Pelialan asiantuntija: Rovion mobiiliosaaminen ja vahvat brändit olisivat luonteva laajennus sitä havittelevalle pelijätille Segalle

Angry Birds -mobiilipeli julkaistiin vuonna 2009. Hahmot on nähty useissa peleissä, elokuvissa sekä muun muassa teemapuistoissa.

Perinteikkäät pelitalot hakevat kasvua mobiilista, sanoo pelialan järjestön johtaja. Angry Birdseistä tunnettu Rovio on Wall Street Journal -lehden mukaan päätymässä videopeliyhtiö Segan omistukseen.

Pelijätti Segan kiinnostus vihaisista linnuista tuttuun Rovioon ei yllätä suomalaisen pelialan kattojärjestön Neogamesin johtaja KooPee Hiltusta.

– Vahva osaaminen, vahvat brändit kuten Angry Birds, teknologia, kaikki se, mikä ei näy ulospäin. Rovio on tehnyt paljon asioita monilla eri kentillä ja se on hyvin sofistikoitunut mobiilipeliyritys, siksi se on varmasti kiinnostava monille.

Japanilainen Sega olisi amerikkalaisen Wall Street Journal -lehden mukaan ostamassa suomalaisyhtiön noin 900 miljoonalla eurolla.

– Sega on vanha, perinteinen pelitalo, joka on ollut markkinoilla pitkään ja hakee nyt laajentumista mobiilipuolelle, Hiltunen sanoo.

– Mobiilipelipuoli on se, joka maailmalla kasvaa. Jo yli puolet pelialan liikevaihdosta tulee mobiilipeleistä.

Onnistuneita ja epäonnistuneita kauppoja

Sitä, millainen Rovion tulevaisuus on, jos se päätyy Segan omistukseen, on vielä vaikea arvioida, KooPee Hiltunen sanoo. Suomessa on hänen mukaansa nähty onnistuneita ja vähemmän onnistuneita kauppoja.

Onnistunut lopputulos olisi, jos Rovio jatkaisi toimintaansa itsenäisenä yksikkönä niin kuin ennenkin, ja ainoa muutos olisi se, että omistuspohja laajentuisi ja sitä kautta sen resurssit vahvistuisivat, Hiltunen arvioi.

Esimerkki epäonnistuneesta kaupasta on vuonna 2019 israelilaiselle Playtika-yhtiölle myyty Seriously Digital Entertainment, jonka toiminta Suomessa päättyi viime vuonna, Hiltunen sanoo.

Juuri Playtikan ostotarjouksen Rovio viime kuussa hylkäsi. Wall Street Journalin tietojen mukaan Segan tarjous olisi suurempi.

Helsingin pörssissä Rovion osake päätyi perjantaina hieman alle kahdeksaan euroon. Sen perusteella laskettuna yhtiön markkina-arvo olisi noin 645 miljoonaa euroa.

– Rovio on ollut vähän alihinnoiteltu pörssissä. 900 miljoonaa euroa kuulostaa siltä, että siellä on ymmärretty Rovion arvo paremmin kuin Playtikan tarjouksessa, KooPee Hiltunen sanoo.

Yle ei tavoittanut Roviota kommentoimaan Wall Street Journalin uutista Segan ostotarjouksesta.