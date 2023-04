Turun tuomiokirkon tornissa loukkaantunut saadaan paareilla alas vain käyttämällä pikkuluukkua, joka on 55 metrin korkeudella

Oletko koskaan kavunnut korkeaan kirkontorniin?

Hengästyttävän kiipeämisen jälkeen kasvot punoittavat. Sydänkin jyskyttää.

Pääsisinkö tornista pois, jos nyt iskisi sairaskohtaus?

Turun tuomiokirkon torni on 100 metriä merenpinnasta. Tornin korkeus on 86 metriä. Sinne on hankala kivuta – ja erityisen hankalaa päästä alas.

– Tornin rakenteet ovat hapertuneita. Kierreportaat ovat 1400-luvulta, ehkä osin jopa 1300-luvulta, ajoittaa Turun tuomiokirkon ylivahtimestari Juhana Ahlamo.

Avaa kuvien katselu Ylivahtimestari Juhana Ahlamo oli yksi vapaaehtoinen, joka laskettiin alas tornista paarien avulla. Kuva: Ari Welling / Yle

Torniin ei pääse yleisöä, mutta esimerkiksi huoltotöitä siellä käydään tekemässä.

”Pelastajat harjoitelleet oikeita asioita”

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen mukaan on tarve harjoitella tornissa loukkaantuneen pelastamistakin.

Miten ihminen voidaan evakuoida tornista, jos paarien kantaminen sisäkautta on mahdotonta?

Ulkokautta ja pienestä luukusta noin 55 metrin korkeudesta tietenkin.

Avaa kuvien katselu Keskiaikaiset kierreportaat eivät ole vaihtoehto, kun loukkaantunutta evakuoidaan. Paarikuljetus vaatii tarkkuutta. Kuva: Kamal Afarin / Yle

Niin tehtiin myös perjantain pelastusharjoituksessa, jossa vapaaehtoiset kuljetettiin tornista paarien avulla.

Avaa kuvien katselu Paareissa olevan vapaaehtoisen kulkua varmistettiin turvaköysien avulla. Kuva: Kamal Afarin / Yle

Palomestari Niko Koski kertoo, että Turun tuomiokirkko on haastava paikka harjoitella.

– Pääsimme käytännössä testaamaan, miten pelastus tornista onnistuu. Tuli todettua, että pelastajat ovat harjoitelleet oikeita asioita: kaikki meni kuten piti.

Harjoitus järjestettiin yhdessä Turun tuomiokirkkoseurakunnan ja Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kanssa.