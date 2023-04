Onko paperinen sanomalehti pian historiaa? Keskisuomalainen ei lopeta printtilehtien sunnuntaijakelua lähivuosina, lupaa konsernijohtaja

Yhä harvempi suomalainen voi tulevaisuudessa lukea paperista sanomalehteä sunnuntain aamupalapöydässä, kun moni media karsii printtilehden julkaisupäiviä.

Muutoksen taustalla on jakelu- ja painokustannusten nousu, eikä paperilehden tilaajamäärien lasku ainakaan vähennä säästöpaineita.

Vaikka kustannukset nousevat, kymmeniä sanomalehtiä omistavan Keskisuomalaisen konsernijohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi uskaltaa luvata, että Keskisuomalaisen seitsemänpäiväiset lehdet ilmestyvät vielä lähivuosinakin päivittäin paperisena.

Julkaisupäivien määrä riippuu kuitenkin paljon siitä, kuinka elinvoimaisia sanomalehdet ovat.

– Jos ihmiset haluavat lukea niitä, niille löytyy kysyntää ja ne ovat haluttavia, niin ei niitä missään nimessä olla lopettamassa, Kangaskorpi vakuuttaa.

Viime kuukausien aikana Kaleva, Karjalainen ja Ilkka-Pohjalainen ovat ilmoittaneet luopuvansa printtilehden sunnuntaijakelusta. Kainuun Sanomat ja Keskipohjanmaa jaetaan jatkossa vain viitenä päivänä viikossa, tiistaista lauantaihin.

– Kustannusten voimakas nousu viime vuosina on varmaan katkaissut kamelin selän. Paperin hinta on noussut 2–3-kertaiseksi hyvin nopeasti ja erityisesti jakelukulu on noussut, Kangaskorpi sanoo.

Alueellisten sanomalehtien tulevaisuudesta keskusteltiin Viimeinen sana -ohjelmassa.

Tiedotusopin dosentti Heikki Hellman Tampereen yliopistosta nosti lähetyksessä esille, että myös Suomen väestörakenne vaikuttaa jakelukustannuksiin.

– Markkina-alueen laajuus vaikuttaa valtavasti. Jos on harvaan asuttu lääni, niin yksikkökustannus nousee.

Esimerkiksi Lapin Kansa luopui sunnuntaijakelusta jo vuonna 2015. Toisaalta myös pienen levikin lehdet, kuten Keskipohjanmaa, joutuvat supistamaan jakelua.

Sunnuntaijakelu on tuplasti kalliimpaa kuin jakelu muina päivinä, joten siitä luopuminen on monelle lehtitalolle tehokas säästökeino.

– Kaikkien lehtien ei ole mitään järkeä pitää sunnuntaita paperisena, se kannattaa korvata laadukkaalla digitaalisella tuotteella ja satsata vaikka lauantainumeroon, sanoo Vesa-Pekka Kangaskorpi.

Journalistiliiton puheenjohtaja Hanne Aho kuitenkin muistuttaa, että Suomessa on vielä paljon ihmisiä, joilla ei ole käytössään älylaitetta. Heille painettu sanomalehti on ainoa yhteys paikallislehteen.

– Meidän pitäisi pystyä viemään edelleen hyvin voimakkaasti paperilehteä lukevat lukijat sinne digitaaliseen maailmaan. Tämän kaaren aikaansaaminen on se haaste, mikä meillä on tällä hetkellä. Resurssit ovat pienet ja pitäisi pystyä tekemään kahta asiaa samaan aikaan.

Ahon mukaan paperilehden lukijoille juuri sunnuntainumero on tärkeä, joten sunnuntaijakelun lopettaminen voi vähentää lehden tilaajamäärää entisestään.

– Tiedetään, että tilauksia perutaan paljon sen takia, että sunnuntailehti jää saamatta.

Katso koko Viimeinen sana -lähetys Yle Areenasta.