”Kokoomuksen sopeutustavoitteen realistisuus on kyseenalainen”, sanoo taloustieteilijä Sixten Korkman

Kokoomus linjasi ennen vaaleja, että jos se on pääministeripuolue, tulevien hallituskumppaneiden kynnyskysymys hallitukseen pääsylle on sitoutuminen kuuden miljardin euron julkisen talouden sopeuttamiseen ensi vaalikaudella.

Valtiotieteiden tohtori, ekonomisti Sixten Korkmanin mukaan kuuden miljardin euron nettomääräinen sopeutus vaatisi todella rajuja menoleikkauksia.

– Kokoomuksen sopeutustavoitteen realistisuus on kyseenalainen.

Vaikeuksia sopeutustavoitteen saavuttamiseen tuo, jos menoja samalla lisätään useita miljardeja euroja esimerkiksi puolustukseen sekä tutkimus- ja kehittämispanostuksiin, Korkman sanoo.

Puolueilla on viime vaalikaudella syntynyt parlamentaarinen sopu siitä, että tieteen ja korkeakoulutuksen panostus nostetaan neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Siitä kolmasosa on määrä kattaa julkisin varoin.

Painetta puolustusmenojen kasvattamiseen lisää sen sijaan Nato-jäsenyys.

Korkman kannattaa valikoivia leikkauksia ja veronkorotuksia

Menoleikkurin lisäksi muita keinoja julkisen talouden sopeuttamiseen ovat veronkorotukset ja toimet, joilla talouskasvua voitaisiin lisätä.

– Rakenteelliset uudistukset ovat tärkeitä, mutta niillä on päätös- ja vaikutusviiveiden takia vaikea saada miljardisäästöjä yhden vaalikauden aikana, Korkman arvioi.

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ennusti tämän viikon tiistaina maailmantalouteen 2,8 prosentin kasvua seuraavan viiden vuoden aikana. Euroalueen kasvu jää tätä heikommaksi. Suomessa voidaan varautua noin yhden prosentin kasvuun, jos siihenkään.

– Kun talous on nykynäkymin muutenkin heikko, voisivat isot menoleikkaukset johtaa verokertymiä supistavaan taantumaan. Sen sijaan julkisia menoja on syytä leikata ja verotusta kiristää, kuuluu Korkmanin kiteytys.

”Sinipuna on ainoa hallituspohja, joka voi olla toimiva vihreän siirtymän kannalta”

Sixten Korkmanin mukaan vihreän siirtymän edellyttämät investoinnit voivat olla talouskasvun perusta. Tämä pätee niin Suomessa kuin muuallakin.

– Suomella on tältä osin kaikki mahdollisuudet hyötyä taloudellisesti olemalla siirtymän eturintamassa, Korkman sanoo.

Sanna Marinin (sd.) hallitus linjasi, että Suomen tavoite on olla ensimmäinen hiilineutraali hyvinvointivaltio. Ilmatolakiin kirjattu tavoitevuosi on 2035 ja tällä linjalla on myös Korkman.

– Yritysten toimintaympäristön vakauttamiseksi on tärkeää, että asetetusta hiilineutraalisuustavoitteesta pidetään kiinni.

Korkmanin mukaan hallituspohjalla on merkitystä siinä, millaista ilmastopolitiikkaa Suomessa jatkossa tehdään.

– Sinipuna on ainoa hallituspohja, joka voi olla toimiva vihreän siirtymän kannalta. Se on myös ainoa pohja, joka sallii kipeästi tarvittavan työperäisen maahanmuuton lisäämisen ja Suomen osallistumisen rakentavasti Euroopan unionin työhön.

