Ranskan eläkeikä nousee 64 vuoteen – suora lähetys Pariisista käynnissä

Ranskan perustuslakineuvosto on suurilta osin puoltanut presidentti Emmanuel Macronin johtaman hallituksen eläkeuudistusta. Neuvosto on päättänyt nostaa lakisääteisen eläkeiän 64 vuoteen ja pidentää aikaa, joka ihmisten on oltava töissä täyden eläkkeen saadakseen.

Lisäksi neuvosto on linjannut, että kansanäänestystä laajaa arvostelua saaneesta lakiesityksestä ei järjestetä.

Vaikka uudistus on suurilta osin mennyt läpi, perustuslakineuvosto on tyrmännyt kuusi osaa esityksestä. Neuvostossa kaatui esimerkiksi aie vaatia isoilta yrityksiltä tietoja siitä, kuinka monta yli 55-vuotiasta heidän palkkalistoillaan on.

Päätös on johtanut mielenosoituksiin eri puolilla Ranskaa. Uutistoimisto Reuters kertoo poliisin käyttäneen kyynelkaasua mielenosoittajia vastaan Lyonissa.

Reutersin mukaan Macron allekirjoittaa esityksen laiksi seuraavan kahden päivän sisällä. Uudistusta vastustavat ammattiliitot ovat vedonneet presidenttiin, jotta tämä ei allekirjoittaisi lakia. He ovat sanoneet, etteivät palaa neuvottelupöytään, jos laki allekirjoitetaan.

Ranskan työministerin mukaan lain on määrä astua voimaan syyskuun alusta alkaen.

Presidentin vastustajat reagoivat perustuslakineuvoston päätökseen välittömästi.

Äärioikeistolaisen kansallinen liittouma -puolueen Marine Le Pen vakuuttaa (siirryt toiseen palveluun) Twitterissä, ettei eläkeuudistuksen kohtalo suinkaan ole vielä sinetöity. Viesti on sama myös toiselta poliittiselta laidalta, vasemmistojohtaja Jean-Luc Mélenchon sanoo taistelun jatkuvan päätöksestä huolimatta.

Kansalaiset ovat protestoineet ja lakkoilleet Ranskassa jo viikkojen ajan epäsuosittua eläkeuudistusta vastaan. Arvostelua on saanut niin lain sisältö kuin sen läpivientikin.

Ranskan pääministerin Élisabeth Bornen hallitus ajoi ammattiliittojen vastustaman eläkelain läpi ilman parlamentin äänestystä. Poikkeusmenettely oli mahdollista perustuslain kiistellyn pykälän ansiosta.

Uutinen päivittyy.