

Turmassa ei tapahtunut henkilövahinkoja. Lossissa oli turmahetkellä kaksi henkilökunnan jäsentä.

Lundströmin mukaan Traficomilla tulee todennäköisesti olemaan jonkinlainen yleiskuva turman syistä noin viikon kuluessa. Teknisen vian selvittämiseen voi kuitenkin mennä kauemminkin.

Akkuhybridilossi ehti kulkea vain pari kuukautta

Uusi lossi aloitti liikennöinnin Korppoon ja Nauvon välillä helmikuun loppupuolella. Uusi lossi käyttää niin sanottua virtuaalivaijeria fyysisen vaijerin sijaan. Virtuaalivaijeri tarkoittaa, että tietojärjestelmä avustaa lossinkuljettajaa reitillä pysymisessä.

Traficomin mukaan on huolestuttavaa, että uudessa aluksessa on heti teknisiä ongelmia.

– Aina se on huolestuttavaa, kun näitä tapahtuu, ja suhtaudumme tähän vakavasti. Se, että alus on uusi ja tekniikka on uutta, ei tietenkään tarkoita, että tekniset ongelmat eivät olisi mahdollisia, mutta tulemme perehtymään tapaukseen ja sen syihin.

Virtuaalivaijeri mahdollistaa lautta-aluspaikkojen muuttamisen lossipaikoiksi. Lossinkuljettajalta ei vaadita merenkulkualan koulutusta, sillä lauttojen päälliköiden ja lossinkuljettajien pätevyysvaatimukset eroavat toisistaan. Tämä on herättänyt saariston asukkaissa erityistä huolta.

– Tämä on asia, mihin tullaan tässä turmassa perehtymään, Traficomin Lundström sanoo.

Finnferriesin varatoimitusjohtaja Håkan Fagerströmin mukaan lossikuljettajien ammattitaidolla ei ole mitään tekemistä teknisen vian kanssa.

– Jos alus menettää ohjauskykynsä, niin sillä ei ole mitään väliä, onko sillä virtuaalivaijeri vai fyysinen vaijeri tai onko sitä vaijeria ollenkaan. Lossissa oli tekninen häiriö. Virtuaalivaijerilla kulkevan lossin turvallisuudesta ei ole mitään syytä olla huolissaan.

Traficom kerää tällä hetkellä lausuntoja (siirryt toiseen palveluun) lossin ohjausköyttä ja sitä korvaavan muun laitteiston teknisiä vaatimuksia sekä menettelyitä korvaavan laitteiston hyväksymiseksi koskevan määräyksen kumoamiseksi. Tämä saattaa helpottaa teknisiä vaatimuksia, jotka toistaiseksi koskevat ns. virtuaalivaijerin avulla kulkevia losseja.

Traficomin johtava asiantuntija Thomas Lundströmin mukaan virasto tulee ottamaan Korppoon lossiturman tutkinnan huomioon, kun se pohtii määräyksen kumoamista. Vaikutuksia ei voi kuitenkaan vielä arvioida.